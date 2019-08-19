إرهاب

الهند تخرق هدنة وقف النار في كشمير وتقتل شخصين

تحرير:وكالات ١٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٣٧ م
باكستان
باكستان
أعلنت الخارجية الباكستانية، اليوم الإثنين، مقتل شخصين وإصابة آخرين، جراء إطلاق النار في إقليم كشمير المتنازع عليه من قبَل القوات الهندية. وأوضحت أن شخصين في سن 75 و61 عاما قتلا في القصف عبر "خط السيطرة"، محملة نيودلهي المسؤولية عن انتهاك نظام وقف إطلاق النار دون سابق استفزاز. وذكرت الوزارة أن القوات الباكستانية قصفت بدورها النقاط التي أطلقت منها القذائف، ما أدى إلى مقتل عسكريين هنديين اثنين، بينما لم يصدر عن نيودلهي أي تعليق، وهو ما يشير إلى إمكانية اتخاذ موقف ما.
وشهدت مناطق مختلفة في سريناغار أكبر مدينة بكشمير، أمس الأحد، اشتباكات بين قوات الأمن الهندية وسكان محليين، حسب وكالة "أسوشيتد برس". يأتي ذلك وسط التوتر المتصاعد منذ نحو أسبوعين في كشمير، على أثر قرار حكومة نيودلهي إلغاء الحكم الذاتي الذي كان الإقليم يتمتع به منذ انضمامه إلى الهند عام 1947، مع فرض حصار
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«داعش» يتبنى تفجير أفغانستان.. والرئيس يعلق

أعلن تنظيم "داعش" الإرهابي، اليوم الأحد، مسؤوليته عن الهجوم الانتحاري الذي استهدف حفل زفاف في أفغانستان وأسفر عن وقوع قتلى ومصابين. كان الانفجار وقع في العاصمة الأفغانية كابول، أمس السبت، واستهدف صالة أفراح، ونتج عنه سقوط 63 قتيلًا و182 مصابًا. من جانبه، قال الرئيس الأفغاني أشرف غني، اليوم الأحد، إن حركة طالبان لا يمكنها إعفاء نفسها من اللوم على الهجوم الدموي الذي استهدف عرسا بالعاصمة كابول. وكتب غني عبر "تويتر": "لا يمكن لطالبان إعفاء أنفسهم من اللوم على توفير منصة للإرهابيين.. اليوم هو يوم حداد".
النازيون-الجدد

إحباط هجوم إرهابي يكشف علاقات اليمين المتطرف الدولية

ألقت السلطات الأمريكية، في وقت سابق من شهر أغسطس الجاري، القبض على رجل يقيم بمدينة لاس فيجاس، بعد اتهامه بالتخطيط لشن هجمات على تجمعات يهودية وأخرى للمثليين. وقال مسؤولون فيدراليون إن المتهم، كونر كليمو، البالغ من العمر 23 عاما، أرسل رسائل مشفرة إلى جماعات العنصريين البيض هذا العام لمناقشة الهجوم المحتمل باستخدام قنابل المولوتوف وغيرها من المتفجرات البدائية. ومن جانبها ادعت جماعة متطرفة من النازيين الجدد أنها كانت على علم مسبق بالهجمات الإرهابية المخطط لها من قبل كليمو.
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63 قتيلا و182 مصابا في انفجار ضرب قاعة زفاف بأفغانستان

أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية، اليوم الأحد، ارتفاع عدد ضحايا الهجوم الانتحاري الذي ضرب حفل زفاف في العاصمة كابول إلى 63 قتيلًا و182 مصابًا وفقًَا لموقع "العربية". وكان الانفجار وقع في العاصمة الأفغانية كابول، أمس السبت، واستهدف صالة أفراح. وأفاد نصرة رحيمي، متحدث وزارة الداخلية، في تغريدة عبر موقع "تويتر"، بوقوع انفجار داخل صالة أعراس في الدائرة السادسة بكابول، مضيفا: "حتى الآن لم تتضح طبيعة الانفجار، والقوات الأمنية وصلت إلى المكان". فيما ذكر فاروق بشري، رئيس مركز الإعلام الحكومي بالوكالة، في بيان بورود أنباء عن وقوع ضحايا في الانفجار.
انفجار-افغانستان (1)

انفجار في أفغانستان.. وسقوط عشرات الضحايا

وقع انفجار في العاصمة الأفغانية كابول، اليوم السبت، واستهدف صالة أفراح، وذكر مسؤولان حكوميان أفغانيان أن انفجارا وقع بالعاصمة كابول، مساء اليوم السبت، مع أنباء تفيد بوقوع ضحايا. وأفاد نصرة رحيمي، متحدث وزارة الداخلية، في تغريدة عبر موقع "تويتر"، بوقوع انفجار داخل صالة أعراس في الدائرة السادسة بكابول، مضيفا: "حتى الآن لم تتضح طبيعة الانفجار، والقوات الأمنية وصلت إلى المكان". فيما ذكر فاروق بشري، رئيس مركز الإعلام الحكومي بالوكالة، في بيان بورود أنباء عن وقوع ضحايا في الانفجار، وذلك حسبما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية.
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