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سيارات هذه الشركات ممنوعة في أمريكا

على الرغم من القدرات الواسعة التي تتمتع بها تلك السيارات، فإن شركاتها لا تستطيع إصدارها في بعض الأسواق بأمريكا الشمالية، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية
تحرير:محمود نبيل ٢٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٧:٠٠ م
لادا
لادا
تمتلك العشرات من الشركات العالمية مجموعة كبيرة من السيارات الناجحة في الأسواق العالمية، إلا أن ذلك قد لا يعني بالضرورة أنها مؤهلة لأن تصدر في مختلف بلدان العالم، ومنها الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الأسواق بقارة أمريكا الشمالية. وعلى مدى تاريخ طويل، كانت العديد من الشركات المصنعة للسيارات ممنوعة من الوجود في الأسواق العالمية، وبالأخص في قارة أمريكا الشمالية، إلا أن ذلك لم ينتقص من شعبيتها وقدرتها على الانتشار في مختلف الأسواق العالمية الكبرى.
وفي هذا السياق، تستعرض مجلة هوت كارز المعنية بمتابعة شؤون السيارات في الأسواق العالمية المختلفة، مجموعة من الشركات المصنعة للسيارات التي ممنوعة من إصدار موديلاتها في الأسواق الأمريكية الشمالية. سكودا تعد واحدة من أهم الشركات في الأسواق العالمية، خاصة أنها تمتلك مجموعة متنوعة من الموديلات التي استطاعت
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