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«النواب الأردني» يوصي بطرد السفير الإسرائيلي

تحرير:التحرير ١٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٥٠ م
النواب الأردني
النواب الأردني
أوصى مجلس النواب الأردني، اليوم الإثنين، الحكومة بطرد السفير الإسرائيلي وسحب السفير الأردني من تل أبيب، إضافة إلى إعادة النظر في اتفاقية السلام. يأتي ذلك بينما استدعت وزارة الخارجية، أمس الأحد، السفير الإسرائيلي في عمان، لتأكيد إدانة المملكة ورفضها الانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى والحرم القدسي الشريف، مشددة على ضرورة احترام إسرائيل التزاماتها كقوة قائمة بالاحتلال وفقا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. وطالب الأردن إسرائيل بالوقف الفوري للممارسات العبثية الاستفزازية في الحرم الشريف، التي تؤجج الصراع وتشكل خرقًا واضحًا.
وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير سفيان القضاة، بأنه تم إبلاغ السفير الإسرائيلي برسالة حازمة لنقلها لحكومته. وأوضح سفيان القضاة أن الرسالة تتضمن المطالبة بالوقف الفوري للانتهاكات الإسرائيلية وجميع المحاولات الإسرائيلية المستهدفة تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في الحرم الشريف. وأكد
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نتنياهو

نتنياهو: إسرائيل تستعد لحرب جديدة ضد غزة

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن حكومته تدرس شن حرب جديدة واسعة النطاق على قطاع غزة. وأوضح نتنياهو، في أثناء توجهه إلى أوكرانيا في زيارة رسمية، أن حكومته تتخذ جميع الإجراءات العسكرية اللازمة بحق غزة، مشددا على أن إسرائيل ستخوض معركة عسكرية واسعة النطاق في القطاع إذا اقتضى الأمر ذلك، وفي أي وقت حتى قبل انتخابات الكنيست المقرر إجراؤها في سبتمبر المقبل. من جانبه، أكد وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتز، وهو من أبرز أعضاء مجلس الوزراء، أن تل أبيب تستعد لعملية عسكرية موسعة محتملة في القطاع.
عمر-البشير-اثناء-ذهابه-للتحقيق (5)

تأجيل محاكمة البشير إلى السبت المقبل

أعلن موقع "سكاي نيوز"، في نبأ عاجل له، أنه تقرر تأجيل محاكمة الرئيس السوداني السابق عمر البشير إلى السبت المقبل في تهم تتعلق بالفساد، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل. وعقدت أولى جلسات محاكمة البشير، اليوم الإثنين، وسط إجراءات أمنية مشددة في العاصمة الخرطوم حيث يواجه تهما بالفساد. وبينما أعلن سابقا عن أن جلسة محاكمة البشير ستكون علنية لوسائل الإعلام والصحافة، منع المصورون من الدخول إلى قاعة المحكمة، وسمح للصحفيين فقط بالدخول مع التحفظ على أجهزة الهاتف خارج القاعة.
عمر-البشير-اثناء-ذهابه-للتحقيق (3)

البشير يصل لأولى جلسات محاكمته بتهم الفساد (فيديو)

من المقرر أن يمثل الرئيس السوداني السابق، عمر البشير، اليوم الإثنين، أمام المحكمة، في أولى جلسات محاكمته في قضية "الثراء الحرام". وأشارت شبكة "سكاي نيوز عربية" إلى أن الاتهامات التي وجهت للبشير بعد الإطاحة به، أبريل الماضي، بعد شهور من الاحتجاجات الشعبية ضد حكمه الذي دام 30 عاما، هي الفساد وحيازة نقد أجنبي وتلقي هدايا بصورة غير مشروعة. ورصدت عدسات المصورين وصول البشير إلى أولى جلسات محاكمته، من سجن كوبر دون أن يظهر أمام عدسات الكاميرات ودخل في سيارة مظللة.
صحف سعودية

