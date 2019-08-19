الإفراط في تناول علاج السكري خطر على الصحة

تحدث الإصابة بالنوع 1 من السكري عند هجوم النظام المناعي في الجسم على معظم الخلايا التي تتحكم في مستويات السكر في الدم، وينتشر هذا النوع بعينه بين الأطفال
حذر بحث جديد حسب صحيفة medicalnewstoday، من أن الكثير من المصابين بداء السكري وخاصة المصابين بداء السكري من النوع 1، قد يزيد لديهم خطر الإصابة بنقص السكر في الدم إذا تلقوا الكثير من العلاج لخفض الجلوكوز.
حذر بحث جديد من مايو كلينك في روتشستر، مينيسوتا، من أن مصابي داء السكري يواجهون مشكلة أكثر خطورة من المرض نفسه؛ عند الاستخدام المفرط لعلاج مرض السكري.
أجرى الباحثون الدراسة بمستشفيات مايو كلينك الأمريكية، ونشروا نتائجها في العدد الأخير من مجلة Mayo Clinic Proceedings العلمية.
وفقًا للدراسة، فإن هناك الكثير من مصابي السكري يتلقون الكثير من العلاج الذي يخفض نسبة الجلوكوز في الدم؛ ما يزيد من خطر إصابة الشخص بنقص السكر في الدم، أو انخفاض مستويات السكر في الدم بشكل غير طبيعي.
قالت الباحثة الرئيسة الدكتورة روزالينا مكوي: "نقص السكر في الدم، أو انخفاض نسبة السكر في الدم، هي واحدة
وفقًا للدراسة، فإن هناك الكثير من مصابي السكري يتلقون الكثير من العلاج الذي يخفض نسبة الجلوكوز في الدم؛ ما يزيد من خطر إصابة الشخص بنقص السكر في الدم، أو انخفاض مستويات السكر في الدم بشكل غير طبيعي.
قالت الباحثة الرئيسة الدكتورة روزالينا مكوي: "نقص السكر في الدم، أو انخفاض نسبة السكر في الدم، هي واحدة من أكثر الآثار الضارة الخطيرة الشائعة لعلاج السكري، ما يتسبب في ضرر فوري وطويل المدى لمصابي السكري".
أضافت مكوي: "يرتبط نقص السكر في الدم، بزيادة خطر الوفاة، وأمراض القلب والأوعية الدموية، وضعف الإدراك، الإغماء والكسور".
وجد الباحثون أنه في معظم حالات الإصابة بالسكري، يتلقى المصابون أدوية أكثر بكثير من مستويات الهيموجلوبين A1C؛ يطلق عليه فحص السكر التراكمي، وهو اختبار دم يعكس معدل مستوى السكر في الدم خلال الثلاثة أشهر الأخيرة لدى المرضى.
وفقًا لإرشادات منظمة السكري الأمريكية، فإ ن مستوى الهيموجلوبين A1C المرغوب به لدى مرضى السكري يجب أن يكون أقل من 7.
حدد الباحثون، العلاج المكثف المقصود، بأنه تناول نوع واحد من الأدوية لتحقيق خفض نسب السكر التراكمي أو فحص الهيموجلوبين A1C، بنسبة 5.6 أو أقل، أو تناول نوعين أو أنواع عدة من الأدوية لتحقيق مستويات الهيموجلوبين A1C عند نسب من 5.7 إلى 6.4.
بعد ذلك، حلل الباحثون بيانات المرضى من OptumLabs Data Warehouse لتقدير عدد الأشخاص المصابين بداء السكري الذين زاروا قسم الطوارئ أو المستشفى بسبب نقص السكر في الدم المرتبط بالعلاج المفرط.
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وجد الباحثون أن 10.7 مليون من البالغين غير الحوامل من مرضى السكري لديهم مستوى الهيموجلوبين A1C، ضمن المعدل الموصى به أقل من 7، ومع ذلك، تلقى عدد كبير منهم علاجًا مكثفًا لخفض نسبة السكر في الدم.
وعليه؛ هناك ما يصل إلى 2.3 مليون شخص مصاب بداء السكري تلقوا علاجًا مكثفًا للغاية بين عامي 2011 و 201، وفقًا للباحثين.
لذا، دخل نحو 4 آلاف و774 من المرضى إلى المستشفى، و4804 من المرضى قسم الطوارئ في غضون عامين بين من أجريت عليهم الدراسة.
أضافت مكوي: "كبار السن وغيرهم من الأشخاص الذين نعتبرهم حالات معقدة إلى حد ما، معرضون أكثر لخطر الإصابة بنقص السكر في الدم، فضلا عن تجربة معظم الآثار السلبية بسبب العلاج المكثف".
أوضحت مكوي: "ومع ذلك، في الوقت نفسه، من غير المرجح أن يستفيد هؤلاء المصابون من العلاج المكثف وبالطبع لن يتم التحكم في نسب السكر في الدم".
يحدث السكري من النوع2؛ بسبب فرط الوزن وقلة النشاط البدني، ومع مرور الوقت، يمكن للمستويات المرتفعة من السكر في الدم أن تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب، والعمى، وتلف الأعصاب، والفشل الكلوي، حسبما أفادت به منظمة الصحة العالمية.
من ناحية أخرى، تحدث الإصابة بالنوع 1 من السكري عند هجوم النظام المناعي في الجسم على معظم الخلايا التي تتحكم في مستويات السكر في الدم، وينتشر هذا النوع بعينه بين الأطفال.
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