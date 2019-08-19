انخفاض أسعار الذهب 6 جنيهات وعيار 21 يسجل 692 جنيها

تحرير:أسماء فتحى ١٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٤٤ م

الذهب

شهدت أسعار الذهب انخفاضا ملحوظا اليوم تأثرا بالتراجع الذى حدث للسعر العالمى فى معاملاته الصباحية ليسجل سعر الأوقية نحو 1501 بتراجع قدر بنحو 12 دولارا عالميا، بينما انخفض محليا بنحو 6 جنيهات للجرام الواحد و48 جنيها فى الجنيه الذهب دون وجود أي توقعات بشأن مسار أسعاره بفضل الحراك العالمي للبورصة من سحب وطرح لأطنان الذهب وفقا لغرفة القاهرة التجارية. ويبلغ وزن الذهب المصري المدرج في خزائن البنك المركزي نحو 75.6 طن، وتم جرده في سبتمبر 2011، إذ كانت قيمته تبلغ وقتها 4.4 مليار دولار، بسبب ارتفاع أسعار الذهب وقتها.

أسعار الذهب بعد انخفاضها اليوم: عيار 24: سجل نحو 790 جنيها للجرام بعد أن كان مستقرا عند 796 جنيها للجرام. عيار 21: سجل نحو 692 جنيها للجرام بعد أن كان مستقرا عند 697 جنيها للجرام. عيار 18: سجل نحو 591 جنيها للجرام بعدما كان مستقرا عند 597 جنيها للجرام. الجنيه الذهب: سجل نحو 5502 جنيه بعد أن كان