حشيش هولندي.. ترحيل المخرج خالد مرعي لقسم النزهة

تحرير:التحرير ١٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:١٢ م

المخرج خالد علي

باشرت نيابة النزهة، التحقيق مع المخرج السينمائى خالد مرعي، عقب ضبط مواد مخدرة بحوزته فى مطار القاهرة، عقب وصوله على إحدى الرحلات الجوية قادما من هولندا، واشتباه رجال الجمارك في احتواء حقائبه على ممنوعات، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها. كانت أجهزة الأمن بمطار القاهرة، قد ألقت القبض على المخرج خالد مرعي، في أثناء عودته من رحلة سفر بالخارج وبحوزته كمية من المخدرات، وجرى ترحيله إلى قسم شرطة النزهة مباشرة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله وتحريز المضبوطات.

كانت سلطات المطار قد اشتبهت في المخرج في أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة الطائرة المصرية القادمة من أمستردام، فى "خ.ع" مخرج سينمائى، وبتفتيشه عثر بحوزته على كميات كبيرة، من مخدر الحشيش، و3 أكياس من مخدر الماريجوانا، وكميات أخرى من المخدرات داخل جيوب وأحذية الراكب داخل الحقائب. تمت