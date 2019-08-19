رياضة

ميسي أبرز الغائبين عن قائمة الأرجنتين لوديتي سبتمبر

١٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٥٥ م
ليونيل ميسي
ليونيل ميسي
أعلن ليونيل سكالوني عن قائمة منتخب الأرجنتين لوديتي المكسيك وتشيلي في شهر سبتمبر المقبل، والتي شهدت غياب العديد من الأسماء البارزة، وعلى رأسها ليونيل ميسي؛ بسبب الإيقاف لمدة 3 مباريات من قبل اتحاد كرة القدم بأمريكا الجنوبية (كونميبول) بسبب تصريحاته في بطولة كوبا أمريكا الأخيرة، إلى جانب الثنائي سيرجيو أجويرو وأنخيل دي ماريا، في الوقت الذي شهدت فيه القائمة عودة ماركوس روخو لصفوف الأرجنتين بعد غياب دام لقرابة العام، وانضمام لوكاس أوكامبوس لاعب إشبيلية للمرة الأولى.
وفي ما يلي قائمة منتخب الأرجنتين: حراسة المرمى: إيستيبان أندرادا- فرانكو أرماني- أوجستين ماركيسين. خط الدفاع: نيكولاس أوتاميندي- جيرمان بيزيلا- ليوناردو باليردي- ماركوس روخو- لوكاس مارتينيز كوارتا- جونزالو مونتيل- نيكولاس فيجال- نيكولاس تاجليافيكو. خط الوسط: ماركوس أكونا- لياندرو باريديس- جويدو رودريجز-
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الاهلى-وبيراميدز-تصوير-سامح-ابو حسن‎ (1)

تغريم الأهلي وإيقاف سيد عبد الحفيظ وأيمن أشرف

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم توقيع غرامة مالية على النادي الأهلي قدرها عشرة آلاف جنيه لعدم التزام لاعبي الفريق بالجلوس على مقاعد البدلاء في مباراة بيراميدز، في دور الستة عشر لمسابقة كأس مصر. كما قررت اللجنة إيقاف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي مباراة واحدة للاعتراض بأسلوب غير لائق على الحكم الإضافي بعد انتهاء المباراة، وإيقاف أيمن أشرف لاعب الأهلي مباراة عقب حصوله على البطاقة الحمراء لسابق حصوله على بطاقتين صفراوين في نفس المباراة.
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سيميوني يؤكد عدم إصابة جواو فيليكس

على الرغم من عدم تسجيل جواو فيليكس في فوز أتلتيكو مدريد أمس على خيتافي بهدف نظيف، في الجولة الأولى من الموسم الجديد 2019- 2020 للدوري الإسباني "لا ليجا"، فإنه كان نجم الفريق الأول، ليخرج مدرب الفريق الأرجنتيني دييجو سيميوني ويؤكد سلامته وجاهزيته للمباراة التالية، بعد خروجه في الشوط الثاني مع شكوك حول تعرضه للإصابة. وقال سيميوني: "عانى جواو فيليكس من شد عضلي، فقررنا إخراجه من أرض الملعب، هو في حالة جيدة الآن، من الصعب خوض مباراتك الأولى في هذا الدوري، وأمام فريق قوي دفاعيا، لم يحصل على المساحات في الشوط الأول".
اجتماع-مجلس -دارة الأهلى-تصوير-سامح ابو حسن‎ (3)

ورطة في الأهلي بسبب المدير الفني الجديد

ورطة حقيقية وقع فيها النادي الأهلي بعدما أصبح منصب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم شاغرًا، عقب قرار لجنة التخطيط للكرة بالقلعة الحمراء برئاسة طه إسماعيل وبحضور محمود الخطيب رئيس النادي بتوجيه الشكر للأوروجواياني مارتن لاسارتي ومعاونيه الأجانب، بعد الفترة التي تولى فيها المهمة مع النادي، عقب توديع فريق الكرة مسابقة كأس مصر من دور الستة عشر، على يد بيراميدز، بالخسارة بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء السبت، على استاد الجيش ببرج العرب في الإسكندرية، وقادها تحكيميا الحكم الدولي جهاد جريشة.
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ميسى

الإصابة تحرم ميسي من جولة الولايات المتحدة

لم يتمكن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي من الاستمتاع بأول أيام عودته إلى برشلونة، بعد انتهاء فترة عطلته الصيفية، حيث عانى من إصابة في الساق في تدريبات أمس الاثنين، وهي الإصابة التي ستتسبب في غيابه عن جولة العملاق الكتالوني في الولايات المتحدة والتي ستبدأ اليوم تحضيرًا لبداية الموسم الجديد، ليؤكد النجم الأرجنتيني على غيابه عن الملاعب لفترة قليلة بسبب تلك الإصابة، بحسب ما نشر عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، وتأتي تلك الإصابة بعد أقل من شهر من مشاركة ميسي في كوبا أمريكا مع منتخب بلاده الأرجنتين.
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مارادونا: أعشق ميسي المتمرد.. أخيرا بات يشبهني

تحدث أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييجو أرماندو مارادونا لصحيفتي "TyC Sports" و"La Red" الأرجنتينيتين، في أثناء وجوده في أحد المستشفيات تمهيدا لإجراء جراحة في ركبته اليمنى، عن مواطنه ليونيل ميسي، والسلوك الذي ظهر به في منافسات كوبا أمريكا الأخيرة، التي توجت بلقبها البرازيل على أرضها الشهر الماضي، مشيرا إلى إعجابه الشديد بسلوك نجم برشلونة وقائد الأرجنتين الذي ذكره كثيرا بنفسه، بسبب التصريحات التي هاجم من خلالها بشدة ما سماه "الفساد في اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم".
ايكاردى-انتر-ميلان

أسباب عائلية تقرب إيكاردي من البقاء مع الإنتر

يمر الوقت سريعًا من أمام المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي الأمر الذي يصعب كثيرًا من فكرة رحيله عن الإنتر هذا الصيف، ويبدو أن اللاعب نفسه يرغب في البقاء في صفوف النيراتزوري والاستعداد لرفض كل العروض التي ستتقدم بها الأندية الأخرى لضمه وعلى رأسها نابولي ويوفنتوس، وبحسب صحيفة "لا جازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، يرغب إيكاردي في البقاء مع إنتر لأسباب عائلية، أبزرها بحسب ما هو منتشر هو حمل زوجته ووكيلة أعماله واندا نارا، وبالتالي يرى إيكاردي أنه بعد الوصول إلى شهر أغسطس، لا يوجد وقت كاف للانتقال إلى مكان آخر للعيش به.
ديبالا-مانشيستر-يونايتد-يوفنتوس

شروط ديبالا تعرقل انتقاله إلى مانشستر يونايتد

تطور وضع النجم الأرجنتيني باولو ديبالا في يوفنتوس على مدار الأسبوع الماضي، إذ بات واضحا أن الإدارة ومدرب الفريق لا يرغبان في استمراره، بل والأكثر من ذلك أن السيدة العجوز ترغب في إبرام صفقة تبادلية مع مانشستر يونايتد من خلال التعاقد مع المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو، ورحيل ديبالا إلى صفوف الشياطين الحمر، ويوافق لوكاكو على تلك الصفقة، وبات الأمر متوقفا على مانشستر يونايتد ويوفنتوس لإقناع ديبالا بالانضمام إلى قلعة الأولد ترافورد، وهو الانتقال الذي لا يفضله ديبالا لكثير من الأسباب، بحسب موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي.
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