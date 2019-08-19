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انخفاض أسعار الذهب 6 جنيهات وعيار 21 يسجل 692 جنيها

تحرير:أسماء فتحى ١٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٤٤ م
الذهب
الذهب
شهدت أسعار الذهب انخفاضا ملحوظا اليوم تأثرا بالتراجع الذى حدث للسعر العالمى فى معاملاته الصباحية ليسجل سعر الأوقية نحو 1501 بتراجع قدر بنحو 12 دولارا عالميا، بينما انخفض محليا بنحو 6 جنيهات للجرام الواحد و48 جنيها فى الجنيه الذهب دون وجود أي توقعات بشأن مسار أسعاره بفضل الحراك العالمي للبورصة من سحب وطرح لأطنان الذهب وفقا لغرفة القاهرة التجارية. ويبلغ وزن الذهب المصري المدرج في خزائن البنك المركزي نحو 75.6 طن، وتم جرده في سبتمبر 2011، إذ كانت قيمته تبلغ وقتها 4.4 مليار دولار، بسبب ارتفاع أسعار الذهب وقتها.
أسعار الذهب بعد انخفاضها اليوم: عيار 24: سجل نحو 790 جنيها للجرام بعد أن كان مستقرا عند 796 جنيها للجرام. عيار 21: سجل نحو 692 جنيها للجرام بعد أن كان مستقرا عند 697 جنيها للجرام. عيار 18: سجل نحو 591 جنيها للجرام بعدما كان مستقرا عند 597 جنيها للجرام. الجنيه الذهب: سجل نحو 5502 جنيه بعد أن كان
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تعاملات بنكية (2)

شهادات قناة السويس.. 49 مليار جنيه فوائد في 5 سنوات

تبدأ البنوك في رد حصيلة شهادات قناة السويس خلال شهر سبتمبر المقبل، وهي الشهادات التي تم استثمارها من قبل المواطنين لتمويل مشروع قناة السويس الجديدة منذ عام 2014، وقامت بنوك الأهلي ومصر والقاهرة وقناة السويس بإصدار هذه الشهادات، وفتحت أبوابها أمام المواطنين حتى منتصف الليل لمواجهة الإقبال الشديد على شرائها بعائد 12% سنويا خلال أول عامين، ثم وصل حاليا إلى 15.5%. واستطاعت البنوك جمع نحو 64 مليار جنيه، هي حصيلة بيع هذه الشهادات خلال 8 أيام فقط من بدء الطرح، وذلك بمتوسط اكتتاب بلغ نحو 824 مليون جنيه في الساعة الواحدة.
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العربي يُقصي «الوكيل» من رئاسة اتحاد الغرف التجارية

أسفرت انتخابات الاتحاد العام للغرف التجارية التى أجريت صباح اليوم الإثنين، على مقعد الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن فوز المهندس إبراهيم العربي برئاسة الاتحاد العام للغرف التجارية، بحصوله على 21 صوتا مقابل 14 صوتا لأحمد الوكيل، رئيس الاتحاد الحالي. وتم تكليف إسماعيل وشاحي، رئيس غرفة قنا وأكبر الأعضاء سنًّا، بالإشراف على عملية الانتخاب، وذلك بحضور 35 عضوًا هم عدد أعضاء مجلس الإدارة للانتخاب فيما بينهم رئيسًا للاتحاد ونائبيه والسكرتير العام وأميني الصندوق.
دواجن (5)

شعبة الدواجن: الأسعار انخفضت لأقل مستوى لها في عامين

شهدت أسعار الدواجن صباح اليوم الاثنين انخفاضا ملحوظا فى الأسعار، تأثرا بعيد الأضحى المبارك وتوافر اللحوم الحمراء بكميات كبيرة لدى أغلب الأسر المصرية، مع توقع شعبة الثروة الداجنة بمزيد من الانخفاض خلال الأسبوعين القادمين. ويصل إنتاج مزارع الدواجن يوميا إلى نحو مليون و500 ألف طائر و11 مليار بيضة، بينما يصل نصيب الفرد منها إلى 110 بيضات سنويا، ويصل إنتاج مزارع الدواجن سنويا إلى نحو مليون و500 ألف طائر و11 مليار بيضة، بينما يصل نصيب الفرد منها إلى 110 بيضات سنويا.
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قبل إقراره رسميا.. ما التأمين الإجباري وأنواعه؟

