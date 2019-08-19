إبراهيم العربي يفوز برئاسة اتحاد الغرف التجارية

تحرير:أسماء فتحى ١٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٣٠ م

ابراهيم العربي

أسفرت انتخابات الاتحاد العام للغرف التجارية التى أجريت صباح اليوم الإثنين، على مقعد الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن فوز المهندس إبراهيم العربي برئاسة الاتحاد العام للغرف التجارية، بحصوله على 21 صوتا مقابل 14 صوتا لأحمد الوكيل، رئيس الاتحاد الحالي. وتم تكليف إسماعيل وشاحي، رئيس غرفة قنا وأكبر الأعضاء سنًّا، بالإشراف على عملية الانتخاب، وذلك بحضور 35 عضوًا هم عدد أعضاء مجلس الإدارة للانتخاب فيما بينهم رئيسًا للاتحاد ونائبيه والسكرتير العام وأميني الصندوق.

وتم عقد الانتخابات في مقر الاتحاد بباب اللوق بمنطقة وسط البلد، وذلك لدورة جديدة تستمر حتى عام 2023. وكان رئيس اتحاد الغرف التجارية المهندس إبراهيم العربي قد سبق وأعلن أنه فى حال فوزه سيسعى جاهدا نحو الاهتمام المطلق بقضايا ومشكلات صغار التجار وإيجاد حلول سريعة لمختلف القضايا العالقة، مع منح الأولوية