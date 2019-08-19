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«الفيل الأزرق» يلاحق «ولاد رزق» فى الإيرادات اليومية

تحرير:التحرير ١٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٣٠ م
كريم عبد العزيز
كريم عبد العزيز
نجح الفنان كريم عبد العزيز فى الوصول لإيرادات تقدر بنحو 80 مليونا، فى نحو 26 يوما من طرح الجزء الثاني من فيلم «الفيل الأزرق»، إذ بلغت إيرادات ليلة أمس الأحد مليونا و527 ألفا و546 جنيها، محتلا المركز الثاني بعد "ولاد رزق" الذي حقق 3.1 مليون جنيه. وأطاح "الفيل الأزرق 2" بـ"كازابلانكا" من صدارة إيرادات السينما المصرية عبر تاريخها بما يزيد على 81 مليونا. ويشارك فى بطولة الفيلم «هند صبري، نيللي كريم، إياد نصار، شيرين رضا، تارا عماد» بجانب ظهور الفنان خالد الصاوي ضيف شرف في أحداث الجزء الثاني، إلى جانب وجود عدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف.
تدور أحداث الجزء الثاني من فيلم «الفيل الأزرق» بعد مرور 5 سنوات من عرض الجزء الأول، إذ تزوج (الدكتور يحيى) كريم عبد العزيز، (لبنى) نيللي كريم، ويتم استدعاؤه إلى قسم الحالات الخطرة (سيدات) في مستشفى الأمراض العقلية، وهناك يلتقي مع (فريدة) هند صبري، التي تتلاعب بحياته وأسرته. ويعد «الفيل
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فيلم خيال مآتة

مليون جنيه لـ«خيال مآتة» في سابع يوم عرض

يواصل فيلم "خيال مآتة" للنجم أحمد حلمي تراجعه في حصد الإيرادات، إذ بلغ إيراده أمس الأحد (سابع أيام عرضه) نحو مليون و79 ألفا و260 جنيها، محتلا المركز الثالث، بعد فيلمي "ولاد رزق 2" للنجوم "أحمد عز، عمرو يوسف، أحمد الفيشاوي، أحمد داوود، كريم قاسم، خالد الصاوي، محمد ممدوح، باسم سمرة"، إذ حقق العمل إيرادات تقدر بنحو 3.1 مليون جنيه، و"الفيل الأزرق 2" للنجوم "كريم عبد العزيز ونيللي كريم وهند صبري"، إذ حقق العمل نحو 1.5 مليون جنيه. وبذلك تصل الإيرادات الإجمالية لـ"خيال مآتة" إلى نحو 26 مليون جنيه في أسبوع منذ طرحه ثاني أيام عيد الأضحى.
ولاد-رزق

«ولاد رزق 2» يتخطى 60 مليون جنيه في 11 يومًا

يواصل فيلم «ولاد رزق 2- عودة أسود الأرض»، تصدره للإيراد اليومي لأفلام عيد الأضحى، إذ بلغت إيراداته أمس الأحد، 3 ملايين و143 ألفا و895 جنيها، وبذلك بلغ إجمالي إيرادات الفيلم في 11 يوم عرض، 60 مليونا و850 ألف جنيه، وبذلك أصبحت المنافسة مشتعلة بين «ولاد رزق 2» و«الفيل الأزرق 2» الذي تخطى الـ80 مليون جنيه فى نحو 25 يوما. الفيلم الأول من بطولة «أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوى ونسرين أمين»، وتأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان وإنتاج سينرجي فيلمز لمالكها تامر مرسي.
عمرو-عبد-الجليل

عمرو عبد الجليل يروج لفيلم «الشايب - ولاد رزق»

نشر الفنان عمرو عبد الجليل، صورة تضم كلا من: آسر ياسين وسيد رجب، ترويجا لفيلم «الشايب -ولاد رزق»، على حسابه بموقع «إنستجرام»، وأخذ الجمهور يبارك له على الفيلم الجديد، الذى من المقرر أن ينطلق تصويره فى شهر أكتوبر المقبل، بعد انتهاء السيناريست صلاح الجهيني من كتابته، وفى السياق ذاته نشر آسر ياسين، البوستر المبدئي للفيلم وهو يقود دراجة نارية، وعلق عليه: «صيف 2020». ويأتي الفيلم ضمن سلسلة أفلام «ولاد رزق» التى تشهد نجاحا كبيرا بدور العرض، حيث يواصل الجزء الثاني من الفيلم بطولة أحمد عز، تصدر المركز الثاني بأكثر من 57 مليون جنيه، فى أقل من أسبوعين.
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فيلم خيال مآتة