تستعد الهيئة العامة للرقابة المالية لمناقشة المسودة النهائية لقانون تنظيم التأمين الموحد خلال اجتماعها المقبل لدراسة بنود القانون الجديد، وذلك تمهيدا لإقراره رسميا من الحكومة ومجلس النواب ومجلس الدولة. وأفرد القانون للتأمينات الإجبارية فصلا مستقلا تضمن 21 نوعا من التأمين، بهدف حماية كل من الفرد والمجتمع من الأضرار الناجمة عن أخطار معينة، إذ أصبحت حاجة المجتمع إلى التأمين الإجباري ضرورة ملحة نتيجة زيادة معدلات الخسائر وتكراريتها، كما أن جسامة الأضرار الناتجة عنها تعدت الحدود المعقولة.
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سبائك الذهب

سعر غالٍ ومصنعية بالمزاج.. من ينظم سوق الذهب في مصر؟

عدد من الأسباب العالمية أدت إلى ارتفاع أسعار الذهب فى السوق العالمي والمحلي خلال الأسبوعين الماضيين، منها الأزمة الأخيرة بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، فضلا عن تخفيض سعر الفائدة على الدولار الأمريكي، والمشكلات الأخيرة التى أحدثتها إيران فى المنطقة، وظهور الأرجنتين على حافة الإفلاس، بالإضافة إلى خروج إنجلترا من الاتحاد الأوروبي، وفقا لقول وصفى أمين واصف رئيس الشعبة العامة للمشغولات الذهبية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إلا أن الأسعار في السوق المحلي ليست مرتبطة بمحددات معروفة، فضلا عن وجود مسميات مثل المصنعية تؤدي إلى ارتفاع الأسعار.
سبائك الذهب

باعتباره ملاذ آمن.. الذهب في طريقه لتحقيق مكسب جديد

هبطت أسعار الذهب، اليوم، وسط توقعات باتجاهها نحو تحقيق ثالث مكسب أسبوعي على التوالي، في الوقت الذي يلقى فيه الإقبال على المعدن الأصفر باعتباره ملاذا آمنا الدعم من المخاوف بشان تباطؤ الاقتصاد العالمي والافتقار إلى الوضوح فيما يتعلق بالحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وبحسب "رويترز"، هبط الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1518.60 دولار للأوقية "الأونصة"، لكنه ارتفع نحو 1.5% منذ بداية الأسبوع الجاري بعد أن صعد في الأسبوعين السابقين، وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1529.10 دولار للأوقية.
سبائك ذهبية

منها الذهب..أفضل طرق استثمار عائد شهادات قناة السويس

تعتزم الحكومة رد إجمالي حصيلة شهادات استثمار قناة السويس للعملاء بالعائد المتفق عليه خلال شهر سبتمبر المقبل، وأعلن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، أنه بالتعاون مع البنك المركزي المصري ستقوم الهيئة برد إجمالي مبالغ شهادات قناة السويس للعملاء في البنوك في حساباتهم في البنوك، وحسب بياناتهم المسجلة في البنك وقت شراء الشهادة، بسعر عائد يبلغ نحو 15.5%. وهناك العديد من الطرق التى يمكن من خلالها استثمار عائد هذه الشهادات خلال الفترة المقبلة، سواء كانت أوعية ادخارية جديدة مثل الشهادات وحسابات التوفير والودائع، أو الاستثمار في العقارات، والذهب.
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قفزت 36 جنيها في أسبوع.. ماذا يحدث في سوق الذهب؟

شهدت أسعار الذهب في مصر ارتفاعات غير مسبوقة بالتزامن مع الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، ليقفز سعر الجرام بنحو 36 جنيها خلال أسبوع واحد، وذلك نتيجة صعود سعر المعدن الأصفر عالميا، حيث لامست أوقية الذهب بالبورصة العالمية مستوى 1535 دولارا للأوقية، متأثرة بارتفاع الطلب على الذهب كملاذ آمن من قبَل المستثمرين، بفعل تراجع الدولار، وارتفاع وتيرة الحرب التجارية والسياسية بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية، وتوقع بنك «جولدمان ساكس» أن تقفز أسعار الذهب حتى تصل عند مستوى 1600 دولار للأوقية، بعدما كسرت مستوى 1500 دولار للمرة الأولى في أكثر من 6 سنوات.
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