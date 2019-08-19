ميسي أبرز الغائبين عن قائمة الأرجنتين لوديتي سبتمبر
١٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٥٥ م
ليونيل ميسي
أعلن ليونيل سكالوني عن قائمة منتخب الأرجنتين لوديتي المكسيك وتشيلي في شهر سبتمبر المقبل، والتي شهدت غياب العديد من الأسماء البارزة، وعلى رأسها ليونيل ميسي؛ بسبب الإيقاف لمدة 3 مباريات من قبل اتحاد كرة القدم بأمريكا الجنوبية (كونميبول) بسبب تصريحاته في بطولة كوبا أمريكا الأخيرة، إلى جانب الثنائي سيرجيو أجويرو وأنخيل دي ماريا، في الوقت الذي شهدت فيه القائمة عودة ماركوس روخو لصفوف الأرجنتين بعد غياب دام لقرابة العام، وانضمام لوكاس أوكامبوس لاعب إشبيلية للمرة الأولى.
وفي ما يلي قائمة منتخب الأرجنتين:
حراسة المرمى: إيستيبان أندرادا- فرانكو أرماني- أوجستين ماركيسين.
خط الدفاع: نيكولاس أوتاميندي- جيرمان بيزيلا- ليوناردو باليردي- ماركوس روخو- لوكاس مارتينيز كوارتا- جونزالو مونتيل- نيكولاس فيجال- نيكولاس تاجليافيكو.
خط الوسط: ماركوس أكونا- لياندرو باريديس- جويدو رودريجز-
وفي ما يلي قائمة منتخب الأرجنتين:
حراسة المرمى: إيستيبان أندرادا- فرانكو أرماني- أوجستين ماركيسين.
خط الدفاع: نيكولاس أوتاميندي- جيرمان بيزيلا- ليوناردو باليردي- ماركوس روخو- لوكاس مارتينيز كوارتا- جونزالو مونتيل- نيكولاس فيجال- نيكولاس تاجليافيكو.
خط الوسط: ماركوس أكونا- لياندرو باريديس- جويدو رودريجز- جيوفاني لو سيلسو- نيكولاس دومينجيز- رودريجو دي بول- ماتياس زاركو- روبرتو بيريرا- إيكسكيل بالاسيوس- لوكاس أوكامبوس- مانويل لانزيني- أليكسيس ماك أليستر.
خط الهجوم: خواكين كوريا- لوتارو مارتينيز- باولو ديبالا- أدولفو جاييش.
يذكر أن الأرجنتين ودعت كوبا أمريكا الأخيرة التي أقيمت في البرازيل من نصف النهائي بالخسارة أمام صاحب الأرض، قبل الفوز بالميدالية البرونزية بالتغلب على تشيلي.