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نتنياهو: إسرائيل تستعد لحرب جديدة ضد غزة

تحرير:وكالات ١٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٤٧ م
نتنياهو
نتنياهو
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن حكومته تدرس شن حرب جديدة واسعة النطاق على قطاع غزة. وأوضح نتنياهو، في أثناء توجهه إلى أوكرانيا في زيارة رسمية، أن حكومته تتخذ جميع الإجراءات العسكرية اللازمة بحق غزة، مشددا على أن إسرائيل ستخوض معركة عسكرية واسعة النطاق في القطاع إذا اقتضى الأمر ذلك، وفي أي وقت حتى قبل انتخابات الكنيست المقرر إجراؤها في سبتمبر المقبل. من جانبه، أكد وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتز، وهو من أبرز أعضاء مجلس الوزراء، أن تل أبيب تستعد لعملية عسكرية موسعة محتملة في القطاع.
وأوضح أن الحكومة الإسرائيلية جاهزة للجوء إلى هذا السيناريو "إن لم يكن هناك أي خيار آخر". وأشاد شتاينتز بطريقة تعامل نتنياهو مع الوضع عند حدود غزة، معتبرا إياها "حازمة ومتعقلة ومدروسة". من ناحية أخرى، انتقد رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيجدور ليبرمان، بشدة، تصريحات نتنياهو الأخيرة، مشددا على أن قراره بمغادرة
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مجلس-النواب-الاردني

«النواب الأردني» يوصي بطرد السفير الإسرائيلي

أوصى مجلس النواب الأردني، اليوم الإثنين، الحكومة بطرد السفير الإسرائيلي وسحب السفير الأردني من تل أبيب، إضافة إلى إعادة النظر في اتفاقية السلام. يأتي ذلك بينما استدعت وزارة الخارجية، أمس الأحد، السفير الإسرائيلي في عمان، لتأكيد إدانة المملكة ورفضها الانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى والحرم القدسي الشريف، مشددة على ضرورة احترام إسرائيل التزاماتها كقوة قائمة بالاحتلال وفقا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. وطالب الأردن إسرائيل بالوقف الفوري للممارسات العبثية الاستفزازية في الحرم الشريف، التي تؤجج الصراع وتشكل خرقًا واضحًا.
عمر-البشير-اثناء-ذهابه-للتحقيق (5)

تأجيل محاكمة البشير إلى السبت المقبل

أعلن موقع "سكاي نيوز"، في نبأ عاجل له، أنه تقرر تأجيل محاكمة الرئيس السوداني السابق عمر البشير إلى السبت المقبل في تهم تتعلق بالفساد، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل. وعقدت أولى جلسات محاكمة البشير، اليوم الإثنين، وسط إجراءات أمنية مشددة في العاصمة الخرطوم حيث يواجه تهما بالفساد. وبينما أعلن سابقا عن أن جلسة محاكمة البشير ستكون علنية لوسائل الإعلام والصحافة، منع المصورون من الدخول إلى قاعة المحكمة، وسمح للصحفيين فقط بالدخول مع التحفظ على أجهزة الهاتف خارج القاعة.
عمر-البشير-اثناء-ذهابه-للتحقيق (3)

البشير يصل لأولى جلسات محاكمته بتهم الفساد (فيديو)

من المقرر أن يمثل الرئيس السوداني السابق، عمر البشير، اليوم الإثنين، أمام المحكمة، في أولى جلسات محاكمته في قضية "الثراء الحرام". وأشارت شبكة "سكاي نيوز عربية" إلى أن الاتهامات التي وجهت للبشير بعد الإطاحة به، أبريل الماضي، بعد شهور من الاحتجاجات الشعبية ضد حكمه الذي دام 30 عاما، هي الفساد وحيازة نقد أجنبي وتلقي هدايا بصورة غير مشروعة. ورصدت عدسات المصورين وصول البشير إلى أولى جلسات محاكمته، من سجن كوبر دون أن يظهر أمام عدسات الكاميرات ودخل في سيارة مظللة.
صحف سعودية

