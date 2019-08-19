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البشير في القفص بتهم فساد وتمويل الإرهاب (صور)

تحرير:وكالات ١٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٤١ م
عمر البشير
عمر البشير
ظهر الرئيس السوداني السابق عمر البشير، اليوم الإثنين، لأول مرة، وهو داخل قفص الاتهام، خلال أولى جلسات محاكمته بتهم تتعلق بالفساد وإساءة استخدام المال العام. ووفقا لـ"السودان تريبيون"، فقد ارتدى البشير الزي السوداني التقليدي، وبدا في بعض الصور مبتسما، وفي أخرى يحيي بعض الحاضرين داخل قاعة المحكمة، وفي ثالثة وهو يتحدث على ما يبدو مع أحد محاميه. وأضافت الصحيفة أنه بعد الاستماع إلى أقواله، قضت المحكمة بتأجيل محاكمة الرئيس السوداني السابق إلى السبت المقبل، في تهم تتعلق بالفساد خلال فترة حكمه التي استمرت 30 عامًا.
ووصل الرئيس السوداني السابق إلى مقر المحكمة في الخرطوم محاطا بحراسة مشددة، ورصدت كاميرا سكاي نيوز عربية لحظة وصول البشير من سجن كوبر إلى مقر المحكمة في الخرطوم. ووجهت النيابة للبشير أيضًا اتهامات بالتحريض على قتل المحتجين والضلوع فيه، إضافة إلى غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. وتأتي أول جلسة لمحاكمة البشير
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تشكيل لجنة سعودية إماراتية لمتابعة الانسحاب من عدن

قال تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، اليوم الإثنين: "إن ميليشيات الحوثي تمثل تهديدًا للملاحة في جنوب البحر الأحمر"، مؤكدًا أن العمليات الإرهابية لـ"داعش" في عدن كانت بداية الفتنة. وأوضح التحالف في بيان له، أن السعودية والإمارات نجحتا في تهدئة الوضع في عدن ودعوة الأطراف اليمنية للحوار، مثمنا "قبول الحكومة الشرعية اليمنية والمجلس الانتقالي لدعوات الحوار". وتابع: "سيتم تشكيل لجنة سعودية إماراتية للإشراف على الانسحاب من المنشآت بعدن". كانت الحكومة اليمنية جددت ترحيبها بـ"الدعوة المقدمة من السعودية لعقد اجتماع حول عدن".
سجائر

أغرب سلعة تموينية.. التدخين إجباري في العراق

يعد التدخين بكل أشكاله من الممارسات الضارة بالصحة، فهو يسبب العديد من الأمراض للمدخن والمحيطين به. كما يؤدي إلى تلوث البيئة ويضر بميزانية الفرد، ويرفع تكاليف الرعاية الصحية ويعوق التنمية الاقتصادية. على عكس المتعارف عليه، وهو التحذير من الأضرار الصحية للتدخين والحث على الابتعاد عن هذه الظاهرة، لأنها تؤدي إلى أمراض مميتة، أقدم العراق على فرض السجائر على المواطنين في الحصة التموينية، وهو قرار أثار الكثير من الجدل في الأوساط العراقية. وأكد بعض الأشخاص أنه بناء على هذا القرار "فوجئوا بفرض سجائر على كل عائلة ضمن مفردات البطاقة التموينية".
مجلس-النواب-الاردني

«النواب الأردني» يوصي بطرد السفير الإسرائيلي

أوصى مجلس النواب الأردني، اليوم الإثنين، الحكومة بطرد السفير الإسرائيلي وسحب السفير الأردني من تل أبيب، إضافة إلى إعادة النظر في اتفاقية السلام. يأتي ذلك بينما استدعت وزارة الخارجية، أمس الأحد، السفير الإسرائيلي في عمان، لتأكيد إدانة المملكة ورفضها الانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى والحرم القدسي الشريف، مشددة على ضرورة احترام إسرائيل التزاماتها كقوة قائمة بالاحتلال وفقا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. وطالب الأردن إسرائيل بالوقف الفوري للممارسات العبثية الاستفزازية في الحرم الشريف، التي تؤجج الصراع وتشكل خرقًا واضحًا.
نتنياهو

