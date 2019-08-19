خالد عبد الغفار يوجه بإعادة تجهيز طوارئ معهد الأورام

١٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٤٠ م

عودة العمل بمعهد الأورام

تفقد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار، اليوم الإثنين، معهد الأورام، للاطمئنان على سير العمل بالمعهد وعودته إلى أدائه الطبيعي، موجها بإعادة ترميم المنطقة الداخلية غير المستغلة في المعهد القومي للأورام؛ لإضافة خدمات جديدة للمرضى، وتسهيل دورة المريض بالمعهد، إلى جانب إعادة تجهيز طوارئ المعهد مع عمل مداخل خاصة بها، لتأثير ذلك على زيادة الطاقة الاستيعابية للمعهد في استقبال المرضى، كما وجه بسرعة إصلاح المكاتب الإدارية وحجرات الإداريين؛ لتمكينهم من أداء وظائفهم على الوجه الأكمل.

من جانبه، أكد الدكتور حاتم أبو القاسم عميد المعهد القومي للأورام، عودة العمل الطبيعي بالمعهد في استقبال المرضى، وانتظام العيادات الخارجية، وإجراء العمليات الجراحية كما كان الحال في السابق.بدوره، أطلع مدير المشروعات المسئول عن ترميمات المعهد بشركة المقاولون العرب، وزير التعليم العالي على كافة أعمال المقاولات