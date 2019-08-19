سحابة سوداء تغطي أكتوبر.. حريق هائل بمصنع بلاستيك

تحرير:محمد الشاملي ١٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٢٤ م

حريق - أرشيفية

في الثانية عشرة والنصف ظهر اليوم، حركة السيارات والمارة متوسطة في ميدان الحصري الشهير، الواقع في قلب مدينة السادس من أكتوبر، بدت الأمور طبيعية دون أن يطرأ عليها جديد يعكر صفو حالة الهدوء التي تسود الأجواء قبل أن يلاحظ البعض سحابة سوداء ناتجة عن تصاعد أدخنة كثيفة بالمنطقة الصناعية الثالثة التي تبعد كيلومترات قليلة عن الميدان، وما هي إلا دقائق قليلة حتى دوى صوت سرينة سيارات الإطفاء مسرعة في طريقها إلى مصدر الأدخنة التي بدت جلية للقاصي والداني على حد سواء.

تفاصيل الواقعة تعود إلى تلقي مشرف غرفة عمليات الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، إشارة من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق هائل في إحدى المنشآت الصناعية بأكتوبر. دفع اللواء هاني سعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بـ14 سيارة إطفاء بمشاركة ضباط ورجال الدفاع المدني بقطاع إطفاء أكتوبر تنفيذا