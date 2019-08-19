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خالد عبد الغفار يوجه بإعادة تجهيز طوارئ معهد الأورام

١٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٤٠ م
عودة العمل بمعهد الأورام
عودة العمل بمعهد الأورام
تفقد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار، اليوم الإثنين، معهد الأورام، للاطمئنان على سير العمل بالمعهد وعودته إلى أدائه الطبيعي، موجها بإعادة ترميم المنطقة الداخلية غير المستغلة في المعهد القومي للأورام؛ لإضافة خدمات جديدة للمرضى، وتسهيل دورة المريض بالمعهد، إلى جانب إعادة تجهيز طوارئ المعهد مع عمل مداخل خاصة بها، لتأثير ذلك على زيادة الطاقة الاستيعابية للمعهد في استقبال المرضى، كما وجه بسرعة إصلاح المكاتب الإدارية وحجرات الإداريين؛ لتمكينهم من أداء وظائفهم على الوجه الأكمل.
من جانبه، أكد الدكتور حاتم أبو القاسم عميد المعهد القومي للأورام، عودة العمل الطبيعي بالمعهد في استقبال المرضى، وانتظام العيادات الخارجية، وإجراء العمليات الجراحية كما كان الحال في السابق.بدوره، أطلع مدير المشروعات المسئول عن ترميمات المعهد بشركة المقاولون العرب، وزير التعليم العالي على كافة أعمال المقاولات
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.الحجاج (7)

غدا.. مصر للطيران تسير أكبر عدد لرحلات عودة الحجاج

أعلنت شركة مصر للطيران، في بيان لها، اليوم الإثنين، أنها تسير غدا الثلاثاء، أكبر عدد لرحلات عودة الحجاج من الأراضي المقدسة في يوم واحد لنقل حجاج بيت الله الحرام، إذ أنها ستسير 27 رحلة جوية من جدة والمدينة المنورة إلى القاهرة، لنقل 6 آلاف و300 حاج بواقع 11 رحلة من جدة لنقل 2400 حاج من بينها رحلة خاصة لنقل حجاج دولة مالي، مضيفة أن من بين تلك الرحلات 16 رحلة من المدينة المنورة لنقل 3 آلاف و900 حاج، من بينها رحلة خاصة لحجاج دولة فلسطين، وحجاج قرعة الجيزة والمنوفية والسويس.
.الحجاج (5)

الصحة: الكشف على 69 ألف حاج مصري بمكة والمدينة

قال الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، في بيان صحفي، اليوم الإثنين، إنه تم الكشف على 69 ألفا و5 حجاج مصريين حتى الآن وصرف العلاج اللازم لهم، وذلك خلال عيادات البعثة الطبية المصرية للحج، مضيفا أن هذه الحالات تشمل 64 ألفًا و321 حالة مرضية بمكة المكرمة و4684 حالة بالمدينة المنورة، وأن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان تتابع أعمال البعثة يوميا؛ للتأكد من استمرار تقديم أفضل خدمة طبية للحجاج المصريين.
طقس-معتدل (2)

الأرصاد: غدا طقس مائل للحرارة على معظم الأنحاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود، غدا الثلاثاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.
طارق-شوقى

«التعليم»: 50 منحة دراسات عليا لمعلمي رياض الأطفال

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن توفير 50 منحة دراسية للحصول على الدبلومة المهنية في رياض الأطفال من الجامعة العربية المفتوحة لمعلمات وموجهات رياض الأطفال، بناءً على توجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، بتوفير كافة الأدوات للارتقاء بالعنصر البشرى وفق خطة مهنية مستدامة، تدعم خطة الدولة المصرية لبناء الإنسان المصري وتتوافق مع منظومة التعليم الجديدة. وتأتي هذه المنحة في إطار التعاون مع الجامعات المصرية، ووفقا للاتفاقية الموقعة مع الجامعة العربية المفتوحة، ومنظمة اليونيسيف بالقاهرة.
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معهد-الاورام-في-مصر يعود-للعمل-بعد-التفجير (3)

يد تبني.. معهد الأورام يعود للعمل بعد التفجير

أعلن الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، عودة معهد الأورام للعمل بكامل طاقته واستقبال المرضى، بعد تعرضه للتلف والتدمير جراء التفجير الإرهابي الذي وقع قبل أسبوعين وأسفر عن سقوط 22 قتيلا و47 جريحا، قائلا إن المعهد استقبل المرضى في كافة التخصصات الطبية سواء في إجراءات الكشف الطبي بالعيادات الخارجية أو المتابعات الدورية أو من يتلقون العلاج، وإن العمل ما زال جاريا في بعض المناطق غير المؤثرة على استقبال المرضى، مثل أعمال الإصلاحات بالمبنى الإداري، فضلا عن الواجهات المتضررة من الانفجار خارج المبنى.
أعمال ترميم معهد الأورام 2

معهد الأورام يعود لقوته خلال أيام.. والخشت: مصر لن تنكسر

قال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إن أعمال الصيانة بمعهد الأورام، تجري على قدم وساق في جميع الاتجهات، ولم يتبق سوى أيام قليلة على بدأ العمل بالمعهد بكامل طاقته من جديد، موضحا: «يتبقى أيام لا تتجاوز أصابع اليد، والوضع الآن وصل الى إصلاح وتجديد الأجزاء التي تضررت في المبنى الشمالى لمعهد الأورام، وأكثر من أربعة أدوار يتم تجديدها»، مضيفا خلال كلمة هنأ فيها المصريين بعيد الأضحى المبارك، «عام وعيد وأنتم طيبين مجددا.. .مصر أبدا لن تنكسر».
ترامب

أمريكا تدين «تفجير معهد الأورام»: نقف مع مصر ضد الإرهاب

أعلنت الخارجية الأمريكية، إدانتها للهجوم على مركز المعهد القومي للأورام في المنيل، مؤكدة وقوفها إلى جانب مصر في حربها على الإرهاب، بحسب "سكاي نيوز عربية". وكشفت وزارة الداخلية عن هوية المتهم بالتفجير الذي وقع صبيحة الإثنين الماضي أمام معهد الأورام بالقاهرة، وأسفر عن استشهاد 23 شخصا وإصابة 47 آخرين. وذكرت الداخلية في بيان لها أن منفذ الهجوم يدعى عبد الرحمن خالد محمود، عضو حركة حسم الإرهابية التابعة لجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، وأن الأجهزة الأمنية توصلت إلى تحديد هوية الخلية العنقودية التي ينتمي لها منفذ الهجوم الإرهابي.
وزير-التعليم-العالي-خالد-عبد-الغفار

وزير التعليم العالي يتفقد موقع حادث «معهد الأورام»

تفقد الدكتور خالد عبدالغفّار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، موقع الحادث الذي وقع في الطريق أمام البوابة الرئيسية للمعهد القومي للأورام مساء أمس الأحد، بتكليف من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء. وتفقد وزير التعليم العالي، المعهد القومي للأورام، واطمأن على حالة المرضى والعاملين في المعهد، ثم اتجه إلى طوارئ قصر العيني وتابع استقبال المصابين نتيجة الحادث، وأجرى زيارة لعدد من الجرحى والمصابين، كما اطمأن على الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة لهم.
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