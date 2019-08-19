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شهادات قناة السويس.. 49 مليار جنيه فوائد في 5 سنوات

تستعد البنوك لرد حصيلة شهادات قناة السويس الشهر المقبل، بفائدة تبلغ نحو 15.5% وهو ما يعادل نحو 49 مليار جنيه خلال 5 سنوات، وتعد شهادات الادخار أفضل استثمار لهذه العوائد
تحرير:رنا عبد الصادق ١٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:١٨ م
البنوك
البنوك
تبدأ البنوك في رد حصيلة شهادات قناة السويس خلال شهر سبتمبر المقبل، وهي الشهادات التي تم استثمارها من قبل المواطنين لتمويل مشروع قناة السويس الجديدة منذ عام 2014، وقامت بنوك الأهلي ومصر والقاهرة وقناة السويس بإصدار هذه الشهادات، وفتحت أبوابها أمام المواطنين حتى منتصف الليل لمواجهة الإقبال الشديد على شرائها بعائد 12% سنويا خلال أول عامين، ثم وصل حاليا إلى 15.5%. واستطاعت البنوك جمع نحو 64 مليار جنيه، هي حصيلة بيع هذه الشهادات خلال 8 أيام فقط من بدء الطرح، وذلك بمتوسط اكتتاب بلغ نحو 824 مليون جنيه في الساعة الواحدة.
فوائد شهادات قناة السويس في 5 سنوات قال الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، إن الحكومة ستقوم برد أصل المبلغ للمواطنين، وهو المحدد بنحو 64 مليار جنيه، مشيرا إلى أن فوائد هذه الشهادات تم توفيرها من قبل البنوك للمواطنين بشكل ربع سنوي منذ بداية شرائها. وأضاف النحاس أن بحساب فوائد هذه الشهادات خلال الـ5
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مكاينة-صراف-الى ATM

المصريون سحبوا 31.5 مليار جنيه من ماكينات الصرف خلال العيد

كشف تقرير مصرفي أن المصريين سحبوا نحو 31.5 مليار جنيه من ماكينات الصرف الآلي في مختلف أنحاء الجمهورية، من خلال 17.6 مليون عملية في فترة أيام عيد الأضحى المبارك. وذكر التقرير أن المصريين سحبوا خلال الفترة التي سبقت عيد الأضحى المبارك من 3 أغسطس وحتى 8 أغسطس نحو 22.29 مليار جنيه من خلال 12.2 مليون عملية متضمنة رواتب موظفي الحكومة، فيما تم خلال أيام عيد الأضحى المتضمنة الفترة من 9 أغسطس وحتى 13 أغسطس سحب نحو 9.15 مليار جنيه من خلال 5.39 مليون عملية.
سوق-السمك-الاسماك

انخفاض أسعار الأسماك الفترة المقبلة لهذه الأسباب

عدد من المؤثرات كان لها دور فى تحريك أسعار الأسماك قبل عيد الأضحى المبارك، منها صيام الأقباط وما صاحبه من إقبال ملحوظ على الأسماك، إلا أن ذلك لم يرفع السعر لمستوى كبير نظرا لحلول عيد الأضحى، وهو الأمر الذى ساهم إلى حد كبير فى المحافظة على استقرار السوق المحلى خلال الشهر الجاري. ويصل استهلاك مصر من الأسماك سنويا إلى نحو 2 مليون طن، مقابل إنتاج كلي يبلغ مليونا و640 ألف طن، منها مليون و200 ألف طن من إنتاج الاستزراع السمكي، ويبلغ إنتاج نهر النيل والترع والمصارف من الأسماك 400 ألف طن.
سبائك الذهب

انخفاض أسعار الذهب 6 جنيهات وعيار 21 يسجل 692 جنيها

شهدت أسعار الذهب انخفاضا ملحوظا اليوم تأثرا بالتراجع الذى حدث للسعر العالمى فى معاملاته الصباحية ليسجل سعر الأوقية نحو 1501 بتراجع قدر بنحو 12 دولارا عالميا، بينما انخفض محليا بنحو 6 جنيهات للجرام الواحد و48 جنيها فى الجنيه الذهب دون وجود أي توقعات بشأن مسار أسعاره بفضل الحراك العالمي للبورصة من سحب وطرح لأطنان الذهب وفقا لغرفة القاهرة التجارية. ويبلغ وزن الذهب المصري المدرج في خزائن البنك المركزي نحو 75.6 طن، وتم جرده في سبتمبر 2011، إذ كانت قيمته تبلغ وقتها 4.4 مليار دولار، بسبب ارتفاع أسعار الذهب وقتها.
ابراهيم-العربى

