ميسي أبرز الغائبين عن قائمة الأرجنتين لوديتي سبتمبر

١٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٥٥ م

ليونيل ميسي

أعلن ليونيل سكالوني عن قائمة منتخب الأرجنتين لوديتي المكسيك وتشيلي في شهر سبتمبر المقبل، والتي شهدت غياب العديد من الأسماء البارزة، وعلى رأسها ليونيل ميسي؛ بسبب الإيقاف لمدة 3 مباريات من قبل اتحاد كرة القدم بأمريكا الجنوبية (كونميبول) بسبب تصريحاته في بطولة كوبا أمريكا الأخيرة، إلى جانب الثنائي سيرجيو أجويرو وأنخيل دي ماريا، في الوقت الذي شهدت فيه القائمة عودة ماركوس روخو لصفوف الأرجنتين بعد غياب دام لقرابة العام، وانضمام لوكاس أوكامبوس لاعب إشبيلية للمرة الأولى.

وفي ما يلي قائمة منتخب الأرجنتين: حراسة المرمى: إيستيبان أندرادا- فرانكو أرماني- أوجستين ماركيسين. خط الدفاع: نيكولاس أوتاميندي- جيرمان بيزيلا- ليوناردو باليردي- ماركوس روخو- لوكاس مارتينيز كوارتا- جونزالو مونتيل- نيكولاس فيجال- نيكولاس تاجليافيكو. خط الوسط: ماركوس أكونا- لياندرو باريديس- جويدو رودريجز-