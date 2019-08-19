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انخفاض أسعار الأسماك الفترة المقبلة لهذه الأسباب

تحرير:أسماء فتحى ١٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٠٩ م
الأسماك
الأسماك
عدد من المؤثرات كان لها دور فى تحريك أسعار الأسماك قبل عيد الأضحى المبارك، منها صيام الأقباط وما صاحبه من إقبال ملحوظ على الأسماك، إلا أن ذلك لم يرفع السعر لمستوى كبير نظرا لحلول عيد الأضحى، وهو الأمر الذى ساهم إلى حد كبير فى المحافظة على استقرار السوق المحلى خلال الشهر الجاري. ويصل استهلاك مصر من الأسماك سنويا إلى نحو 2 مليون طن، مقابل إنتاج كلي يبلغ مليونا و640 ألف طن، منها مليون و200 ألف طن من إنتاج الاستزراع السمكي، ويبلغ إنتاج نهر النيل والترع والمصارف من الأسماك 400 ألف طن.
محمد جعفر نائب رئيس شعبة الأسماك بغرفة القاهرة التجارية وعضو مجلس أمناء سوق العبور، قال إن الأسعار سلكت طريقها للتراجع عقب عيد الأضحى بشكل نسبي إلا أن هناك انخفاضا مرتقبا سيسجل نحو 10% بداية من يوم 10 سبتمبر المقبل، وذلك نتيجة عودة المراكب السويسي للعمل مجددا عقب عطلتها الصيفية. اقرأ أيضا: يا سمك مين
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المصريون سحبوا 31.5 مليار جنيه من ماكينات الصرف خلال العيد

كشف تقرير مصرفي أن المصريين سحبوا نحو 31.5 مليار جنيه من ماكينات الصرف الآلي في مختلف أنحاء الجمهورية، من خلال 17.6 مليون عملية في فترة أيام عيد الأضحى المبارك. وذكر التقرير أن المصريين سحبوا خلال الفترة التي سبقت عيد الأضحى المبارك من 3 أغسطس وحتى 8 أغسطس نحو 22.29 مليار جنيه من خلال 12.2 مليون عملية متضمنة رواتب موظفي الحكومة، فيما تم خلال أيام عيد الأضحى المتضمنة الفترة من 9 أغسطس وحتى 13 أغسطس سحب نحو 9.15 مليار جنيه من خلال 5.39 مليون عملية.
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تبدأ البنوك في رد حصيلة شهادات قناة السويس خلال شهر سبتمبر المقبل، وهي الشهادات التي تم استثمارها من قبل المواطنين لتمويل مشروع قناة السويس الجديدة منذ عام 2014، وقامت بنوك الأهلي ومصر والقاهرة وقناة السويس بإصدار هذه الشهادات، وفتحت أبوابها أمام المواطنين حتى منتصف الليل لمواجهة الإقبال الشديد على شرائها بعائد 12% سنويا خلال أول عامين، ثم وصل حاليا إلى 15.5%. واستطاعت البنوك جمع نحو 64 مليار جنيه، هي حصيلة بيع هذه الشهادات خلال 8 أيام فقط من بدء الطرح، وذلك بمتوسط اكتتاب بلغ نحو 824 مليون جنيه في الساعة الواحدة.
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العربي يُقصي «الوكيل» من رئاسة اتحاد الغرف التجارية

أسفرت انتخابات الاتحاد العام للغرف التجارية التى أجريت صباح اليوم الإثنين، على مقعد الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن فوز المهندس إبراهيم العربي برئاسة الاتحاد العام للغرف التجارية، بحصوله على 21 صوتا مقابل 14 صوتا لأحمد الوكيل، رئيس الاتحاد الحالي. وتم تكليف إسماعيل وشاحي، رئيس غرفة قنا وأكبر الأعضاء سنًّا، بالإشراف على عملية الانتخاب، وذلك بحضور 35 عضوًا هم عدد أعضاء مجلس الإدارة للانتخاب فيما بينهم رئيسًا للاتحاد ونائبيه والسكرتير العام وأميني الصندوق.
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السيسي: هرجع بحيرات مصر تاني زي ما كانت

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