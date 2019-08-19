الهند تخرق هدنة وقف النار في كشمير وتقتل شخصين

تحرير:وكالات ١٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٣٧ م

باكستان

أعلنت الخارجية الباكستانية، اليوم الإثنين، مقتل شخصين وإصابة آخرين، جراء إطلاق النار في إقليم كشمير المتنازع عليه من قبَل القوات الهندية. وأوضحت أن شخصين في سن 75 و61 عاما قتلا في القصف عبر "خط السيطرة"، محملة نيودلهي المسؤولية عن انتهاك نظام وقف إطلاق النار دون سابق استفزاز. وذكرت الوزارة أن القوات الباكستانية قصفت بدورها النقاط التي أطلقت منها القذائف، ما أدى إلى مقتل عسكريين هنديين اثنين، بينما لم يصدر عن نيودلهي أي تعليق، وهو ما يشير إلى إمكانية اتخاذ موقف ما.

وشهدت مناطق مختلفة في سريناغار أكبر مدينة بكشمير، أمس الأحد، اشتباكات بين قوات الأمن الهندية وسكان محليين، حسب وكالة "أسوشيتد برس". يأتي ذلك وسط التوتر المتصاعد منذ نحو أسبوعين في كشمير، على أثر قرار حكومة نيودلهي إلغاء الحكم الذاتي الذي كان الإقليم يتمتع به منذ انضمامه إلى الهند عام 1947، مع فرض حصار