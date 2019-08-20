سيارات هذه الشركات ممنوعة في أمريكا

على الرغم من القدرات الواسعة التي تتمتع بها تلك السيارات، فإن شركاتها لا تستطيع إصدارها في بعض الأسواق بأمريكا الشمالية، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية
تمتلك العشرات من الشركات العالمية مجموعة كبيرة من السيارات الناجحة في الأسواق العالمية، إلا أن ذلك قد لا يعني بالضرورة أنها مؤهلة لأن تصدر في مختلف بلدان العالم، ومنها الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الأسواق بقارة أمريكا الشمالية.
وعلى مدى تاريخ طويل، كانت العديد من الشركات المصنعة للسيارات ممنوعة من الوجود في الأسواق العالمية، وبالأخص في قارة أمريكا الشمالية، إلا أن ذلك لم ينتقص من شعبيتها وقدرتها على الانتشار في مختلف الأسواق العالمية الكبرى.
وفي هذا السياق، تستعرض مجلة هوت كارز المعنية بمتابعة شؤون السيارات في الأسواق العالمية المختلفة، مجموعة من الشركات المصنعة للسيارات التي ممنوعة من إصدار موديلاتها في الأسواق الأمريكية الشمالية.
سكودا
تعد واحدة من أهم الشركات في الأسواق العالمية، خاصة أنها تمتلك مجموعة متنوعة من الموديلات التي استطاعت
وفي هذا السياق، تستعرض مجلة هوت كارز المعنية بمتابعة شؤون السيارات في الأسواق العالمية المختلفة، مجموعة من الشركات المصنعة للسيارات التي ممنوعة من إصدار موديلاتها في الأسواق الأمريكية الشمالية.
سكودا
تعد واحدة من أهم الشركات في الأسواق العالمية، خاصة أنها تمتلك مجموعة متنوعة من الموديلات التي استطاعت تحقيق شعبية واسعة في العشرات من الأسواق، وهي الشركة التشيكية المصنعة للسيارات الأشهر في العالم خلال السنوات القليلة الماضية، لا سيما أنها تمتلك العديد من الموديلات التي بالفعل تلقى قبولا واسعًا في الأسواق العالمية، إلا أن هذا النجاح لم يكن كفيلا لجعلها تصدر في الأسواق الكبرى، وعلى رأسها الولايات المتحدة.
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أوبل
لا شك أنها واحدة من السيارات التي تعرفها العديد من الأسواق العالمية، حيث تمتلك شعبية واسعة جعلتها قادرة على جذب الفئات المختلفة من الجماهير، وارتبط اسمها بشركة جنرال موتورز الأمريكية، والتي باعتها لصالح بيجو– ستروين الفرنسية، وهي من بين السيارات التي انتشرت بقوة في بعض الأسواق العالمية الكبرى منذ خمسينات وستينات القرن الماضي، وذلك بعد أن قدمت نماذج مختلفة على مستوى الأسواق العالمية.
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لادا
قد يبدو من المنطقي أن تكون الشركة الروسية المملوكة لرينو الفرنسية، وذلك على الرغم من الشهرة الواسعة التي حققتها بالعديد من الأسواق العالمية في العديد من العقود، وهو الأمر الذي جعل بعض موديلاتها ذات الدفع الرباعي تتمتع بانتشار واسع في مختلف الأسواق العالمية، لا سيما أنها كانت تعرض بأسعار معقولة.
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وخلال العام الماضي، تم الكشف عن خطط جديدة للشركة الروسية من أجل تطوير سيارتها نيفا، والتي تعد واحدة من بين أهم السيارات التي أنتجتها الشركة الروسية.
ستروين
تعد ستروين من أهم الشركات التي تتمتع بشعبية معقولة في العديد من الأسواق، حيث استطاعت ببعض الموديلات الرائعة أن تكون قاعدة شعبية واسعة في الأسواق العالمية المختلفة، إلا أن ذلك لم يكن من الأمور التي رجحت كفتها لتكون من بين السيارات التي تصدر في الوقت الحالي بأمريكا الشمالية، والتي تعد من أكبر الأسواق في العالم، وهو ما يجذب العديد من الشركات العالمية في تلك المساحات الاستعراضية الضخمة.
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داتسون
على الرغم من كونها واحدة من أهم العلامات التجارية التي يرتبط اسمها بشركة نيسان اليابانية العملاقة والتي لها بالفعل شعبية واسعة بالعديد من الأسواق العالمية، وبالأخص في أمريكا الشمالية، فإنها ممنوع دخولها الولايات المتحدة الأمريكية.
واستطاعت داتسون تحقيق شعبية واسعة بالعديد من الأسواق العالمية، خاصة تلك التي تحتاج إلى موديلات يابانية تتمتع بموثوقية كبيرة، سواء على المستوى الفني أو الشكل الخارجي.