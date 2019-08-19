«الفيل الأزرق» يلاحق «ولاد رزق» فى الإيرادات اليومية

تحرير:التحرير ١٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٣٠ م

كريم عبد العزيز

نجح الفنان كريم عبد العزيز فى الوصول لإيرادات تقدر بنحو 80 مليونا، فى نحو 26 يوما من طرح الجزء الثاني من فيلم «الفيل الأزرق»، إذ بلغت إيرادات ليلة أمس الأحد مليونا و527 ألفا و546 جنيها، محتلا المركز الثاني بعد "ولاد رزق" الذي حقق 3.1 مليون جنيه. وأطاح "الفيل الأزرق 2" بـ"كازابلانكا" من صدارة إيرادات السينما المصرية عبر تاريخها بما يزيد على 81 مليونا. ويشارك فى بطولة الفيلم «هند صبري، نيللي كريم، إياد نصار، شيرين رضا، تارا عماد» بجانب ظهور الفنان خالد الصاوي ضيف شرف في أحداث الجزء الثاني، إلى جانب وجود عدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف.

تدور أحداث الجزء الثاني من فيلم «الفيل الأزرق» بعد مرور 5 سنوات من عرض الجزء الأول، إذ تزوج (الدكتور يحيى) كريم عبد العزيز، (لبنى) نيللي كريم، ويتم استدعاؤه إلى قسم الحالات الخطرة (سيدات) في مستشفى الأمراض العقلية، وهناك يلتقي مع (فريدة) هند صبري، التي تتلاعب بحياته وأسرته. ويعد «الفيل