الصحة: الكشف على 69 ألف حاج مصري بمكة والمدينة

١٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٣٧ م

حجاج - صورة أرشيفية

قال الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، في بيان صحفي، اليوم الإثنين، إنه تم الكشف على 69 ألفا و5 حجاج مصريين حتى الآن وصرف العلاج اللازم لهم، وذلك خلال عيادات البعثة الطبية المصرية للحج، مضيفا أن هذه الحالات تشمل 64 ألفًا و321 حالة مرضية بمكة المكرمة و4684 حالة بالمدينة المنورة، وأن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان تتابع أعمال البعثة يوميا؛ للتأكد من استمرار تقديم أفضل خدمة طبية للحجاج المصريين.

من جانبه، أشار الدكتور عمرو قنديل الملحق الطبي بالسعودية والمشرف العام على البعثة الطبية للحج، إلى دخول 235 حالة للمستشفيات السعودية بينما غادرت 156 حالة بعد تمام شفائها وما زالت هناك 79 حالة تتلقى العلاج اللازم حتى الآن.وذكر قنديل أنه تم إجراء غسيل كلوي لـ36 حالة بمستشفيات السعودية بعدد 260 جلسة غسيل