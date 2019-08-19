«النواب الأردني» يوصي بطرد السفير الإسرائيلي

تحرير:التحرير ١٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٥٠ م

النواب الأردني

أوصى مجلس النواب الأردني، اليوم الإثنين، الحكومة بطرد السفير الإسرائيلي وسحب السفير الأردني من تل أبيب، إضافة إلى إعادة النظر في اتفاقية السلام. يأتي ذلك بينما استدعت وزارة الخارجية، أمس الأحد، السفير الإسرائيلي في عمان، لتأكيد إدانة المملكة ورفضها الانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى والحرم القدسي الشريف، مشددة على ضرورة احترام إسرائيل التزاماتها كقوة قائمة بالاحتلال وفقا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. وطالب الأردن إسرائيل بالوقف الفوري للممارسات العبثية الاستفزازية في الحرم الشريف، التي تؤجج الصراع وتشكل خرقًا واضحًا.

وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير سفيان القضاة، بأنه تم إبلاغ السفير الإسرائيلي برسالة حازمة لنقلها لحكومته. وأوضح سفيان القضاة أن الرسالة تتضمن المطالبة بالوقف الفوري للانتهاكات الإسرائيلية وجميع المحاولات الإسرائيلية المستهدفة تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في الحرم الشريف. وأكد