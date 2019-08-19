الأرصاد: غدا طقس مائل للحرارة على معظم الأنحاء

١٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٠٩ م

طقس معتدل - صورة أرشيفية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود، غدا الثلاثاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.درجات الحرارة المتوقعة غدا:المدينة: الصغرى العظمىالقاهرة 25 35شبين الكوم 24 34طنطا 24 34دمنهور 25 32الإسكندرية 26 31بلطيم 25 31مطروح 24 30السلوم 22 31سيوة 24 35بورسعيد 23 31دمياط 24 31الزقازيق 25