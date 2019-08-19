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ترامب: أمريكا لا تريد التعامل مع «هواوي»

تحرير:وكالات ١٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٢٩ م
ترامب
ترامب
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن واشنطن لا تريد أن تتعامل مع شركة التكنولوجيا الصينية "هواوي" لأسباب تتعلق بالأمن القومي، وفقا لـ"رويترز". وأوضح ترامب أن هناك أجزاء من أعمال "هواوي" يمكن إعفاؤها من حظر أوسع، دون أن يوضح إذا كانت إدارته ستمدد الترخيص المؤقت الممنوح للشركة الصينية. ووفقًا لتقارير إعلامية، فإن الإدارة الأمريكية تخطط لتمديد الترخيص العام المؤقت للشركة الصينية لمدة 90 يومًا من أجل شراء مكونات من الشركات الأمريكية. وتابع ترامب: "أعتقد أننا نجري مناقشات جيدة جدا مع الصين، هم يريدون بشدة إبرام اتفاق تجاري مع أمريكا".
وأدرجت واشنطن "هواوي" في قائمتها السوداء في مايو الماضي، والتي تحظر بيع التكنولوجيا الأمريكية للشركة الصينية دون الحصول على إذن مسبق من وزارة التجارة الأمريكية، حيث تتهم واشنطن "هواوي" بالتجسس. وتوعدت الصين، الخميس، بالتصدي لأحدث رسوم جمركية أمريكية على بضائع صينية بقيمة 300 مليار دولار، لكنها دعت الولايات
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ادونالد-ترامب-والرئيس الصيني-شي جين بينج

ترامب لا يتمتع بظهير شعبي في حربه التجارية مع الصين

لم يشهد ملف الحرب التجارية التي شنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد الصين، تجاهلًا لآراء مستشاريه وأعوانه داخل البيت فحسب، ولكنه أيضًا شمل آراء الشعب وتوجهاته المختلفة إزاء الحرب التجارية الخطيرة مع بكين. وكما تغاضى ترامب عن آراء مستشاريه المتحفظة بشأن الدخول في حرب تجارية مع الصين، فإن الرئيس الأمريكي بدا غير مهتمٍّ بآراء شعبه في هذا الملف، وذلك على الرغم من الآثار السلبية الواسعة التي نتجت عن هذا الصراع الجامع بين السياسة والاقتصاد بشكلٍ واضح.
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رئيسة وزراء الدنمارك: نرفض بيع الجزيزة لترامب

قالت رئيسة وزراء الدنمارك، إن جرينلاند ليست للبيع، مؤكدة أن فكرة بيعها للولايات المتحدة سخيفة، جاء ذلك بعد أن أكد المستشار الاقتصادي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة مهتمة بشراء أكبر جزيرة في العالم. وأشارت رئيسة الوزراء مته فريدريكسن لصحيفة سيرمتسياك، إلى أن جرينلاند ليست للبيع، متابعة أن الجزيرة ملك مواطنيها، ولديها أمل قوي ألا يكون ذلك على محمل الجد". ومن المقرر أن يزور ترامب كوبنهاغن في بداية الشهر القادم، حيث سيكون القطب الشمالي على جدول أعمال الاجتماعات مع فريدريكسن وكيم كيلسن رئيس حكومة جرينلاند، وفقا لموقع العربية.
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ترامب: إعلان «صفقة القرن» بعد الانتخابات الإسرائيلية

كشف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مساء الأحد، عن أن إدارته ستعلن عن خطة السلام الشهيرة بـ"صفقة القرن" بعد نتائج الانتخابات الإسرائيلية، بحسب "العربية". واعترف جاريد كوشنر، مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وصهره، في 7 يوليو الماضي، بفشل "ورشة البحرين"، الشق الاقتصادي مما بات يعرف بـ"صفقة القرن" الأمريكية لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. وأوردت "روسيا اليوم"، عن صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، أن حديث كوشنر هذا جاء خلال مقابلة عبر الهاتف أجراها مع صحفيين عرب وإسرائيليين تتعلق بمقاطعة الفلسطينيين للمؤتمر الاقتصادي في البحرين.
الانتخابات الأمريكية

