«اقتصادية وخدمية».. قوانين يطلبها نواب البرلمان

وكيل «الخطة والموازنة»: يجب الاهتمام بقوانين الغرف التجارية ورجال الأعمال وجمعيات المستثمرين.. «بركات»: لا بد من التنسيق الجاد مع الحكومة لإعداد أجندة تشريعية محكمة

تحرير:محمد محمود ١٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٣٢ م

مع اقتراب انعقاد دور الانعقاد الأخير بالبرلمان، حدد عدد من النواب طبيعة القوانين التي يحتاجون للتركيز عليها، سواء ذات الطبيعة الاقتصادية أو الخدمية المجتمعية، وصولا إلى القوانين الخاصة بتطوير المنظومة التعليمية، التى تسهم في تصحيح الأوضاع المتعلقة مباشرة بالمواطنين، ومنها -على سبيل المثال- القوانين الخاصة بالإسكان وتصحيح أوضاع الإيجارات، إضافة إلى القوانين الاقتصادية الخاصة بالمعاملات المالية، والتى لها أهمية كبرى، ومنها قوانين الجمارك، والأخرى الخاصة بالضرائب.

إنعاش الصناعات المصرية وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، ياسر عمر، أكد أن الاقتصاد المصري في حاجة إلى تقوية مستمرة، وأن القوانين الاقتصادية الخاصة بالمعاملات المالية لها أهمية كبرى، ومنها قوانين الجمارك وأخرى خاصة بالضرائب، وهي متعلقة بإصلاح الكثير من النواحي في الشرايين الاقتصادية للدولة. وأضاف

إنعاش الصناعات المصرية

وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، ياسر عمر، أكد أن الاقتصاد المصري في حاجة إلى تقوية مستمرة، وأن القوانين الاقتصادية الخاصة بالمعاملات المالية لها أهمية كبرى، ومنها قوانين الجمارك وأخرى خاصة بالضرائب، وهي متعلقة بإصلاح الكثير من النواحي في الشرايين الاقتصادية للدولة.

وأضاف عمر لـ"التحرير"، أنه في غاية الأهمية أن نولي اهتماما كبيرا بالقوانين التي تخص الغرف التجارية ورجال الأعمال وجمعيات المستثمرين وإنعاش الصناعات المصرية وزيادة التدفق التجاري وغيره، والقوانين الجديدة التي تأتي على رأس أولويات اللجنة ولها صبغة اقتصادية، يجب التركيز عليها والحرص على تمريرها خلال دور الانعقاد الخامس.

القوانين المجتمعية والخدمية

من جانبه قال النائب محمود محيى الدين، عضو مجلس النواب: "إننا في حاجة إلى مجموعة متنوعة من القوانين، إلا أنه مطلوب منا في نهاية دور الانعقاد التركيز على القوانين الخدمية، التي تساهم في تصحيح أوضاع متعلقة مباشرة بالمواطنين، ومنها -على سبيل المثال- القوانين الخاصة بالإسكان وتصحيح أوضاع الإيجارات".

وأضاف محيى الدين لـ"التحرير": "أتحدث عن قوانين كالإيجار القديم للمحلات والأغراض غير السكنية، وذلك لا يقلل أبدا من أهمية القوانين الدافعة للاستثمار أو المحسنة للبيئة التشريعية، ولكن مع ترتيب الأولويات، أرى أن القوانين شديدة التماس مع المواطنين يجب أن تتصدر أجندة النواب في دور الانعقاد الخامس".

وطالب النائب بضرورة ضخ أكبر كم من القوانين المجتمعية والخدمية، شريطة الدراسة المتعمقة لها، وأن تتضمن عدالة مجتمعية لإصلاح أي سلبيات متعلقة بالحقوق، كما سبق وذكرنا في حالة الإيجار القديم للمحلات، وأن نحصل على استطلاع من المواطنين والخبراء بشكل موسع حول أهم القوانين المطلوبة في هذا الصدد.

تدشين المشروعات الناجحة

بينما أكد النائب مدحت الشريف عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، ضرورة الاهتمام الأكبر بالقوانين الخاصة بالتعليم عموما، والتعليم الفني خصوصا، لأنه ركيزة لكل أشكال وأنواع التقدم والنهضة، إلى جانب اهتمامه بكل أنواع التشريعات، وعلى المجلس أن يوجه قدرا كبيرا من التركيز والجهد لإصلاح المنظومة التعليمية.

وتابع الشريف، لـ"التحرير": "نحتاج أيضا إلى قوانين تفعل إستراتيجيات مكافحة الفساد، وتلك التشريعات تكون مفتاحا لتطبيق وتفعيل كل المحاور الأخرى الاقتصادية والاستثمارية والاجتماعية وحتى الرياضية، وكل ما يمكن أن يتقدم بعد إزالة عوائق الروتين والفساد، بخلاف مطالبته بالاهتمام بالشباب والتشريعات التي تصب في صالحهم وتساعدهم في إيجاد العمل المناسب وتدشين المشروعات الناجحة".

القوانين الخاصة بالزراعات والفلاح

في سياق متصل، أكد النائب فايز بركات، عضو مجلس النواب، أنه من المطلوب بشدة أن نركز على طابع معين من القوانين خلال دور الانعقاد المقبل، وأن ذلك أثره يظهر فورا حال تم تكثيف المجهود في مجال معين، أو تم تركيز الإصلاح في ناحية معينة فإنها تؤتي ثمارها، قائلا إن القطاعين التعليمي والزراعي، من وجهة نظره، في أمس الاحتياج لإنتاج أكبر قدر تشريعي يخصهما لأنهما مستقبل أي بلد في العالم.

وتابع لـ"التحرير": "نحتاج إلى تطوير المنظومة التعليمية بأكبر كم من التشريعات والقرارات على أرض الواقع، وتحديدا في ما يخص التعليم الفني، الذي قد يشكل قاطرة تستطيع أن تقود طفرة في مقدرات البلاد، كما أننا في احتياج لكم هائل من القوانين الخاصة بالزراعات والفلاح، وأن نساعد في إنجاح منظومة الزراعة، ونحارب الممارسات التي من شأنها تعطيل مصر عن الوصول لعهودها الذهبية في هذا المجال".

وشدد بركات على توجيه مطالبات لباقي النواب بالاستغلال الأمثل لدور الانعقاد الأخير، والتنسيق الجاد مع الحكومة لإعداد أجندة تشريعية دقيقة ومحكمة، للخروج بأفضل قوانين مهما كانت طبيعتها، اقتصادية أو اجتماعية أو غير ذلك.