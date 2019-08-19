مليون جنيه لـ«خيال مآتة» في سابع يوم عرض
تحرير:التحرير
١٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٥٩ م
خيال مآتة
يواصل فيلم "خيال مآتة" للنجم أحمد حلمي تراجعه في حصد الإيرادات، إذ بلغ إيراده أمس الأحد (سابع أيام عرضه) نحو مليون و79 ألفا و260 جنيها، محتلا المركز الثالث، بعد فيلمي "ولاد رزق 2" للنجوم "أحمد عز، عمرو يوسف، أحمد الفيشاوي، أحمد داوود، كريم قاسم، خالد الصاوي، محمد ممدوح، باسم سمرة"، إذ حقق العمل إيرادات تقدر بنحو 3.1 مليون جنيه، و"الفيل الأزرق 2" للنجوم "كريم عبد العزيز ونيللي كريم وهند صبري"، إذ حقق العمل نحو 1.5 مليون جنيه. وبذلك تصل الإيرادات الإجمالية لـ"خيال مآتة" إلى نحو 26 مليون جنيه في أسبوع منذ طرحه ثاني أيام عيد الأضحى.
وحقق "خيال مآتة" في أول يوم عرض له، 6.5 مليون جنيه، وحقق نحو 6 ملايين جنيه في ثاني أيام عرضه، ثم قلت إيراداته تدريجيا.
وواجه "خيال مآتة" عدة أزمات، بدأت بتأخر عرض الفيلم حتى مساء ثاني أيام عيد الأضحى، رغم تأكيد صناع العمل جاهزيته للعرض.
كما تعرض لعملية قرصنة وتم تسريب الفيلم بجودة عالية من إحدى قاعات
وحقق "خيال مآتة" في أول يوم عرض له، 6.5 مليون جنيه، وحقق نحو 6 ملايين جنيه في ثاني أيام عرضه، ثم قلت إيراداته تدريجيا.
وواجه "خيال مآتة" عدة أزمات، بدأت بتأخر عرض الفيلم حتى مساء ثاني أيام عيد الأضحى، رغم تأكيد صناع العمل جاهزيته للعرض.
كما تعرض لعملية قرصنة وتم تسريب الفيلم بجودة عالية من إحدى قاعات السينما، ونشره على العديد من المواقع الإلكترونية المخصصة لعرض الأفلام.
واتهمت المؤلفة نهال سماحة، الفنانة منى زكي زوجة الفنان أحمد حلمي بطل الفيلم، بسرقة فكرة العمل منها.
"خيال مآتة" تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج خالد مرعي، وبطولة "أحمد حلمي، منة شلبي، خالد الصاوي، حسن حسني، بيومي فؤاد، عبد الرحمن أبو زهرة، لطفي لبيب"، وإنتاج وليد صبري.