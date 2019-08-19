إيران تعلن استعدادها للتعاون مع دول الخليج

تحرير:وكالات ١٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٢٣ م

حسن روحاني

أعلنت الحكومة الإيرانية، اليوم الإثنين، عن تلقيها إشارات جيدة من دول الجوار تصب في صالح المنطقة وشعوبها. وصرح المتحدث باسم الحكومة علي ربيعي، بأن دول الجوار باتت تبدي أهمية كبرى لأمن المنطقة وعلاقات الصداقة مع إيران، لافتا إلى أن علاقات إيران مع السعودية والإمارات تختلف عما هي عليه مع الولايات المتحدة، وذلك حسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا". وأشار إلى أن التفاوض مع واشنطن لا بد أن يكون ضمن ظروف متكافئة، وبعد إنهاء الإرهاب الاقتصادي الممارس ضد إيران.

وجدد المسؤول الإيراني تأكيده أن إيران تعتبر نفسها مسؤولة عن ضمان أمن مياه الخليج ومضيق هرمز وخليج عمان. وأكد المتحدث باسم الرئاسة الإيرانية أن إيران مستعدة للتوقيع على اتفاقيات ثنائية أمنية واقتصادية وجمركية مع كل دول الخليج، معتبرًا أن إبرام الاتفاقيات بين دول المنطقة سيعود بالمنفعة على شعوبها ويقلص