«خيال مآتة» يواصل تراجعه للمركز الثالث بهذا الرقم

يواصل فيلم "خيال مآتة" للنجم أحمد حلمي، تراجعه في حصد الإيرادات، إذ بلغ إيراده أمس السبت نحو مليون و503 آلاف جنيه، ليتراجع إلى المركز الثالث، بعد فيلمي "ولاد رزق 2" للنجوم "أحمد عز، عمرو يوسف، أحمد الفيشاوي، أحمد داوود، كريم قاسم، خالد الصاوي، محمد ممدوح، باسم سمرة"، إذ حقق العمل إيرادات تقدر بنحو 3 ملايين و700 ألف جنيه، و"الفيل الأزرق 2" للنجوم "كريم عبد العزيز ونيللي كريم وهند صبري"، إذ حقق العمل نحو 2 مليون جنيه. وبذلك تصل الإيرادات الإجمالية لـ"خيال مآتة" إلى نحو 24 مليون جنيه في أسبوع منذ طرحه ثاني أيام عيد الأضحى.
خالد-الصاوى-من-فيلم-الفيل-الازرق

«الفيل الأزرق 2» يتخطى 77 مليون جنيه في 24 يوما

نجح الجزء الثاني من فيلم "الفيل الأزرق" في الصعود للمركز الثاني بعد تفوقه على فيلم "خيال مآتة" الذي احتل نفس المركز لمدة 5 أيام منذ طرحه في ثاني أيام عيد الأضحى. وحقق "الفيل الأزرق 2" أمس الجمعة، إيرادات تقدر بنحو 3 ملايين و62 ألفًا و872 جنيهًا، ليصل إجمالي ما حققه منذ طرحه إلى 77 مليونا و660 ألفا و517 جنيهًا في 24 يومًا. وبذلك اقترب "الفيل الأزرق 2" من تحطيم فيلم "كازابلانكا" صدارة إيرادات السينما المصرية عبر تاريخها بما يزيد على 79 مليونا. الفيلم بطولة النجوم "كريم عبد العزيز، هند صبري، نيللي كريم"، إلى جانب وجود عدد من النجوم ضيوف شرف.
الفيل-الازرق-2

«الفيل الأزرق 2» يصل لـ75 مليون جنيه في 23 يوما

نجح الفنان كريم عبد العزيز فى الوصول لإيرادات تقدر بنحو 74 مليونا و600 ألف جنيه، فى نحو 23 يوما من طرح الجزء الثاني من فيلم «الفيل الأزرق»، إذ بلغت إيرادات ليلة أمس الخميس 3 ملايين و600 ألف و652 جنيهاً، ومن المنتظر أن يزيد الرقم خلال الفترة القادمة، مهددا وبقوة صدراة فيلم "كازابلانكا" لإيرادات السينما المصرية عبر تاريخها بما يزيد على 79 مليونا. ويشارك فى بطولة الفيلم: «هند صبري، نيللي كريم، إياد نصار، شيرين رضا، تارا عماد» بجانب ظهور الفنان خالد الصاوي ضيف شرف في أحداث الجزء الثاني، إلى جانب وجود عدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف.
كريم عبد العزيز فى الفيل الازرق الجزء الثانى

«الفيل الأزرق2» يصل لـ71 مليون جنيه في ثلاثة أسابيع

نجح الفنان كريم عبد العزيز فى الوصول لإيرادات تقدر بنحو 71 مليون جنيه، بعد مرور نحو ثلاثة أسابيع من عرض الجزء الثاني من فيلم «الفيل الأزرق»، إذ بلغت إيرادات ليلة أمس الأربعاء 4 ملايين و265 ألفا و112 جنيهاً، ومن المنتظر أن يزيد الرقم خلال الفترة القادمة، مهددا وبقوة صدراة فيلم "كازابلانكا" لإيرادات السينما المصرية عبر تاريخها. ويشارك فى بطولة الفيلم: «هند صبري، نيللي كريم، إياد نصار، شيرين رضا، تارا عماد» بجانب ظهور الفنان خالد الصاوي ضيف شرف في أحداث الجزء الثاني، إلى جانب وجود عدد من النجوم الذين يظهرون خلال الأحداث كضيوف شرف.
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