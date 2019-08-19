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الصحة: الكشف على 69 ألف حاج مصري بمكة والمدينة

١٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٣٧ م
حجاج - صورة أرشيفية
حجاج - صورة أرشيفية
قال الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، في بيان صحفي، اليوم الإثنين، إنه تم الكشف على 69 ألفا و5 حجاج مصريين حتى الآن وصرف العلاج اللازم لهم، وذلك خلال عيادات البعثة الطبية المصرية للحج، مضيفا أن هذه الحالات تشمل 64 ألفًا و321 حالة مرضية بمكة المكرمة و4684 حالة بالمدينة المنورة، وأن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان تتابع أعمال البعثة يوميا؛ للتأكد من استمرار تقديم أفضل خدمة طبية للحجاج المصريين.
من جانبه، أشار الدكتور عمرو قنديل الملحق الطبي بالسعودية والمشرف العام على البعثة الطبية للحج، إلى دخول 235 حالة للمستشفيات السعودية بينما غادرت 156 حالة بعد تمام شفائها وما زالت هناك 79 حالة تتلقى العلاج اللازم حتى الآن.وذكر قنديل أنه تم إجراء غسيل كلوي لـ36 حالة بمستشفيات السعودية بعدد 260 جلسة غسيل
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.الحجاج (7)

غدا.. مصر للطيران تسير أكبر عدد لرحلات عودة الحجاج

أعلنت شركة مصر للطيران، في بيان لها، اليوم الإثنين، أنها تسير غدا الثلاثاء، أكبر عدد لرحلات عودة الحجاج من الأراضي المقدسة في يوم واحد لنقل حجاج بيت الله الحرام، إذ أنها ستسير 27 رحلة جوية من جدة والمدينة المنورة إلى القاهرة، لنقل 6 آلاف و300 حاج بواقع 11 رحلة من جدة لنقل 2400 حاج من بينها رحلة خاصة لنقل حجاج دولة مالي، مضيفة أن من بين تلك الرحلات 16 رحلة من المدينة المنورة لنقل 3 آلاف و900 حاج، من بينها رحلة خاصة لحجاج دولة فلسطين، وحجاج قرعة الجيزة والمنوفية والسويس.
معهد-الاورام-في-مصر يعود-للعمل-بعد-التفجير (1)

خالد عبد الغفار يوجه بإعادة تجهيز طوارئ معهد الأورام

تفقد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار، اليوم الإثنين، معهد الأورام، للاطمئنان على سير العمل بالمعهد وعودته إلى أدائه الطبيعي، موجها بإعادة ترميم المنطقة الداخلية غير المستغلة في المعهد القومي للأورام؛ لإضافة خدمات جديدة للمرضى، وتسهيل دورة المريض بالمعهد، إلى جانب إعادة تجهيز طوارئ المعهد مع عمل مداخل خاصة بها، لتأثير ذلك على زيادة الطاقة الاستيعابية للمعهد في استقبال المرضى، كما وجه بسرعة إصلاح المكاتب الإدارية وحجرات الإداريين؛ لتمكينهم من أداء وظائفهم على الوجه الأكمل.
طقس-معتدل (2)

الأرصاد: غدا طقس مائل للحرارة على معظم الأنحاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود، غدا الثلاثاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.
طارق-شوقى

«التعليم»: 50 منحة دراسات عليا لمعلمي رياض الأطفال

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن توفير 50 منحة دراسية للحصول على الدبلومة المهنية في رياض الأطفال من الجامعة العربية المفتوحة لمعلمات وموجهات رياض الأطفال، بناءً على توجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، بتوفير كافة الأدوات للارتقاء بالعنصر البشرى وفق خطة مهنية مستدامة، تدعم خطة الدولة المصرية لبناء الإنسان المصري وتتوافق مع منظومة التعليم الجديدة. وتأتي هذه المنحة في إطار التعاون مع الجامعات المصرية، ووفقا للاتفاقية الموقعة مع الجامعة العربية المفتوحة، ومنظمة اليونيسيف بالقاهرة.
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.الحجاج (4)

الصحة: عيادات البعثة استقبلت أكثر من 67 ألف حاج مصري

قال الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام المتحدث الرسمي للوزارة، في تصريحات صحفية، إن عيادات البعثة الطبية المصرية للحج، استقبلت حتى صباح اليوم الأحد، 67 ألفا و351 حالة مرضية، إذ تم الكشف عليها وصرف العلاج اللازم لها، مضيفا أنه تم استقبال 62 ألفا و615 حالة مرضية بمكة المكرمة، و4 آلاف و736 حالة في المدينة المنورة، وأن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، تتابع أعمال البعثة يومياً للتأكد من استمرار تقديم أفضل خدمة طبية للحجاج المصريين.
آثار حريق المنيل

السيسي يوجه بتقديم الرعاية لمصابي «معهد الأورام»

أكدت الدكتورة هالة زايد وزارة الصحة والسكان، ارتفاع حالات الوفاة في حادث معهد الأورام إلى 20 حالة بينهم نساء وأطفال وكيس أشلاء لم يستدل على أصحابه، بالإضافة إلى 47 مصابا منهم 3 حالتهم خطرة، مؤكدة أن مستشفيات وزارة الصحة استقبلت المصابين في الحادث، وقدمت الرعاية الصحية لهم بشكل كامل. وأشارت زايد إلى استقبال مستشفيات وزارة الصحة 78 مريضا كانوا محجوزين في معهد الأورام القومي قبل الحادث لتلقي كورسات العلاج الخاصة بهم وتم نقلهم إلى مستشفيات معهد ناصر ومبرة مصر القديمة ومبرة المعادي وأورام دار السلام.
هالة-زايد-وزيرة-الصحة

الصحة: ارتفاع ضحايا انفجار معهد الأورام إلى 20 قتيلا

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، ارتفاع عدد ضحايا حادث الانفجار الذي وقع أمام معهد الأورام بالقاهرة إلى 20 حالة وفاة، و47 مصابا. وقالت الوزيرة في بيان اليوم الاثنين، إن الوضع الصحي للمصابين مطمئن بشكل عام، باستثناء 3 حالات خطرة بالرعاية المركزة، مشيرةً إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى 20 حالة وفاة بينهم 4 مجهولين وكيس أشلاء. وتفقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، مصابي حادث معهد الأورام بمستشفى معهد ناصر، الذى وقع في الساعات الأولى من صباح اليوم أمام معهد الأورام بمنطقة المنيل، والبالغ عددهم 30 حالة مصابة.
حريق معهد الأورام

وزيرة الصحة تتفقد مصابي معهد الأورام بمعهد ناصر

تفقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، منذ قليل مصابي حادث معهد الأورام بمستشفى معهد ناصر والذى وقع في الساعات الأولى من صباح اليوم أمام معهد الأورام بمنطقة المنيل، والبالغ عددهم 30 حالة مصابة بين كسور وحروق فيما يخضع 4 مصابين للعلاج داخل العناية المركزة. ووجهت زايد القائمين على المستشفى بتقديم الرعاية الصحية والنفسية الكاملة للمصابين أثناء تواجدهم ومتابعتهم من الناحية النفسية عقب خروجهم من المستشفى، مؤكدة أنها سوف تتابع جميع الحالات بصفة مستمرة حتى تعافيهم وخروجهم من المستشفى.
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