صحف سعودية: «الشيبة» يرفع النفط والشرعية تشكو إيران

تصدرت تداعيات استهداف حقل الشيبة السعودي وتطورات الأوضاع في السودان عناوين الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم الإثنين، كما استعرضت مغادرة الناقلة الإيرانية مضيق جبل طارق. تحت عنوان "الهجوم الإرهابي على حقل الشيبة يرفع أسعار النفط" قالت صحيفة "سبق" إن أسعار النفط الخام ارتفعت بعد الهجوم الذي شُن على إحدى وحدات معمل الغاز الطبيعي في حقل الشيبة البترولي مطلع الأسبوع، بينما يبحث المتعاملون عن أي مؤشرات على تراجع التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة، لكن تقريرا لمنظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" أثار مخاوف بشأن نمو الطلب على النفط.
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اقتحام-الاقصى (2)

الأردن يستدعي السفير الإسرائيلي بعد انتهاكات الأقصى

استدعت وزارة الخارجية الأردنية، اليوم الأحد، السفير الإسرائيلي في عمان، لتأكيد إدانة المملكة ورفضها الانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى والحرم القدسي الشريف، مشددة على ضرورة احترام إسرائيل التزاماتها كقوة قائمة بالاحتلال وفقا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. وطالب الأردن إسرائيل بالوقف الفوري للممارسات العبثية الاستفزازية الإسرائيلية في الحرم الشريف التي تؤجج الصراع وتشكل خرقًا واضحًا. وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير سفيان القضاة، بأنه تم إبلاغ السفير الإسرائيلي رسالة حازمة لنقلها لحكومته.
رشيدة-طليب (3)

رشيدة طليب تلغي زيارتها إلى إسرائيل: أرفض إسكاتي

أعلنت النائب في الكونجرس الأمريكي، رشيدة طليب، أنها قررت إلغاء زيارتها إلى إسرائيل، لأن إجراءها سيخالف كل ما تؤمن به وما وعدت الفلسطينيين به، بحسب "سي إن إن". وقالت طليب في تغريدة عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر: "عندما فزت، أعطيت الشعب الفلسطيني الأمل أن هناك من سيقول الحقيقة أخيرا حول الأوضاع غير الإنسانية". وتابعت النائب في الكونجرس تغريدتها قائلة: "لا أستطيع السماح لدولة إسرائيل بأن تأخذ هذا النور عبر إهانتي واستغلال حبي لجدتي من أجل إخضاعي لسياساتها الجائرة والعنصرية".
حادث-دهس-فى-اسرائيل

عملية دهس في بيت لحم وجيش الاحتلال يقتل المنفذ

أفادت "سكاي نيوز عريبة"، في خبر عاجل، اليوم الجمعة، بوقوع عملية دهس بالقرب من مستوطنة العازار جنوب بيت لحم، مشيرة إلى أن قوة من الجيش الإسرائيلي أطلقت النار على السائق ما أسفر عن مقتله. فيما أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، إصابة إسرائيليين في حالة خطيرة، جراء عملية الدهس. واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح أول أيام عيد الأضحى، باحات المسجد الأقصى لتفريق آلاف المصلين المحتشدين لتأدية الصلاة، في محاولة لتفريقهم لتمكين المستوطنين من اقتحام باحات الأقصى في ذكرى ما يسمى "خراب الهيكل"، ما أسفر عن إصابة عشرات الفلسطينيين بالاختناق.
رشيدة-طليب

إسرائيل تسمح لرشيدة طليب بزيارة عائلتها في الضفة

أعلنت وزارة الداخلية الإسرائيلية، أن تل أبيب ستسمح لنائبة الكونجرس الأمريكي، رشيدة طليب، بزيارة عائلتها في الضفة الغربية، بحسب "فرانس برس". وقررت إسرائيل أمس الخميس أنها ستمنع زيارة مقررة لطليب ونائبة ديموقراطية ثانية هي إلهان عمر لتأييدهما مقاطعة إسرائيل، بعد تلقي طلب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بهذا الصدد. وأرسلت طليب ليل الخميس الجمعة طلبا خطيا إلى السلطات الإسرائيلية للسماح لها بزيارة عائلتها وتحديدا جدتها المقيمة في قرية بت عور الفوقا قرب رام الله بالضفة الغربية المحتلة.
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