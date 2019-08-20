إذا كنت تشعر بالضعف والتعب فإليك قائمة بأفضل الأطعمة

اللحوم الحمراء تحتوي على فيتامينات B، والمغنسيوم، والكرياتين، كما أن اللحوم البيضاء تحمل الكارنيتين وهو مادة مشابهة للأحماض الأمينية والفيتامينات
في كثير من الأحيان قد تشعر بأن طاقتك انتهت ولا تستطيع القيام ببعض الأعمال الضرورية، وبالتالي يصيبك التدهور الشديد.
الأطعمة والمشروبات تحتوي فى الغالب على نسبة عالية من الكربوهيدرات، خاصة من السكر أو الكافيين، فهذه الأشياء ستمنحك دفعة مؤقتة، لكنها غالبًا ما يعقبها تعطل، إذن تبحث عن أطعمة تحسن من طاقتك لأطول فترة ممكنة، وبالتالي تحتاج إلى بعض العناصر الغذائية لتشعر بالصحة والحيوية، حيث يستخدم جسمك تلك العناصر لإنتاج الطاقة على المستوى الخلوي، لذا تعرف عليها وفقا لما ذكره موقع Verywell Fit.
تعتبر فيتامينات B، والحديد والبروتين والبوتاسيوم من العناصر المنتجة للطاقة، وأفضل ما يجب فعله هو الجمع بين الكربوهيدرات مع هذه العناصر الغذائية، وبهذه الطريقة تحصل على دفعة فورية تستمر لفترات طويلة.
1- البروتين الحيواني
اللحوم والأسماك والبيض ومنتجات الألبان كلها مصادر جيدة للبروتين، وتحتوي الأطعمة
تعتبر فيتامينات B، والحديد والبروتين والبوتاسيوم من العناصر المنتجة للطاقة، وأفضل ما يجب فعله هو الجمع بين الكربوهيدرات مع هذه العناصر الغذائية، وبهذه الطريقة تحصل على دفعة فورية تستمر لفترات طويلة.
1- البروتين الحيواني
اللحوم والأسماك والبيض ومنتجات الألبان كلها مصادر جيدة للبروتين، وتحتوي الأطعمة على مزيج مختلف من العناصر الغذائية الأخرى المنتجة للطاقة.
كما أن اللحوم تحمل عناصر غذائية أخرى، حيث إن اللحوم الحمراء تحتوي على فيتامينات B، والمغنسيوم، والكرياتين، كما أن اللحوم البيضاء تحمل الكارنيتين وهو مادة مشابهة للأحماض الأمينية والفيتامينات.
ولكن إذا كانت المرأة حاملا أو معرضة لخطر الإصابة بأمراض القلب، فتأكد من التحدث إلى طبيبك حول أنواع اللحوم والأسماك التي يجب تضمينها في نظامك الغذائي، لأنه قد تحتاج إلى مراقبة نظامك الغذائي للتلوث المحتمل للزئبق في الأسماك أو مستويات الدهون الصحية من المنتجات الحيوانية.
2- بروتين غير حيواني
إذا كان نظامك الغذائي لا يحتوي على الكثير من اللحوم أو غيرها من المنتجات الحيوانية، فقد تحتاج إلى زيادة تناولك للبروتينات النباتية لتفادي التعب، ومن ضمن الأطعمة التي تحتوي على البروتين النباتي المكسرات والبذور والفاصوليا.
3- المزيد من الفواكه
الفاكهة يمكن أن تكون مصدرا ممتازا للفيتامينات والمعادن، بما في ذلك تلك التي تساعد الجسم على إنتاج الطاقة، ومن المهم تناولها طازجة وعلى شكل ثمرة بدلا من العصائر التي تفقدها قيمتها الغذائية، فالتفاح يحتوي على المغنسيوم، والموز يحتوي على نفس العنصر بالإضافة إلى البوتاسيوم، والتوت يحمل الكثير من الحديد.
تحتوي الفواكه أيضًا على نسبة عالية من السكريات الطبيعية "الكربوهيدرات"، لذا فإن اختيار الأنواع السابق ذكرها قد يساعدك في الحصول على طاقة قصيرة الأجل وطويلة الأجل.
4- التركيز على الخضراوات
تحتوي الخضراوات على العديد من العناصر الغذائية المنتجة للطاقة، وبعضها سوف يمنحك القليل من البروتين، كما أنها مثل الفاكهة تحتوي على الكربوهيدرات، ولكن بشكل عام أقل من الفاكهة.
5- البقوليات مهمة
الحبوب هي مصدر للكربوهيدرات للحصول على طاقة سريعة وكذلك بعض العناصر المغذية للطاقة المستدامة، فالأرز البني والشوفان، إلى جانب القمح والأرز الأبيض، جميعها تحمل الحديد والمغنسيوم والبوتاسيوم والبروتين، كما أنها مدعمة بالفيتامينات والمعادن، بحيث يمكن أن تكون مصادر جيدة لمقاتلي التعب.
ملاحظة على بدائل الحليب
تحتوي البدائل الشائعة للحليب مثل حليب اللوز والصويا والأرز على بعض العناصر الغذائية المنتجة للطاقة، سواء بشكل طبيعي أو غيره، ومع ذلك فقد تكون هذه المشروبات أقل تشابهًا مع مكوناتها الأساسية مما تعتقد بسبب المواد المفقودة أثناء المعالجة أو بسبب الماء المضاف أو المكونات الأخرى.
ملاحظة على الكافيين
يمنحك الكافيين طاقة سريعة، لكنه منبه، مما يعني أنه يسرع عمليات الجسم بدلا من تغذية خلاياك، فهو ليس سيئا بطبيعته، ومع ذلك يمكن أن يسبب بعض المشكلات كالشعور بالتوتر والأرق.
إذا كنت تعاني من حالة من الطاقة المنخفضة والتعب الشديد فتأكد من سؤال طبيبك عن التداعيات السلبية المحتملة للكافيين والمنبهات الأخرى.