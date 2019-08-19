ترامب: أمريكا لا تريد التعامل مع «هواوي»

تحرير:وكالات ١٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٢٩ م

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أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن واشنطن لا تريد أن تتعامل مع شركة التكنولوجيا الصينية "هواوي" لأسباب تتعلق بالأمن القومي، وفقا لـ"رويترز". وأوضح ترامب أن هناك أجزاء من أعمال "هواوي" يمكن إعفاؤها من حظر أوسع، دون أن يوضح إذا كانت إدارته ستمدد الترخيص المؤقت الممنوح للشركة الصينية. ووفقًا لتقارير إعلامية، فإن الإدارة الأمريكية تخطط لتمديد الترخيص العام المؤقت للشركة الصينية لمدة 90 يومًا من أجل شراء مكونات من الشركات الأمريكية. وتابع ترامب: "أعتقد أننا نجري مناقشات جيدة جدا مع الصين، هم يريدون بشدة إبرام اتفاق تجاري مع أمريكا".

وأدرجت واشنطن "هواوي" في قائمتها السوداء في مايو الماضي، والتي تحظر بيع التكنولوجيا الأمريكية للشركة الصينية دون الحصول على إذن مسبق من وزارة التجارة الأمريكية، حيث تتهم واشنطن "هواوي" بالتجسس. وتوعدت الصين، الخميس، بالتصدي لأحدث رسوم جمركية أمريكية على بضائع صينية بقيمة 300 مليار دولار، لكنها دعت الولايات