نقص التمويل يهدد جهود حماية الانتخابات الأمريكية2020

في مكتب بسيط بجوار مطعم "تشاك إي تشيز" في مركز "سبرينجفيلد" التجاري، يقع الخط الأمامي لحماية نزاهة الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2020، حيث يقع مجلس ولاية "إلينوي" للانتخابات، الذي يعمل فيه عشرات الموظفين والمبرمجين وخبراء الأمن لمنع تكرار أزمة عام 2016، عندما تسلل الروس لقوائم تسجيل الناخبين في الولاية. وفي انتخابات 2020، ستنشر "إلينوي" برنامجا جديدا للحكومة الأمريكية لاكتشاف الثغرات الضارة وإرسال خبراء التكنولوجيا لمساعدة مسؤولي الانتخابات المحليين، كما يستعد الحرس الوطني، لليلة الانتخابات، إذا كان هناك حاجة إلى نقل الفنيين إلى مقاطعة بعيدة.
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مقاتلة F-16

صفقة سرية بين أمريكا وتايوان.. والصين كلمة السر

كشف موقع "ذي درايف" الأمريكي عن وثائق سرية أرسلتها الإدارة الأمريكية حول صفقة غير رسمية مع تايوان إلى الكونجرس. وأضاف الموقع أن وزارة الخارجية الأمريكية قدمت مشروع صفقة غير رسمية ببيع مقاتلات "إف-16" لتايوان، من أجل استخدامها في الحرب التجارية بين الصين وأمريكا أو أن الصفقة ستتم دون دعاية واسعة. وتابع الموقع: "في حال وافق الكونجرس، فإن تايوان ستحصل على 66 مقاتلة (F-16V)، بحسب بيانات غير رسمية، ويمكن أن تبلغ تكلفة العقد 8 مليارات دولار بما في ذلك ثمن الأسلحة وخدمات الصيانة".
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واشنطن ترجئ فرض رسوم جمركية على المنتجات الصينية

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، تأجيل فرض رسوم جمركية بقيمة 10% على الواردات الصينية، حتى 15 ديسمبر المقبل، بما فيها من منتجات مثل الهواتف الخلوية والكمبيوتر المحمول وألعاب الفيديو، وفقا لـ"سبوتنيك". واشتعلت الحرب الباردة بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، على خلفية اتهام الأخيرة بسرقة معدات تكنولوجية مهمة من شركاتها، وفرض رسوم جمركية على البضائع الصينية، بقيمة 60 مليار دولار. وتأتي هذه الحرب بين أهم قوتين صناعيتين في العالم، على أثر اشتعال المنافسة العالمية بينهما، من أجل تحقيق السيادة التكنولوجية.
ترامب-وآبي

ترامب يطلب من اليابان شراء المنتجات الزراعية

طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من اليابان شراء المنتجات الزراعية الأمريكية، وذلك في ظل تصاعد خلاف واشنطن التجاري مع الصين، بحسب وكالة "كيودو" اليابانية. وأوضحت الوكالة أن ترامب طلب مباشرة من رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، شراء منتجات زراعية أمريكية بقيمة ضخمة. يأتي ذلك في وقت وافقت فيه اليابان والولايات المتحدة على التوصل إلى صفقة واسعة بشأن التجارة الثنائية بحلول شهر سبتمبر، سعيا إلى تضييق الهوة في المواقف بشأن التعريفات على لحوم البقر وقطاع السيارات، وفقا لصحيفة نيكي.
دونالد ترامب

ترامب يفتح النار على الصين ويتهمها بالتلاعب بعملتها

اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الصين، اليوم الإثنين، بالتلاعب بعملتها بعد تراجع اليوان إلى أدنى مستوى في نحو 11 عاما. وقال "ترامب" خلال تغريدة عبر حسابه على "تويتر": "الصين خفضت سعر عملتها إلى أدنى مستوى تاريخي تقريبا"، واصفًا ذلك بالـ"تلاعب في العملة". وألمح إلى سياسات مجلس الاحتياطي الفيدرالي، مشيرًا إلى أن هذا انتهاك كبير سيضعف "بكين" إلى حد كبير بمرور الوقت. وسمحت الصين التي سيطرت على عملتها تاريخيا بانخفاض اليوان إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من عقد، حيث يتداول اليوان أعلى من 7 دولارات أمريكية، مما يجعل المنتجات الصينية أرخص.
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