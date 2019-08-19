انخفاض أسعار الأسماك الفترة المقبلة لهذه الأسباب

تحرير:أسماء فتحى ١٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٠٩ م

الأسماك

عدد من المؤثرات كان لها دور فى تحريك أسعار الأسماك قبل عيد الأضحى المبارك، منها صيام الأقباط وما صاحبه من إقبال ملحوظ على الأسماك، إلا أن ذلك لم يرفع السعر لمستوى كبير نظرا لحلول عيد الأضحى، وهو الأمر الذى ساهم إلى حد كبير فى المحافظة على استقرار السوق المحلى خلال الشهر الجاري. ويصل استهلاك مصر من الأسماك سنويا إلى نحو 2 مليون طن، مقابل إنتاج كلي يبلغ مليونا و640 ألف طن، منها مليون و200 ألف طن من إنتاج الاستزراع السمكي، ويبلغ إنتاج نهر النيل والترع والمصارف من الأسماك 400 ألف طن.

محمد جعفر نائب رئيس شعبة الأسماك بغرفة القاهرة التجارية وعضو مجلس أمناء سوق العبور، قال إن الأسعار سلكت طريقها للتراجع عقب عيد الأضحى بشكل نسبي إلا أن هناك انخفاضا مرتقبا سيسجل نحو 10% بداية من يوم 10 سبتمبر المقبل، وذلك نتيجة عودة المراكب السويسي للعمل مجددا عقب عطلتها الصيفية. اقرأ أيضا: يا سمك مين