صحف سعودية: «الشيبة» يرفع النفط والشرعية تشكو إيران

تصدرت تداعيات استهداف حقل الشيبة السعودي وتطورات الأوضاع في السودان عناوين الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم الإثنين، كما استعرضت مغادرة الناقلة الإيرانية مضيق جبل طارق. تحت عنوان "الهجوم الإرهابي على حقل الشيبة يرفع أسعار النفط" قالت صحيفة "سبق" إن أسعار النفط الخام ارتفعت بعد الهجوم الذي شُن على إحدى وحدات معمل الغاز الطبيعي في حقل الشيبة البترولي مطلع الأسبوع، بينما يبحث المتعاملون عن أي مؤشرات على تراجع التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة، لكن تقريرا لمنظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" أثار مخاوف بشأن نمو الطلب على النفط.
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قوات الاحتلال الإسرائيلي

طيران الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات على شمال غزة

شن الطيران الحربي للاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، غارات عدة على مناطق شمال غزة، وذلك وفق ما أدلى به شاهد عيان لوكالة "سبوتنيك" الروسية، ووفقا لوسائل إعلام محلية، فإن الطيران الإسرائيلي شن غارة شمال قطاع غزة، بعد محاولة شبان اجتياز الحدود والوصول إلى الأراضي الإسرائيلية شرق بيت لاهيا، وأن هناك أنباء عن مقتل فلسطينيين في أثناء محاولتهم التسلل من قطاع غزة إلى إسرائيل. وصرح الناطق الرسمي باسم الجيش أفيخاي أدرعي: "قوات الجيش رصدت مشتبها فيهم وهم مسلحين بالقرب من السياج الأمني شمال قطاع غزة، وأن مروحية حربية ودبابة أطلقت باتجاههم النار".
جيش-الاحتلال

إطلاق قذائف صاروخية من قطاع غزة على جنوب إسرائيل

أعلن موقع "سكاي نيوز" بالعربية، في نبأ عاجل له، اليوم السبت، أنه تم إطلاق قذائف صاروخية من قطاع غزة على جنوب إسرائيل ومنظومة القبة الحديدية تطلق صواريخ لاعتراضها، كما انطلقت صافرات الإنذار في مستوطنات إسرائيلية بمحيط قطاع غزة. وشن سلاح الجو التابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، قصفا على مواقع وأهداف في مناطق متفرقة من قطاع غزة، وذكرت تقارير صحفية محلية أن مقاتلات جيش الاحتلال استهدفت موقعا تابعا لحركة حماس شرق حي الزيتون الواقع شرق القطاع، مضيفة أن مقاتلات من دون طيار تابعة لجيش الاحتلال قصفت أرضا خالية شرق مدينة دير البلح وسط القطاع.
اقتحام المسجد الأقصى 2

قنابل واعتداءات وإصابات.. الاحتلال يقتحم الأقصى أثناء صلاة العيد

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى لتفريق آلاف المصلين المحتشدين منذ الصباح الباكر لتأدية صلاة عيد الأضحى المبارك، في محاول لتفريقهم لتمكين المستوطنين من اقتحام باحات الأقصى في ذكرى ما يسمى "خراب الهيكل"، ما أسفر عن إصابة عشرات الفلسطينيين بالاختناق، وقال شهود عيان بالمسجد، إن قوات الاحتلال اقتحمت الأقصى وفرقت المصلين بالضرب وقنابل الصوت والغاز، واعتدت على مفتي القدس الشيخ محمد حسين، وما زالت قوات الاحتلال موجودة في باحات المسجد وقامت بإغلاق بوابات الأقصى، بعد تجمع الآلاف من المصلين لمنع اقتحامات المستوطنين في ذكرى ما يسمى بـ"خراب الهيكل".
القدس (2)

الأقصى في خطر.. الجامعة العربية تطالب بموقف دولي عاجل

أكد الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة الدكتور سعيد أبو علي، أن التخطيط والاستعدادات الإسرائيلية الجارية لاقتحام المسجد الأقصى المبارك تشكل تهديدا حقيقيا للحرم القدسي، وتحتم ضرورة اتخاذ مواقف عربية وإسلامية ودولية أشد حزما وصلابة لمجابهة خطورة الموقف والتهديد الإسرائيلي الوشيك والمتمثل في قرار واستعداد الجماعات المتطرفة والمستوطنين لاقتحام باحات الحرم، وتدنيس الأقصى يوم غد الأحد، والذي يصادف أول أيام الأضحى المبارك في حماية شرطة وجيش الاحتلال بذريعة ذكرى ما يسمى «خراب الهيكل».
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