شهادات قناة السويس.. 49 مليار جنيه فوائد في 5 سنوات

تستعد البنوك لرد حصيلة شهادات قناة السويس الشهر المقبل، بفائدة تبلغ نحو 15.5% وهو ما يعادل نحو 49 مليار جنيه خلال 5 سنوات، وتعد شهادات الادخار أفضل استثمار لهذه العوائد
تبدأ البنوك في رد حصيلة شهادات قناة السويس خلال شهر سبتمبر المقبل، وهي الشهادات التي تم استثمارها من قبل المواطنين لتمويل مشروع قناة السويس الجديدة منذ عام 2014، وقامت بنوك الأهلي ومصر والقاهرة وقناة السويس بإصدار هذه الشهادات، وفتحت أبوابها أمام المواطنين حتى منتصف الليل لمواجهة الإقبال الشديد على شرائها بعائد 12% سنويا خلال أول عامين، ثم وصل حاليا إلى 15.5%.
واستطاعت البنوك جمع نحو 64 مليار جنيه، هي حصيلة بيع هذه الشهادات خلال 8 أيام فقط من بدء الطرح، وذلك بمتوسط اكتتاب بلغ نحو 824 مليون جنيه في الساعة الواحدة.
فوائد شهادات قناة السويس في 5 سنوات
قال الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، إن الحكومة ستقوم برد أصل المبلغ للمواطنين، وهو المحدد بنحو 64 مليار جنيه، مشيرا إلى أن فوائد هذه الشهادات تم توفيرها من قبل البنوك للمواطنين بشكل ربع سنوي منذ بداية شرائها.
وأضاف النحاس أن بحساب فوائد هذه الشهادات خلال الـ5
فوائد شهادات قناة السويس في 5 سنوات
قال الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، إن الحكومة ستقوم برد أصل المبلغ للمواطنين، وهو المحدد بنحو 64 مليار جنيه، مشيرا إلى أن فوائد هذه الشهادات تم توفيرها من قبل البنوك للمواطنين بشكل ربع سنوي منذ بداية شرائها.
وأضاف النحاس أن بحساب فوائد هذه الشهادات خلال الـ5 سنوات، نجد أن البنوك ستقوم برد نحو 74% من أصل المبلغ، وبالتالي يكون إجمالي الفوائد نحو 49 مليار جنيه تقريبا، وبالتالي يصبح إجمالي مبلغ الشهادات مضافا إليه الفوائد نحو 113 مليار جنيه.
وأوضح الخبير الاقتصادي أن أفضل وعاء ادخاري لعائد هذه الشهادات هو شراء شهادات الادخار ذات العائد المتغير، والمتاحة من البنوك الحكومية كالبنك الأهلي المصري، وبنك مصر.
وأكد النحاس ضرورة قيام البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس المقبل، حتى تستطيع السوق استيعاب مبلغ هذه الشهادات والمقدر بنحو 64 مليار جنيه.
موعد رد قيمة شهادات قناة السويس
أكد حسين الرفاعي رئيس مجلس إدارة بنك قناة السويس، أن البنك يبدأ رد قيمة استحقاقات شهادات قناة السويس، في الفترة من 4 إلى 11 سبتمبر المقبل، وهو موعد استحقاقها.
وأوضح الرفاعي أن البنك سيرد استحقاقات الشهادات وتبلغ قيمتها نحو 2 مليار جنيه في مواعيدها المقررة.
من جانبه، أكد يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصري، أن البنوك لديها الأوعية الادخارية القادرة على استيعاب السيولة المتاحة مع صرف استحقاقات شهادة قناة السويس.
وطرحت بنوك الأهلي المصري، ومصر، والقاهرة، وقناة السويس، شهادات قناة السويس بـ3 فئات، شهادة فئة ألف جنيه، وفئة 10 جنيهات، و100 جنيه، خلال الفترة من 4 سبتمبر وحتى 16 سبتمبر 2014 بفائدة 12%، قبل رفعها لـ15.5% يصرف عائدها كل 3 شهور بالنسبة للشهادات التي تبدأ من فئة ألف جنيه، وبالنسبة لفئات الـ10 جنيهات والـ100 جنيه، بعائد تراكمي يصرف في نهاية مدة الشهادة.
وتعد قناة السويس أحد أهم وأكبر مصادر الدخل القومي لمصر من العملة الصعبة، إلى جانب السياحة، وصادرات النفط والغاز وتحويلات العاملين في الخارج.
وارتفعت إيرادات قناة السويس خلال العام الماضي 2018، لتصل إلى 5.7 مليار دولار، في مقابل نحو 5.3 مليار دولار خلال العام السابق عليه 2017، بحسب بيانات البنك المركزي.
وتستهدف الحكومة رفع العائدات السنوية لقناة السويس لتصل إلى مستوى 13.5 مليار دولار بحلول عام 2023.
أفضل شهادات الادخار في البنوك
هى عبارة عن شهادات تصدرها البنوك بعائد ثابت، سواء كان شهريا أو ربع سنوى أو نصف سنوى أو سنويا، وتبدأ مدتها من عام أو عام ونصف العام، أو 3 سنوات وحتى 10 سنوات.
ويقدم بنك قناة السويس شهادة الحصاد، وهى شهادة ثلاثية مدتها 3 سنوات، ويبلغ الحد الأدنى لإصدارها نحو 1000 جنيه، كما يمكن للعميل الاقتراض بضمانها وحتى 90% من قيمتها.
ويبلغ سعر الفائدة عليها نحو 14.5% للعائد الشهري، ونحو 14.75% للعائد الربع شهري، ونحو 15% للعائد النصف سنوي، أي كل 6 شهور.
بينما يقدم البنك الأهلي المصري شهادة الادخار البلاتينية الشهرية، وتبلغ مدة الشهادة 3 سنوات، ويبلغ الحد الأدنى لإصدارها نحو 1000 جنيه ومضاعفاتها، ويتم صرف العائد شهريا ويبلغ نحو 15%.
كما يقدم بنك مصر شهادة ادخارية تحت اسم «البريمو» بفائدة متغيرة تحسب وفقا لسعر العائد بالبنك المركزي المصري.
ويبلغ سعر العائد نحو 16%، ويصرف ربع سنوى، أى كل ثلاثة أشهر، كما أن مدة الشهادة تبلغ نحو 3 سنوات.