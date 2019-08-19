العربي يُقصي «الوكيل» من رئاسة اتحاد الغرف التجارية
تحرير:أسماء فتحى
١٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٣٠ م
ابراهيم العربي
أسفرت انتخابات الاتحاد العام للغرف التجارية التى أجريت صباح اليوم الإثنين، على مقعد الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن فوز المهندس إبراهيم العربي برئاسة الاتحاد العام للغرف التجارية، بحصوله على 21 صوتا مقابل 14 صوتا لأحمد الوكيل، رئيس الاتحاد الحالي.
وتم تكليف إسماعيل وشاحي، رئيس غرفة قنا وأكبر الأعضاء سنًّا، بالإشراف على عملية الانتخاب، وذلك بحضور 35 عضوًا هم عدد أعضاء مجلس الإدارة للانتخاب فيما بينهم رئيسًا للاتحاد ونائبيه والسكرتير العام وأميني الصندوق.
وتم عقد الانتخابات في مقر الاتحاد بباب اللوق بمنطقة وسط البلد، وذلك لدورة جديدة تستمر حتى عام 2023.
وكان رئيس اتحاد الغرف التجارية المهندس إبراهيم العربي قد سبق وأعلن أنه فى حال فوزه سيسعى جاهدا نحو الاهتمام المطلق بقضايا ومشكلات صغار التجار وإيجاد حلول سريعة لمختلف القضايا العالقة، مع منح الأولوية
وتم عقد الانتخابات في مقر الاتحاد بباب اللوق بمنطقة وسط البلد، وذلك لدورة جديدة تستمر حتى عام 2023.
وكان رئيس اتحاد الغرف التجارية المهندس إبراهيم العربي قد سبق وأعلن أنه فى حال فوزه سيسعى جاهدا نحو الاهتمام المطلق بقضايا ومشكلات صغار التجار وإيجاد حلول سريعة لمختلف القضايا العالقة، مع منح الأولوية فى العمل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
اقرأ أيضا: تشكيل مجلس أمناء وحدة مراجعة وتبسيط الإجراءات
وأكد العربي أنه سيسعى لفتح المجال للتنافسية بين التجار من خلال الاهتمام بالتصدير للخارج من جهة والاستيراد من جهة أخرى لتحقيق تكافؤ فى الفرص بين ما هو معروض من منتج محلى ومستورد، كما سيسعى لمساعدة الدولة من خلال القطاع التجاري فى ميكنة المحلات التجارية.