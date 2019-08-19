علاجات منزلية لتقليل التورم أثناء الحمل

انخفاض كمية البوتاسيوم؛ من المعروف أن البوتاسيوم يضيق الأوعية الدموية ويقلل التورم، إذا كان نظامك الغذائي لا يحتوي على ما يكفي من البوتاسيوم.
تعد مرحلة الحمل والولادة من المراحل المهمة في حياة كل امرأة، لذا تعتبر قدم المرأة أكثر عضو يعاني أثناء فترة الحمل، حيث ينتج الجسم نحو 50% من السوائل والدم أثناء الحمل، مما قد يؤدي إلى تضخم اليدين والساق والوجه والأرجل.
تلاحظ معظم النساء تورمًا في هذه الأجزاء من أجسادهن لفترة قد تصل إلى نحو خمسة أشهر من الحمل، وقد يستمر ذلك حتى الولادة.
مع ذلك هناك العديد من العلاجات المنزلية المتاحة لك للمساعدة في تقليل الانتفاخ الذي يحدث أثناء تلك الفترة المرهقة، حسب صحيفة بولد سكاي الأمريكية.
أسباب تورم القدمين أثناء الحمل
أحد الأسباب الرئيسية لتورم القدمين أثناء الحمل هو الاحتفاظ بالسوائل.
بصرف النظر عن ذلك تتمدد الشعيرات الدموية في القدم بسبب ضغط الجنين، مما يؤدي إلى تورم القدمين.
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الوقوف لفترة طويلة دون الراحة؛ يمكن للوقوف
أسباب تورم القدمين أثناء الحمل
أحد الأسباب الرئيسية لتورم القدمين أثناء الحمل هو الاحتفاظ بالسوائل.
بصرف النظر عن ذلك تتمدد الشعيرات الدموية في القدم بسبب ضغط الجنين، مما يؤدي إلى تورم القدمين.
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الوقوف لفترة طويلة دون الراحة؛ يمكن للوقوف لفترة طويلة أن يوجه كل الدم إلى القدم، مما يؤدي إلى تورمها وانتفاخها.
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الحركة الكثيرة أثناء فترة الحمل؛ الكثير من النشاط يعني الكثير من المشي، مما يزيد من الضغط على القدم.
ارتفاع استهلاك الصوديوم والكافيين؛ مستويات عالية من الملح والكافيين في نظامك الغذائي تجعل جسمك يحتفظ بمزيد من السوائل، مما يؤدي إلى تورم.
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انخفاض كمية البوتاسيوم من المعروف أن البوتاسيوم يضيق الأوعية الدموية ويقلل التورم، إذا كان نظامك الغذائي لا يحتوي على ما يكفي من البوتاسيوم، فهذا يعني المزيد من الانتفاخات.
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الجفاف لساعات طويلة وعدم شرب الماء الكافي؛ الجفاف ليس فقط خطرًا أثناء الحمل ولكنه سيجعل جسمك يحتفظ بمزيد من السوائل.
العلاجات المنزلية للقدم المنتفخة أثناء الحمل
تناول الأطعمة الكاملة
تحتوي الأطعمة المعلبة والتي تحتوي على ألوان صناعية ومواد حافظة على نسبة عالية من الصوديوم، مما يجعل الحامل تحتفظ بسوائل أكثر في الجسم بدلا من ذلك، عليها اختيار الأطعمة الطبيعية وكاملة.
ممارسة الرياضة بانتظام
لا ينصح باتباع نمط حياة مستقر أثناء الحمل، من ناحية أخرى، من المهم ألا تكون المرأة الحامل نشيطة للغاية لأن الوقوف على القدم معظم اليوم لن يؤدي إلا إلى تفاقم الأمور.
لكن التمرين الخفيف يحسن الدورة الدموية وحركة السوائل، مما يقلل من فرص تورم القدمين.
نقع القدم في المياه المالحة
من المعروف أن غمس القدم بالماء الدافئ والملح مريح للغاية وعلاج نهائي لتورم القدمين.
تساعد الأملاح في تضييق الأوعية الدموية وتوجيه الدم بعيدًا عن القدم، مما يقلل من التورم إلى حد ما.
تقليل كمية الكافيين
يزيد الكافيين من احتباس الماء في الجسم، وهو أحد الأسباب الرئيسية لتورم القدمين، كما يزيد الكافيين الزائد من التبول، مما يؤدي إلى الجفاف.
يمكن الاستبدال بمشروبات الكافيين شايا عشبيا دافئا بدلا من الشاي والقهوة.
تناول الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم
يساعدك تناول الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم على التحكم في مستويات الماء والملح بالجسم، مما يقلل من فرص التورم.
الأطعمة مثل الموز والسبانخ والتين والأفوكادو هي مصادر جيدة للبوتاسيوم.
تدليك القدم
يساعد مساج القدم المريح على تخفيف ضغط الحمل، ومن المعروف أيضًا أن تدليك الجسم في العموم يفعل العجائب للحد من التورم.
يمكن للتدليك الدافئ أن يساعد في تحسين الدورة الدموية ومنح الراحة من آلام العضلات والمفاصل.
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رفع القدم لأعلى
رفع قدميك لمدة 20 دقيقة على الأقل مرتين إلى ثلاث مرات في اليوم، يساعد على توجيه الدم الزائد بعيدًا عن القدم وتخفيف الانتفاخ.
شاي الهندباء
من المعروف أن شاي الهندباء يحتوي على كميات جيدة من البوتاسيوم التي تساعد في علاج انتفاخ القدم.
شرب 1-2 أكواب من الشاي يوميا سيساعدك على الحفاظ على توازن الإلكتروليت في الجسم.
الاستلقاء على الجانب الأيسر
يرفع النوم على الجانب الأيسر الضغط على الوريد الأجوف السفلي ويساعد في تحسين الدورة الدموية المناسبة، كما أنه يخفف الضغط على البطن، مما يساعد الطفل.
تناول البرتقال والبطيخ والتفاح
البرتقال والبطيخ غنيان بالسوائل، ويساعد فيتامين (ج) الجسم على الحفاظ على توازن كهربي مثالي، كما أن هذه الفاكهة هي المسؤولة عن الحفاظ على رطوبة الجسم.
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كما أن التفاح صحي للغاية وله الكثير من الفوائد الغذائية، ويساعد في إزالة السوائل الزائدة ويقلل من فرص التورم.
مغلي الكزبرة
من المعروف أن بذور الكزبرة تساعد في تخفيف تورم اليد والقدم أثناء الحمل.
جوارب الضغط
الجوارب الضاغطة هي وسيلة رائعة لمكافحة التورم في القدم والكاحلين أثناء الحمل، يُنصح بارتدائها في بداية اليوم لمنع أي تورم طوال اليوم.
ارتداء أحذية مريحة
من المهم ارتداء أحذية مريحة أثناء الحمل لأن الأحذية غير المناسبة يمكن أن تزيد من فرص التورم.
شرب كميات كافية من الماء
تمكن المياه الجسم من زيادة قدرته على التخلص من السموم، وتأثير ذلك على تنقية الجسم من السوائل الزائدة على حاجته.
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