شهادات قناة السويس.. 49 مليار جنيه فوائد في 5 سنوات

تستعد البنوك لرد حصيلة شهادات قناة السويس الشهر المقبل، بفائدة تبلغ نحو 15.5% وهو ما يعادل نحو 49 مليار جنيه خلال 5 سنوات، وتعد شهادات الادخار أفضل استثمار لهذه العوائد

تحرير:رنا عبد الصادق ١٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:١٨ م

البنوك

تبدأ البنوك في رد حصيلة شهادات قناة السويس خلال شهر سبتمبر المقبل، وهي الشهادات التي تم استثمارها من قبل المواطنين لتمويل مشروع قناة السويس الجديدة منذ عام 2014، وقامت بنوك الأهلي ومصر والقاهرة وقناة السويس بإصدار هذه الشهادات، وفتحت أبوابها أمام المواطنين حتى منتصف الليل لمواجهة الإقبال الشديد على شرائها بعائد 12% سنويا خلال أول عامين، ثم وصل حاليا إلى 15.5%. واستطاعت البنوك جمع نحو 64 مليار جنيه، هي حصيلة بيع هذه الشهادات خلال 8 أيام فقط من بدء الطرح، وذلك بمتوسط اكتتاب بلغ نحو 824 مليون جنيه في الساعة الواحدة.

فوائد شهادات قناة السويس في 5 سنوات قال الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، إن الحكومة ستقوم برد أصل المبلغ للمواطنين، وهو المحدد بنحو 64 مليار جنيه، مشيرا إلى أن فوائد هذه الشهادات تم توفيرها من قبل البنوك للمواطنين بشكل ربع سنوي منذ بداية شرائها. وأضاف النحاس أن بحساب فوائد هذه الشهادات خلال الـ5