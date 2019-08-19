علاجات منزلية لتقليل التورم أثناء الحمل

انخفاض كمية البوتاسيوم؛ من المعروف أن البوتاسيوم يضيق الأوعية الدموية ويقلل التورم، إذا كان نظامك الغذائي لا يحتوي على ما يكفي من البوتاسيوم.

تحرير:مي فؤاد ١٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٤١ م

حامل

تعد مرحلة الحمل والولادة من المراحل المهمة في حياة كل امرأة، لذا تعتبر قدم المرأة أكثر عضو يعاني أثناء فترة الحمل، حيث ينتج الجسم نحو 50% من السوائل والدم أثناء الحمل، مما قد يؤدي إلى تضخم اليدين والساق والوجه والأرجل. تلاحظ معظم النساء تورمًا في هذه الأجزاء من أجسادهن لفترة قد تصل إلى نحو خمسة أشهر من الحمل، وقد يستمر ذلك حتى الولادة. مع ذلك هناك العديد من العلاجات المنزلية المتاحة لك للمساعدة في تقليل الانتفاخ الذي يحدث أثناء تلك الفترة المرهقة، حسب صحيفة بولد سكاي الأمريكية.

أسباب تورم القدمين أثناء الحمل أحد الأسباب الرئيسية لتورم القدمين أثناء الحمل هو الاحتفاظ بالسوائل. بصرف النظر عن ذلك تتمدد الشعيرات الدموية في القدم بسبب ضغط الجنين، مما يؤدي إلى تورم القدمين. اقرأ أيضًا: سيدة تنجح في الاحتفاظ بطفلها بعد عملية زراعة كبد الوقوف لفترة طويلة دون الراحة؛ يمكن للوقوف