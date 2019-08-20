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إذا كنت تشعر بالضعف والتعب فإليك قائمة بأفضل الأطعمة

اللحوم الحمراء تحتوي على فيتامينات B، والمغنسيوم، والكرياتين، كما أن اللحوم البيضاء تحمل الكارنيتين وهو مادة مشابهة للأحماض الأمينية والفيتامينات
تحرير:فيروز ياسر ٢٠ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٠٠ ص
أطعمة تحارب التعب
أطعمة تحارب التعب
في كثير من الأحيان قد تشعر بأن طاقتك انتهت ولا تستطيع القيام ببعض الأعمال الضرورية، وبالتالي يصيبك التدهور الشديد. الأطعمة والمشروبات تحتوي فى الغالب على نسبة عالية من الكربوهيدرات، خاصة من السكر أو الكافيين، فهذه الأشياء ستمنحك دفعة مؤقتة، لكنها غالبًا ما يعقبها تعطل، إذن تبحث عن أطعمة تحسن من طاقتك لأطول فترة ممكنة، وبالتالي تحتاج إلى بعض العناصر الغذائية لتشعر بالصحة والحيوية، حيث يستخدم جسمك تلك العناصر لإنتاج الطاقة على المستوى الخلوي، لذا تعرف عليها وفقا لما ذكره موقع Verywell Fit.
تعتبر فيتامينات B، والحديد والبروتين والبوتاسيوم من العناصر المنتجة للطاقة، وأفضل ما يجب فعله هو الجمع بين الكربوهيدرات مع هذه العناصر الغذائية، وبهذه الطريقة تحصل على دفعة فورية تستمر لفترات طويلة. 1- البروتين الحيواني اللحوم والأسماك والبيض ومنتجات الألبان كلها مصادر جيدة للبروتين، وتحتوي الأطعمة
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عدم-تناول-كميات-كافية-من-الطعام

ماذا يحدث لجسمك عند عدم تناول طعام كافٍ؟

تخيل في يوم استيقظت باكرًا للذهاب للعمل ولم تجد كميات كافية من البنزين في السيارة، من المؤكد إنك لن تستطيع قيادتها، وفي يوم ثاني تود أن تتناول عصير برتقال لكن وجدت إنه لا يوجد تيار كهربائيًا لتشغيل ماكينة عصير البرتقال، وبالتالي فإن الطعام أيضًا بمثابة الوقود الأساسي لتشغيل العمليات الحيوية في الجسم على أكمل وجه، وعند حدوث أي خلل في الوجبات المتناولة، ستتعرض للتعب والإرهاق الشديد، بجانب الشعور بالكسل وعدم القدرة على الإنجاز، نقلًا عن "timesofindia".
فاكهة-الماندرين

فاكهة الماندرين.. تقلل الكوليسترول وتقي من السرطان

هل سمعت ذات مرة عن فاكهة تسمى "الفاكهة القبيحة"؟ الفواكه بشكل عام تتميز بمظهر ومذاق رائعين، أما بالنسبة للفاكهة القبيحة، فهي هجين استوائي وتعد من مشتقات الجريب فروت والبرتقال، أي تنضم إلى عائلتهما، وتعرف أيضا باسم الماندرين (اليوسفي)، وتعد من أنواع الحمضيات الحلوة صغيرة الحجم، وبالتالي يجب ألا نعير انتباهًا إلى مسمياتها، والنظر فقط إلى الفوائد الصحية والعلاجية؛ فهي على سبيل المثال، تساعد بشكل كبير في فقدان الوزن ومضادة للالتهابات وتحتوي على العديد من العناصر الغذائية المهمة، نقلا عن "health line".
أهمية الاسناكس

