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الإفراط في تناول علاج السكري خطر على الصحة

تحدث الإصابة بالنوع 1 من السكري عند هجوم النظام المناعي في الجسم على معظم الخلايا التي تتحكم في مستويات السكر في الدم، وينتشر هذا النوع بعينه بين الأطفال
تحرير:مي فؤاد ١٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ م
السكري
السكري
حذر بحث جديد حسب صحيفة medicalnewstoday، من أن الكثير من المصابين بداء السكري وخاصة المصابين بداء السكري من النوع 1، قد يزيد لديهم خطر الإصابة بنقص السكر في الدم إذا تلقوا الكثير من العلاج لخفض الجلوكوز. حذر بحث جديد من مايو كلينك في روتشستر، مينيسوتا، من أن مصابي داء السكري يواجهون مشكلة أكثر خطورة من المرض نفسه؛ عند الاستخدام المفرط لعلاج مرض السكري. أجرى الباحثون الدراسة بمستشفيات مايو كلينك الأمريكية، ونشروا نتائجها في العدد الأخير من مجلة Mayo Clinic Proceedings العلمية.
وفقًا للدراسة، فإن هناك الكثير من مصابي السكري يتلقون الكثير من العلاج الذي يخفض نسبة الجلوكوز في الدم؛ ما يزيد من خطر إصابة الشخص بنقص السكر في الدم، أو انخفاض مستويات السكر في الدم بشكل غير طبيعي. قالت الباحثة الرئيسة الدكتورة روزالينا مكوي: "نقص السكر في الدم، أو انخفاض نسبة السكر في الدم، هي واحدة
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