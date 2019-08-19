رسالة عمرو أديب لإليسا: أنتِ لا تملكين نفسك

تحرير:التحرير ١٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٥٧ م

عمرو أديب

وجه الإعلامي عمرو أديب رسالة إلى المطربة اللبنانية إليسا بعد قرارها المفاجئ اعتزال الغناء. وفاجأت اللبنانية إليسا جمهورها، اليوم الإثنين، بإعلانها أن الألبوم الغنائي الجديد الذي ستصدره قريبا هو آخر ألبوم ستقدمه في مسيرتها الفنية التي تجاوزت العشرين عاما، وكتبت عبر «تويتر»: «أنا أستعد لهذا الألبوم الجديد مع الكثير من الحب والعاطفة»، مشيرة إلى أن هذا الألبوم سيكون الأخير في مسيرتها الفنية. وقالت إليسا: «أعلن ذلك بقلب حزين، ولكن مع قناعة كبيرة بذلك، فأنا لا أستطيع العمل في حقل مشابه للمافيا»، واختتمت: «لا أستطيع أن أكون منتجة بعد الآن».

وكتب عمرو أديب ردا على تدوينة إليسا عبر "تويتر": "سيدتي العزيزة.. بعض الناس لا يستطيعون الرحيل هكذا، قد تكون العبارة تاريخية ومستهلكة، لكن أنتِ لا تملكين نفسك، أنتِ ملك لنا جميعًا من المحيط للخليج.. لا تضيعي أيامك الذهبية في الغضب، بل استمتعي بنجاحك ومحبة الملايين لكِ". سيدتى العزيزة، بعض الناس لا