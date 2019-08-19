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الأرصاد: غدا طقس مائل للحرارة على معظم الأنحاء

١٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٠٩ م
طقس معتدل - صورة أرشيفية
طقس معتدل - صورة أرشيفية
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود، غدا الثلاثاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.
أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.درجات الحرارة المتوقعة غدا:المدينة: الصغرى العظمىالقاهرة 25 35شبين الكوم 24 34طنطا 24 34دمنهور 25 32الإسكندرية 26 31بلطيم 25 31مطروح 24 30السلوم 22 31سيوة 24 35بورسعيد 23 31دمياط 24 31الزقازيق 25
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غدا.. مصر للطيران تسير أكبر عدد لرحلات عودة الحجاج

أعلنت شركة مصر للطيران، في بيان لها، اليوم الإثنين، أنها تسير غدا الثلاثاء، أكبر عدد لرحلات عودة الحجاج من الأراضي المقدسة في يوم واحد لنقل حجاج بيت الله الحرام، إذ أنها ستسير 27 رحلة جوية من جدة والمدينة المنورة إلى القاهرة، لنقل 6 آلاف و300 حاج بواقع 11 رحلة من جدة لنقل 2400 حاج من بينها رحلة خاصة لنقل حجاج دولة مالي، مضيفة أن من بين تلك الرحلات 16 رحلة من المدينة المنورة لنقل 3 آلاف و900 حاج، من بينها رحلة خاصة لحجاج دولة فلسطين، وحجاج قرعة الجيزة والمنوفية والسويس.
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خالد عبد الغفار يوجه بإعادة تجهيز طوارئ معهد الأورام

تفقد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار، اليوم الإثنين، معهد الأورام، للاطمئنان على سير العمل بالمعهد وعودته إلى أدائه الطبيعي، موجها بإعادة ترميم المنطقة الداخلية غير المستغلة في المعهد القومي للأورام؛ لإضافة خدمات جديدة للمرضى، وتسهيل دورة المريض بالمعهد، إلى جانب إعادة تجهيز طوارئ المعهد مع عمل مداخل خاصة بها، لتأثير ذلك على زيادة الطاقة الاستيعابية للمعهد في استقبال المرضى، كما وجه بسرعة إصلاح المكاتب الإدارية وحجرات الإداريين؛ لتمكينهم من أداء وظائفهم على الوجه الأكمل.
.الحجاج (5)

الصحة: الكشف على 69 ألف حاج مصري بمكة والمدينة

قال الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، في بيان صحفي، اليوم الإثنين، إنه تم الكشف على 69 ألفا و5 حجاج مصريين حتى الآن وصرف العلاج اللازم لهم، وذلك خلال عيادات البعثة الطبية المصرية للحج، مضيفا أن هذه الحالات تشمل 64 ألفًا و321 حالة مرضية بمكة المكرمة و4684 حالة بالمدينة المنورة، وأن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان تتابع أعمال البعثة يوميا؛ للتأكد من استمرار تقديم أفضل خدمة طبية للحجاج المصريين.
طارق-شوقى

«التعليم»: 50 منحة دراسات عليا لمعلمي رياض الأطفال

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن توفير 50 منحة دراسية للحصول على الدبلومة المهنية في رياض الأطفال من الجامعة العربية المفتوحة لمعلمات وموجهات رياض الأطفال، بناءً على توجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، بتوفير كافة الأدوات للارتقاء بالعنصر البشرى وفق خطة مهنية مستدامة، تدعم خطة الدولة المصرية لبناء الإنسان المصري وتتوافق مع منظومة التعليم الجديدة. وتأتي هذه المنحة في إطار التعاون مع الجامعات المصرية، ووفقا للاتفاقية الموقعة مع الجامعة العربية المفتوحة، ومنظمة اليونيسيف بالقاهرة.
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الأرصاد: غدا انخفاص أخر في درجات الحرارة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدا الإثنين، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية ومناطق من جنوب البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
طقس-حار-تين-شوكى

غدا.. طقس حار رطب على الوجه البحري والقاهرة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الإثنين، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية والرياح معتدلة، وحالة البحر المتوسط معتدلة، وحالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج في البحرين الأحمر والمتوسط من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.
طقس-حار-مياه

الأرصاد: اليوم طقس حار رطب.. و4 مدن +40 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، اليوم الأحد، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الغربية وجنوب سيناء ومناطق من جنوب الصعيد، كما تنشط على خليج السويس وغرب البحر المتوسط ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
طقس-حار (1)

الأرصاد: غدا استمرار الطقس الحار.. و7 مدن +40

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الجمعة، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، على أأن يكون شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وشمال الصعيد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
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