إذا كنت تشعر بالضعف والتعب فإليك قائمة بأفضل الأطعمة

اللحوم الحمراء تحتوي على فيتامينات B، والمغنسيوم، والكرياتين، كما أن اللحوم البيضاء تحمل الكارنيتين وهو مادة مشابهة للأحماض الأمينية والفيتامينات

تحرير:فيروز ياسر ٢٠ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٠٠ ص

أطعمة تحارب التعب

في كثير من الأحيان قد تشعر بأن طاقتك انتهت ولا تستطيع القيام ببعض الأعمال الضرورية، وبالتالي يصيبك التدهور الشديد. الأطعمة والمشروبات تحتوي فى الغالب على نسبة عالية من الكربوهيدرات، خاصة من السكر أو الكافيين، فهذه الأشياء ستمنحك دفعة مؤقتة، لكنها غالبًا ما يعقبها تعطل، إذن تبحث عن أطعمة تحسن من طاقتك لأطول فترة ممكنة، وبالتالي تحتاج إلى بعض العناصر الغذائية لتشعر بالصحة والحيوية، حيث يستخدم جسمك تلك العناصر لإنتاج الطاقة على المستوى الخلوي، لذا تعرف عليها وفقا لما ذكره موقع Verywell Fit.

تعتبر فيتامينات B، والحديد والبروتين والبوتاسيوم من العناصر المنتجة للطاقة، وأفضل ما يجب فعله هو الجمع بين الكربوهيدرات مع هذه العناصر الغذائية، وبهذه الطريقة تحصل على دفعة فورية تستمر لفترات طويلة. 1- البروتين الحيواني اللحوم والأسماك والبيض ومنتجات الألبان كلها مصادر جيدة للبروتين، وتحتوي الأطعمة