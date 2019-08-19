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علاجات منزلية لتقليل التورم أثناء الحمل

انخفاض كمية البوتاسيوم؛ من المعروف أن البوتاسيوم يضيق الأوعية الدموية ويقلل التورم، إذا كان نظامك الغذائي لا يحتوي على ما يكفي من البوتاسيوم.
تحرير:مي فؤاد ١٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٤١ م
حامل
حامل
تعد مرحلة الحمل والولادة من المراحل المهمة في حياة كل امرأة، لذا تعتبر قدم المرأة أكثر عضو يعاني أثناء فترة الحمل، حيث ينتج الجسم نحو 50% من السوائل والدم أثناء الحمل، مما قد يؤدي إلى تضخم اليدين والساق والوجه والأرجل. تلاحظ معظم النساء تورمًا في هذه الأجزاء من أجسادهن لفترة قد تصل إلى نحو خمسة أشهر من الحمل، وقد يستمر ذلك حتى الولادة. مع ذلك هناك العديد من العلاجات المنزلية المتاحة لك للمساعدة في تقليل الانتفاخ الذي يحدث أثناء تلك الفترة المرهقة، حسب صحيفة بولد سكاي الأمريكية.
أسباب تورم القدمين أثناء الحمل أحد الأسباب الرئيسية لتورم القدمين أثناء الحمل هو الاحتفاظ بالسوائل. بصرف النظر عن ذلك تتمدد الشعيرات الدموية في القدم بسبب ضغط الجنين، مما يؤدي إلى تورم القدمين. اقرأ أيضًا: سيدة تنجح في الاحتفاظ بطفلها بعد عملية زراعة كبد الوقوف لفترة طويلة دون الراحة؛ يمكن للوقوف
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سرطان-الثدي

ما الجينات المرتبطة بانتشار الورم السرطاني؟

قدمت العديد من الأبحاث المكثفة حول دور بروتين مثبط الورم 53، فهمًا أكبر للطفرات الوراثية التي تلعبها في أشكال مختلفة من السرطان، فضلا عن تحديد أربعة جينات قد تساعد في التنبؤ بإصابة الفرد، حسب صحيفة medical health news. جدير بالذكر أن جين TP53 مسؤول عن ترميز ما يسميه العلماء بروتين الورم p53، وهو مثبط الورم الذي يمكن أن يمنع الخلايا من الانقسام والانتشار بسرعة كبيرة. صنف الباحثون TP53 على أنه "الوصي على الجينوم"، بسبب دوره الحاسم في منع الأورام والحفاظ على الانقسام الخلوي تحت السيطرة.
خضار-الشتاء

13 طعاما فعالا لسد الشهية والقضاء على الجوع

تلعب الهرمونات دورا مهما في تنظيم عملية الجوع وتراكم الدهون في الجسم، وهناك نوعان من الهرمونات التي تشارك بشكل رئيسي في هذه العملية، الأول هو هرمون الجريلين، والآخر هو اللبتين. ويسبب هرمون الجريلين الجوع عن طريق إرسال إشارات إلى الدماغ، ما يؤدي إلى الإفراط في تناول الطعام إذا تم إفراز هذا الهرمون الزائد في الجسم، ما يمكن أن يؤدي إلى تراكم الدهون في الجسم، ومن ثم زيادة الوزن. أما اللبتين فهو المسؤول عن كبح الشهية التي ترسل إشارات إلى الدماغ بأن معدتك ممتلئة، ما يمنعك من الإفراط في تناول الطعام، وتراكم الدهون في الجسم.
علاج -الصداع

التلعثم وتورم الشفاه.. مشكلات صحية لا تستهن بها

وجدت دراسة جديدة حسب صحيفة mirror البريطانية، أن واحدًا من كل ستة حول العالم، يعاني من أعراض مشاكل في القلب، لكن ربع هذه النسبة، لا تعرف وبالتالي لا تطلب المساعدة الطبية. ربما يعاني الكثير منا من أعراض صحية قد تكون مؤقتة أو مزمنة، ولا يكترث لأمرها كثيرًا، ولأن الكثير منا لا يعرف مدى خطورة تلك الأعراض على المدى القصير أو البعيد على الصحة العامة، نصح الأطباء والخبراء بضرورة معرفة عدد من الأعراض، التي يمكن أن تكون علامة على وجود مشكلة صحية خطيرة، منها:
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تقليل-الملح-في-الطعام

ما الذي يفعله الملح في جسم الإنسان؟

يستخدم الملح في جميع عمليات طهي الطعام، لأنه يعطي مذاقًا خاصًّا لكل طبق تتناوله في أي وقت، ولكن الإفراط في استهلاكه قد يؤدي إلى أضرار صحيّة لا رجعة فيها. على الرغم من اتباع معظم الأشخاص الأنظمة الغذائية الصحية؛ مثل الفواكه والخضراوات والبروتينات الخالية من الدهون، فإن المعظم -على الأرجح- يتناول الكثير من الملح، وتوصي منظمة الصحة العالمية باستهلاك نحو 1500 مجم يوميا فقط من الملح، ولكن معظم الناس يستهلكون أكثر من ضعف هذا الكم، حسب موقع "health 24".
تناول-القهوة

ليس كما تعتقد.. الكافيين قد يسبب الصداع النصفي

في اليوم الذي تستيقظ فيه باكرا وتشعر بالصداع، تتناول كوبا من القهوة للتخلص منه، وبعد ساعات قد تتعافى أو لا يتركك الصداع كما كنت تتوقع، ولكن إذا كنت تعاني من الصداع النصفي، فقد حان الوقت لتجنب عادة تناول القهوة، وتركها جانبا، إذ وجد الباحثون أن شرب 3 أكواب أو أكثر يوميا يزيد بشكل كبير من خطر التعرض للنوبات. تتبعت الدراسة عددا من الأشخاص الذين يعانون من الصداع النصفي "العرضي"، الذي يعرف بأنه "الصداع المنهك" لمدة تصل إلى 14 يومًا في الشهر.
بيض-سمان

يخفف آلام المعدة والبطن.. فوائد بيض السمان

يعد السمان من الطيور متوسطة الحجم التي توجد في أوروبا وشمال إفريقيا وجنوب الولايات المتحدة وبعض أنحاء آسيا، ويحتوي بيض السمان على بقع بنية داكنة وأصغر حجما من بيض الدجاج العادي، وعلى الرغم من أن بيض السمان يعد صحيا، فإن نسبة صفار بيض السمان أعلى من البيض الطبيعي، ومن ثم يحتوي بيض السمان على نسبة كوليسترول أعلى في الدم. ومع ذلك يعد بيض السمان غنيا للغاية بالمواد الغذائية الصحية ويمكن أن يكون بديلا مناسبا للأشخاص الذين يعانون من الحساسية من بيض الدجاج، حسبما أفادت صحيفة "bold sky".
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