بيضة مسلوقة وزبادي.. الـ«سناكس» تساعد في فقدان الوزن

نبحث من وقت لآخر عن أحدث الطرق للمساعدة في فقدان الوزن، بدايةً من الأنظمة الغذائية الصحية إلى عمليات التجميل لتقليل الدهون، وعلى الرغم من أننا نختار حلولا شاقة، فقد تكون بعض الطرق البسيطة هي الحل لأجل فقدان صحي للوزن؛ وذلك مثل تناول شاي الأعشاب أو الشاي الأخضر، والزنجبيل أيضًا، وآخر ما جاء به خبراء التغذية أن السناكس مثل الفواكه والمكسرات بمنزلة حل سحري يساعد في فقدان الوزن بشكل سريع، بجانب ممارسة التمرينات الرياضية. وذلك حسبما ذكر الموقع الأمريكي "mirror.co.uk".
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الموز-الاسود

البني ذو البقع «مسكر».. ماذا تعني ألوان الموز؟

الموز من الفاكهة الشعبية الرخيصة، كما أنه من الوجبات الخفيفة التي يمكن تناولها بين الوجبات الرئيسية خاصة لمن يتبعون نظاما غذائيا للتخسيس، وعلى الرغم من أن فوائده الصحية معروفة على نطاق واسع، فإن القليل من الأشخاص يدركون كيف يؤثر نضج الموز على مكوناته الغذائية؟ للمساعدة في توضيح الأمر، شارك اختصاصي التغذية الأسترالي، ريان بينتو، مؤخرًا في الكشف عن الفوائد المتنوعة، كما يوضح الأسباب التي تجعل من التناول المفرط للموز فكرة سيئة، حيث كتب على صفحته «إن أفضل طريقة لفهم كيف يمكن أن تتغير مكونات الموز معرفة ما يحدث داخله بمرور الوقت».
هاتفك يسبب السمنة

هل هاتفك يسبب السمنة؟.. قضاء 5 ساعات خطر على صحتك

تمسك بهاتف طوال اليوم وتجلس مستمتعا بالسوشيال ميديا؟.. إذن عليك معرفة أن دراسة جديدة كشفت دراسة أن قضاء ساعات كل يوم أمام الهاتف الذكي قد يزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بالسمنة، حيث وجد الباحثون أن طلاب الجامعات الذين أمضوا خمس ساعات أو أكثر على هواتفهم المحمولة كانوا أكثر عرضة بنسبة 43% للسمنة من أقرانهم الذين يجلسون وقت اقل على شاشات الهاتف. وكان السبب في إصابة هؤلاء الطلاب بالسمنة، أنه أكثر عرضة بمرتين لشرب السكريات وتناول الوجبات السريعة والحلوى، وأقل مرتين في ممارسة الرياضة.
التخلص-من-دهون-البطن-في-رمضان

4 أخطاء في الدايت تزيد من دهون البطن

يعاني الرجال من مشكلة كبيرة تتمثل في تراكم دهون البطن، التي يصعب التخلص منها، خاصة كلما تقدموا في العمر، حتى إن كنت تمارس الرياضة بانتظام، يمكن أن تتجمع الدهون في البطن وحول منطقة الوسط؛ ولهذا ستكون في حاجة إلى استهداف هذه المنطقة من جسمك لفقدان الدهون الزائدة. عليك البحث جيدا عن الخطوات الصحيحة؛ لأن بعض الأخطاء قادرة على التسبب في مشكلة جسدية، لذا تعرف على ما يزيد من دهون البطن، حتى إن كنت تتبع نظاما غذائيا، وفقا لما ذكره موقع "Daily Health Post".
تشقق-الشفتين

الجروح علامة على فقر الدم.. شفايفك تعكس صحتك

الشفاه من المقاييس المهمة لصحة الجسد والعقل، وعلى الرغم من ارتباطها بالجمال فإن إخصائي الصحة البديل المقيم في لوس أنجلوس، هاري سيمران خالسا، قد قال إن الشفتين بمثابة «مدخل» لأعمال الجسم الداخلية. الشفتان العلوية والسفلية تعكسان أجزاء مختلفة من الجسم، فالشفة العليا تمثل الرئتين والغدة الدرقية والقلب والمعدة والكبد والكليتين، بينما الشفة السفلية بكاملها هي انعكاس للأمعاء. وأوضح هاري أن الأمر يتطلب بعض الخبرة لإتقان قراءات الشفاه، لكن هناك علامات سهل فهمها، تعرف عليها وفقا لما ذكره موقع «الديلي ميل» البريطاني.
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