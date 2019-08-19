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إيران تعلن استعدادها للتعاون مع دول الخليج

تحرير:وكالات ١٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٢٣ م
حسن روحاني
حسن روحاني
أعلنت الحكومة الإيرانية، اليوم الإثنين، عن تلقيها إشارات جيدة من دول الجوار تصب في صالح المنطقة وشعوبها. وصرح المتحدث باسم الحكومة علي ربيعي، بأن دول الجوار باتت تبدي أهمية كبرى لأمن المنطقة وعلاقات الصداقة مع إيران، لافتا إلى أن علاقات إيران مع السعودية والإمارات تختلف عما هي عليه مع الولايات المتحدة، وذلك حسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا". وأشار إلى أن التفاوض مع واشنطن لا بد أن يكون ضمن ظروف متكافئة، وبعد إنهاء الإرهاب الاقتصادي الممارس ضد إيران.
وجدد المسؤول الإيراني تأكيده أن إيران تعتبر نفسها مسؤولة عن ضمان أمن مياه الخليج ومضيق هرمز وخليج عمان. وأكد المتحدث باسم الرئاسة الإيرانية أن إيران مستعدة للتوقيع على اتفاقيات ثنائية أمنية واقتصادية وجمركية مع كل دول الخليج، معتبرًا أن إبرام الاتفاقيات بين دول المنطقة سيعود بالمنفعة على شعوبها ويقلص
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حريق-بكاتدرائية نوتردام- في فرنسا (2)

استئناف أعمال الترميم بكاتدرائية نوتردام بعد الحريق

ذكرت صحيفة «لوموند» الفرنسية، اليوم الإثنين، أن العمال استأنفوا أعمال الإصلاح لترميم كاتدرائية نوتردام بعد تعرضها لحريق، في 15 أبريل الماضي، إذ أنه تم إيقاف أعمال الترميم في كاتدرائية باريس، في 25 يوليو الماضي، بسبب خطر التسمم بمادة رصاص البناء، وذلك بعد ذوبان مئات الأطنان منها خلال الحريق واستقرارها بشكل جزيئات داخل وحول المبنى، لافتة إلى أنه لضمان سلامة العمال، تم اتخاذ مجموعة من التدابير الخاصة منها: تعقيم السجاد، والحمامات بعد العمل، وارتداء ملابس لمرة واحدة، بالإضافة إلى القواعد الصارمة في الدخول إلى المنشأة.
ناقلة النفط الإيرانية جريس 1

بعد مغادرتها جبل طارق.. ناقلة النفط الإيرانية تتجه لليونان

أظهرت بيانات ريفينيتيف لتعقب السفن، أن ناقلة النفط الإيرانية "جريس 1" التي احتجزتها القوات البريطانية، منذ يوليو الماضي، غيرت وجهتها إلى مدينة كالاماتا اليونانية، بعد أن غادرت جبل طارق، وفقًا لموقع سكاي نيوز عربية. وكانت حكومة جبل طارق رفضت، أمس الأحد، مذكرة أميركية باحتجاز ناقلة النفط الإيرانية المتوقفة قبالة جبل طارق. وقالت سلطات جبل طارق في بيان: "بموجب القانون الأوروبي، ليس بمقدور جبل طارق تقديم المساعدة التي تطلبها الولايات المتحدة"، إذ تريد واشنطن حجز الناقلة استناداً إلى العقوبات الأميركية على إيران.
ناقلة النفط الإيرانية جريس 1

بعد أكثر من شهر احتجاز..ناقلة النفط الإيرانية تغادر جبل طارق

كشفت بيانات الشحن النهائية، فجر اليوم الأثنين، أن ناقلة النفط الإيرانية "غريس 1" التي احتجزتها القوات البريطانية، منذ يوليو الماضي، تغادر جبل طارق وفق ما ذكرته وكالة اسوشيتد برس. وكانت حكومة جبل طارق رفضت، أمس الأحد، مذكرة أميركية باحتجاز ناقلة النفط الإيرانية المتوقفة قبالة جبل طارق. وقالت سلطات جبل طارق في بيان: "بموجب القانون الأوروبي، ليس بمقدور جبل طارق تقديم المساعدة التي تطلبها الولايات المتحدة"، إذ تريد واشنطن حجز الناقلة استناداً إلى العقوبات الأميركية على إيران، وفقًا للعربية.
منظومة S-400 الدفاعية

