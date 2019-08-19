غدا.. مصر للطيران تسير أكبر عدد لرحلات عودة الحجاج

١٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٤٥ م

حجاج - صورة أرشيفية

أعلنت شركة مصر للطيران، في بيان لها، اليوم الإثنين، أنها تسير غدا الثلاثاء، أكبر عدد لرحلات عودة الحجاج من الأراضي المقدسة في يوم واحد لنقل حجاج بيت الله الحرام، إذ أنها ستسير 27 رحلة جوية من جدة والمدينة المنورة إلى القاهرة، لنقل 6 آلاف و300 حاج بواقع 11 رحلة من جدة لنقل 2400 حاج من بينها رحلة خاصة لنقل حجاج دولة مالي، مضيفة أن من بين تلك الرحلات 16 رحلة من المدينة المنورة لنقل 3 آلاف و900 حاج، من بينها رحلة خاصة لحجاج دولة فلسطين، وحجاج قرعة الجيزة والمنوفية والسويس.

بالإضافة إلى تضامن الدقهلية والقليوبية الشرقية والقاهرة ودمياط والوادي الجديد، وجمعية المحاربين القدماء، وشركات سياحة بخلاف رحلات العمل.من ناحية أخرى، قال الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، في بيان صحفي، اليوم الإثنين، إنه تم الكشف على 69 ألفا و5 حجاج