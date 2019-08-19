جريمة

حشيش هولندي.. ترحيل المخرج خالد مرعي لقسم النزهة

تحرير:التحرير ١٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:١٢ م
المخرج خالد علي
المخرج خالد علي
باشرت نيابة النزهة، التحقيق مع المخرج السينمائى خالد مرعي، عقب ضبط مواد مخدرة بحوزته فى مطار القاهرة، عقب وصوله على إحدى الرحلات الجوية قادما من هولندا، واشتباه رجال الجمارك في احتواء حقائبه على ممنوعات، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها. كانت أجهزة الأمن بمطار القاهرة، قد ألقت القبض على المخرج خالد مرعي، في أثناء عودته من رحلة سفر بالخارج وبحوزته كمية من المخدرات، وجرى ترحيله إلى قسم شرطة النزهة مباشرة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله وتحريز المضبوطات.
كانت سلطات المطار قد اشتبهت في المخرج في أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة الطائرة المصرية القادمة من أمستردام، فى "خ.ع" مخرج سينمائى، وبتفتيشه عثر بحوزته على كميات كبيرة، من مخدر الحشيش، و3 أكياس من مخدر الماريجوانا، وكميات أخرى من المخدرات داخل جيوب وأحذية الراكب داخل الحقائب. تمت
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في الثانية عشرة والنصف ظهر اليوم، حركة السيارات والمارة متوسطة في ميدان الحصري الشهير، الواقع في قلب مدينة السادس من أكتوبر، بدت الأمور طبيعية دون أن يطرأ عليها جديد يعكر صفو حالة الهدوء التي تسود الأجواء قبل أن يلاحظ البعض سحابة سوداء ناتجة عن تصاعد أدخنة كثيفة بالمنطقة الصناعية الثالثة التي تبعد كيلومترات قليلة عن الميدان، وما هي إلا دقائق قليلة حتى دوى صوت سرينة سيارات الإطفاء مسرعة في طريقها إلى مصدر الأدخنة التي بدت جلية للقاصي والداني على حد سواء.
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قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، بإعدام 6 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"لجنة المقاومة الشعبية بكرداسة"، بعد تصديق فضيلة مفتى الجمهورية على الرأى الشرعي بإعدامهم، جراء الاتهامات المنسوبة إليهم بتأسيس وإدارة عصابة "لجنة المقاومة الشعبية بناهيا وكرداسة" التي أنشئت على خلاف أحكام الدستور والقوانين، وصدر الحكم برئاسة المستشار شعبان الشامي وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوى وأسامة عبد الظاهر وأمانة سر أحمد رضا، ويحاكم في القضية سبعون متهما بالانضمام إلى جماعة إرهابية.
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مصرع طفلة اصطدمت بقاربي صيد في بحيرة المنزلة

لقيت طفلة من مدينة المطرية بمحافظة الدقهلية، اليوم الإثنين، مصرعها على أثر تصادم قاربي صيد بموتور على شاطئ بحيرة المنزلة، ما تسبب في إصابتها بنزيف في المخ وكدمات وهبوط في الدورة الدموية. تلقى اللواء فاضل عمار، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارا من اللواء السيد سلطان، مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ إلى ضباط القسم، يفيد وصول طفلة إلى مستشفى المطرية المركزي بادعاء اصطدامها بقاربي صيد يعملان بالمواتير، ولفظت أنفاسها الأخيرة عقب وصولها إلى المستشفى.
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مطار-القاهرة (5)

ضبط مواد مخدرة مع مخرج سينمائي في مطار القاهرة

أحبطت جمارك مطار القاهرة، محاولة تهريب كمية من المخدرات المتنوعة.وقال مصدر مسئول بمصلحة الجمارك، في تصريح اليوم الأحد، إنه تم الاشتباه في مخرج سينمائي قادم من هولندا، وبتفتيش حقائبه عُثر على كمية من المواد المخدرة المتنوعة عبارة عن 6 أكياس بها قطع من مخدر الحشيش وعلبة مشروم مشبع بالـ"ماريجوانا"، و2 كارت بها 10 بذور "ماريجوانا" داخل كتالوج لزراعة البذور و3 أكياس "ماريجوانا". وأشار المصدر إلى أن جمال عبدالفتاح مدير عام جمارك مبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة قرر اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط.
مطار-القاهرة (2)

إحباط محاولة تهريب 84 شريط ترامادول من مطار القاهرة

ألقت قوات الأمن بمطار القاهرة، القبض على مصري قادم من لندن في رحلة ترانزيت فى جدة، وبحوزته 84 شريطا من عقار الترامادول المخدر، تحوي 1222 قرص ترامادول، حاول تهريبها بدسّها بين طيات ملابسه المودعة فى حقائب السفر، وبسببها بدا الارتباك على وجهه، ما أثار ريبة رجال الأمن ومسؤولي التهرب الجمركي، فقاموا على الفور بفحص حقائبه بأجهزة الإكس راي، والتدقيق فى تفتيشها، وهو ما أسفر عن عثور المفتشين على أشرطة العقار المدرج محليا فى مصر على قائمة المواد المخدرة المحظور تداولها وتعاطيها.
مطار-القاهرة

ضبط عملات أثرية في طرد قادم من التشيك بمطار القاهرة

في ضربة جديدة تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة للطرود البريدية بمطار القاهرة الدولي، من ضبط محاولة تهريب عدد من العملات الأثرية، داخل طرد قادم من التشيك بالمخالفة لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنه 1983 وتعديلاته. جاء ذلك في أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على الطرود البريدية الواردة بجمرك DHL، تم الكشف على مشمول البوليصة رقم 1623772264 الواردة من التشيك باسم «ا. م. ع» وبفتح الطرد تبين وجود 9 عملات معدنية قديمة داخل الطرد تم الشكك في أثريتها. وبعرض العملات على لجنة الآثار أفادت بأثريتها، وأن تاريخها يرجع للعصر الإغريقي والبطلمي.
جمارك-مطار -القاهرة(2)

إحباط محاولة تهريب عقد للسلطان محمد الخامس بالمطار

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، اليوم الإثنين، محاولة تهريب عقد أثري بالمخالفة لقانون حماية الآثار، داخل طرد أمتعة شخصية واردة من إنجلترا. وكانت سلطات المطار قد اشتبهت في بوليصة شحن عبارة عن طرد أمتعة شخصية وارد من إنجلترا أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على الطرود البريدية الواردة بجمرك فيدكس وبتفتيش الطرد عثر على عقد من المعدن مثبت عليه 19 عملة معدنية قديمة، يشتبه في أثريتها. وبعرض المضبوطات على الوحدة الأثرية بمطار القاهرة الدولي أفادت اللجنة بأن العملات الـ 19 تعود للعصر العثماني.
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