روسيا تبحث عن آلية آمنة لتصدير «S-400» للعالم

لا شك أن الحصار الذي تحاول الولايات المتحدة الأمريكية فرضه على الصادرات العسكرية الروسية هو إحدى المشكلات الضخمة التي تواجه موسكو في الوقت الحالي، لا سيما أنها اعتادت منذ عقود طويلة أن تراهن على صناعاتها العسكرية كمصدر دخل اقتصادي رئيسي. الصادرات العسكرية الروسية، وبالأخص الطائرات المقاتلة الشبحية وأنظمة الدفاع الجوي المتطورة من طراز S-400، باتت تعاني من شبح العقوبات الأمريكية التي تهدد الدول التي تفكر في شراء أحد هذه الأسلحة، والتي كان آخرها تركيا.
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ايران

إيران تحذر أمريكا من تعطيش دول جنوب الخليج

أكد قائد القوات البحرية بالحرس الثوري الإيراني، علي رضا تنكسيري، أن وجود القوات الأمريكية والبريطانية في منطقة الخليج يؤدي إلى عدم الأمن والاستقرار. وأوضح تنكسيري في تصريحات له، اليوم الأحد، أن منطقة الخليج ومضيق هرمز يعيشان لحظات صعبة وعلى فوهة بركان بسبب وجود قوات أجنبية في المنطقة، وفقًا لوكالة العمال الإيرانية للأنباء "إيلنا". وتابع "الولايات المتحدة وبريطانيا في منطقة الخليج لا يجلبان سوى عدم الأمن والاستقرار للجميع، وهو ما يشير إلى مخاطر جسيمة".
سفن-حربية إيرانية

أمريكا: إيران اخترقت نظام «GPS» في الخليج

حذرت الإدارة البحرية لوزارة النقل الأمريكية سفن الشحن التجارية من تهديدات إيرانية في مضيق هرمز والخليج، بعد أن أبلغت سفن عن اختراق في نظام تحديد المواقع العالمي "GPS" الخاص بها، بحسب "روسيا اليوم". وأفادت الإدارة، بوجود تقارير أخرى تتحدث عن "كيانات مجهولة تزعم أنها سفن حربية أمريكية أو تابعة للتحالف الذي تتزعمه الولايات المتحدة لتأمين حركة الملاحة". وأصدرت القيادة المركزية الأمريكية التي تشرف على العمليات العسكرية في المنطقة بيانا، جاء فيه أن السفن "أبلغت عن حدوث تداخل في نظام تحديد المواقع العالمي GPS، و عمليات تشويش على الاتصالات الأخرى".
أنجيلا-ميركل

ألمانيا ترفض التعاون مع أمريكا في هرمز

يبدو أن الخطوة الأمريكية في مياه الخليج بإنشاء تحالف ضد "العدوان الإيراني" لا تزال تلقى رفضا من قبل ألمانيا، والتي سارعت إلى إعلان موقفها علانية عبر مستشارتها أنجيلا ميركل. وقالت متحدثة باسم الحكومة الألمانية، اليوم الاثنين، إن المستشارة أنجيلا ميركل والحكومة الألمانية كلها لا تفكر في المشاركة في مهمة بحرية تقودها الولايات المتحدة الأمريكية في مضيق هرمز حاليًا، وفقا لـ"رويترز". +وأوضحت متحدثة الحكومة خلال مؤتمر صحفي: "المستشارة لا تفكر في المشاركة في مهمة تقودها الولايات المتحدة في الوقت الحالي، والجميع في الحكومة الألمانية يوافقون على ذلك".
الاتفاق النووي

ترامب يمدد بنودا بالاتفاق النووي رغم الصراع مع إيران

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، في وقت متأخر أمس الأربعاء، أنها ستجدد الاستثناءات الممنوحة لبعض الدول لمواصلة مشاركتها في المشاريع النووية المدنية مع طهران، وفقا للاتفاق النووي الإيراني. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية "إن الإجراء سيساعد في الحفاظ على الإشراف على البرنامج النووي المدني الإيراني، ويقلل من مخاطر الانتشار النووي، ويقيد قدرة إيران على صناعة سلاح نووي، ويمنع النظام من إعادة تشكيل المنشآت النووية لأغراض عسكرية". ويأتي هذا الإعلان في نفس اليوم الذي أعلنت فيه واشنطن فرض عقوبات على وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف.
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