العربي يُقصي «الوكيل» من رئاسة اتحاد الغرف التجارية

أسفرت انتخابات الاتحاد العام للغرف التجارية التى أجريت صباح اليوم الإثنين، على مقعد الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن فوز المهندس إبراهيم العربي برئاسة الاتحاد العام للغرف التجارية، بحصوله على 21 صوتا مقابل 14 صوتا لأحمد الوكيل، رئيس الاتحاد الحالي. وتم تكليف إسماعيل وشاحي، رئيس غرفة قنا وأكبر الأعضاء سنًّا، بالإشراف على عملية الانتخاب، وذلك بحضور 35 عضوًا هم عدد أعضاء مجلس الإدارة للانتخاب فيما بينهم رئيسًا للاتحاد ونائبيه والسكرتير العام وأميني الصندوق.
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الجنية-المصري

فقد 7 قروش.. الجنيه يبدأ مرحلة التراجع أمام الدولار

شهدت أسعار صرف الجنيه المصري تراجعا ملحوظا أمام العملات الأجنبية، خاصة الدولار الأمريكي، مع عودة التعاملات عقب إجازة عيد الأضحى المبارك، لينخفض سعر الجنيه بنحو 7 قروش أمام العملة الخضراء على مدار يومين متتاليين، وهو ما يخالف توقعات شركات الأبحاث وخبراء الاقتصاد باستمرار صعود العملة المحلية بداية من العام الجاري وحتى العام المقبل 2020. وتدور أسعار الدولار الأمريكي حاليا ما بين 16.65 جنيه للبيع، و16.54 جنيه، في مقابل نحو 16.58 جنيه للبيع، و16.48 جنيه، بحسب متوسط الأسعار في البنوك العاملة في مصر.
سبائك ذهبية

منها الذهب..أفضل طرق استثمار عائد شهادات قناة السويس

تعتزم الحكومة رد إجمالي حصيلة شهادات استثمار قناة السويس للعملاء بالعائد المتفق عليه خلال شهر سبتمبر المقبل، وأعلن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، أنه بالتعاون مع البنك المركزي المصري ستقوم الهيئة برد إجمالي مبالغ شهادات قناة السويس للعملاء في البنوك في حساباتهم في البنوك، وحسب بياناتهم المسجلة في البنك وقت شراء الشهادة، بسعر عائد يبلغ نحو 15.5%. وهناك العديد من الطرق التى يمكن من خلالها استثمار عائد هذه الشهادات خلال الفترة المقبلة، سواء كانت أوعية ادخارية جديدة مثل الشهادات وحسابات التوفير والودائع، أو الاستثمار في العقارات، والذهب.
الريال-السعودى (2)

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 14 أغسطس 2019

استقرت أسعار الريال السعودي أمام الجنيه المصري في البنوك خلال تعاملات اليوم، الأربعاء، إذ بلغ متوسط سعر البيع نحو 4.42 جنيه، بينما بلغ سعر الشراء نحو 4.40 جنيه، بحسب بيانات البنك المركزي المصري. وبلغ أقل سعر للريال السعودي في بنك بلوم ليسجل نحو 4.42 جنيه للبيع، و4.39 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للريال السعودي في بنك التعمير والإسكان ليسجل نحو 4.48 جنيه للبيع، و4.33 جنيه للشراء، وسجل سعر الريال السعودي في البنك العقاري المصري نحو 4.47 جنيه للبيع، و4.37 جنيه للشراء.
دولار

انخفاض جديد في سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك

شهدت أسعار الدولار الأمريكي تراجعا ملحوظا أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الأحد، في عدد من البنوك العاملة في مصر. وانخفض سعر الدولار في كل من البنك التجاري الدولي، والمصرف المتحد بواقع قرشين ليسجل أقل سعر بنحو 16.58 جنيه للبيع، و16.48 جنيه للشراء، وانخفض سعر الدولار في كل من بنك قناة السويس، والبنك المصري لتنمية الصادرات بواقع قرشين أيضا ليسجل نحو 16.59 جنيه للبيع، و16.49 جنيه للشراء، كما تراجع سعر الدولار في بنك إتش إس بي سي بواقع قرش واحد فقط، ليسجل نحو 16.59 جنيه للبيع، و16.49 جنيه للشراء.
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