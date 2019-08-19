نتنياهو: إسرائيل تستعد لحرب جديدة ضد غزة

تحرير:وكالات ١٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٤٧ م

نتنياهو

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن حكومته تدرس شن حرب جديدة واسعة النطاق على قطاع غزة. وأوضح نتنياهو، في أثناء توجهه إلى أوكرانيا في زيارة رسمية، أن حكومته تتخذ جميع الإجراءات العسكرية اللازمة بحق غزة، مشددا على أن إسرائيل ستخوض معركة عسكرية واسعة النطاق في القطاع إذا اقتضى الأمر ذلك، وفي أي وقت حتى قبل انتخابات الكنيست المقرر إجراؤها في سبتمبر المقبل. من جانبه، أكد وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتز، وهو من أبرز أعضاء مجلس الوزراء، أن تل أبيب تستعد لعملية عسكرية موسعة محتملة في القطاع.

وأوضح أن الحكومة الإسرائيلية جاهزة للجوء إلى هذا السيناريو "إن لم يكن هناك أي خيار آخر". وأشاد شتاينتز بطريقة تعامل نتنياهو مع الوضع عند حدود غزة، معتبرا إياها "حازمة ومتعقلة ومدروسة". من ناحية أخرى، انتقد رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيجدور ليبرمان، بشدة، تصريحات نتنياهو الأخيرة، مشددا على أن قراره بمغادرة