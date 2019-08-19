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حالة نادرة.. ولادة توأمين بينهما 11 أسبوعا

تحرير:فيروز ياسر ١٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٣٨ م
ولادة توأمين
ولادة توأمين
دائما ما نسمع عن ولادة توأمين بحالات نادرة، أو غصابة أحد الطفلين بمشكلات صحية أو جسدية، كما قد يولد الطفلان متلاصقين ويحتاجان إلى عملية فصل. الأمر الغريب الذي نسمع عنه إنجاب أم لتوأمين، الفارق بينهما 11 أسبوعا، في ظاهرة نادرة لا تتكرر إلا مرة واحدة من بين كل 50 مليون حالة. أنجبت ليليا كونوفالوفا، 29 عامًا، من أورالسك، كازاخستان، الفتاة الأولى في 24 مايو الماضي، كما وضعت التوأم الذكر في 9 أغسطس الحالي، وذلك حسبما ذكر موقع «ميرور» البريطاني. ولدت «ليا» الصغيرة بعد 25 أسبوعا، وجاء أخوها «مكسيم» التوأم بعد شهرين ونصف بوزن مناسب.
كان لدى الأم رحم مزدوجة -وهو حالة نادرة حدثت لها عندما كانت في رحم والدتها- حسبما ذكر الأطباء، حيث تعرف هذه الحالة باسم didelphys. وأوضحت «ليليا» أنها فخورة بطفليها وتستطيع الآن أخذهما إلى المنزل، حيث أصابها القلق في البداية، لكن الأطباء المحترفين أنقذوا التوأم. أنجبت المرأة في المرة الأولى
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