نتنياهو: إسرائيل تستعد لحرب جديدة ضد غزة

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن حكومته تدرس شن حرب جديدة واسعة النطاق على قطاع غزة. وأوضح نتنياهو، في أثناء توجهه إلى أوكرانيا في زيارة رسمية، أن حكومته تتخذ جميع الإجراءات العسكرية اللازمة بحق غزة، مشددا على أن إسرائيل ستخوض معركة عسكرية واسعة النطاق في القطاع إذا اقتضى الأمر ذلك، وفي أي وقت حتى قبل انتخابات الكنيست المقرر إجراؤها في سبتمبر المقبل. من جانبه، أكد وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتز، وهو من أبرز أعضاء مجلس الوزراء، أن تل أبيب تستعد لعملية عسكرية موسعة محتملة في القطاع.
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العسكري السوداني يختار 3 من أعضائه للمجلس السيادي

قال المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي بالسودان شمس الدين الكباشي، اليوم السبت، إن المجلس السيادي سيضم في عضويته رئيس المجلس العسكري عبد الفتاح البرهان، ونائبه محمد حمدان دقلو (حميدتي)، والفريق ياسر العطا، مضيفا أنه سيتم الإعلان عن اسمي العضوين المتبقيين اللذين سيختارهما الجيش في وقت لاحق، وذلك في تصريح خاص لموقع "سكاي نيوز بالعربية". ووفقا لاتفاق تقاسم السلطة، سيضم المجلس السيادي 5 أعضاء يختارهم المجلس العسكري، و5 من اختيار تحالف المعارضة وعضوا واحدا يتفق عليه الطرفان.
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أبي أحمد: الطريق إلى الديمقراطية بدأ في السودان

قال رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد علي: "إن الطريق إلى الديمقراطية في السودان بدأ اليوم، إن هذا اليوم يعتبر يوم انتصار لنا جميعا ولجميع من عمل من أجل السودان، كما أن إثيوبيا دعمت الانتقال السلمي للسلطة في السودان، داعيا السودانيين إلى الحفاظ على السلام، مشددا على ضرورة تطبيق مبادئ التحول الديمقراطي في السودان بكل بنودها، فالسلام في المستقبل سيعتمد على ما تم إنجازه اليوم، جاء ذلك في كلمته عقب توقيع وثائق ترتيبات نقل السلطة إلى حكومة مدنية في السودان، اليوم السبت، وسط حضور مسؤولين دوليين وإقليميين.
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بدء مراسم توقيع وثائق الفترة الانتقالية في السودان

بدأت مراسم التوقيع النهائي لوثائق الفترة الانتقالية في السودان، اليوم السبت، بحضور عدد من قادة الدول ومسؤولين كبار، بما يمثل بداية جدية في تاريخ السودان الحديث. وكان من أوائل الواصلين إلى الخرطوم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يترأس الاتحاد الإفريقي، ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، وتوالى قدوم الرؤساء والزعماء إلى الخرطوم ومنهم رئيس جمهورية إفريقيا الوسطى فوستين تواديرا، ورئيس جمهورية تشاد إدريس ديبي إتنو، كما وصل رئيس جمهورية جنوب السودان سلفا كير.
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وفاة والدة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير

توفيت مساء اليوم الإثنين، والدة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، في مستشفى السلاح الطبي في مدينة أم درمان السودانية، بعد صراع طويل مع المرض، ونقلت "سبوتنيك" الروسية، عن صحيفة "باج نيوز" السودانية، إن الحاجة هدية محمد الزين والدة البشير، طلبت من المجلس العسكري في أيامها الأخيرة، زيارة ابنها الذي اعتاد زيارتها وقضاء معها أوقات طويلة قبل الإطاحة به واعتقاله إثر ثورة شعبية، لكن طلبها لم يكتب له التحقيق، حتى دخلت المستشفى في حالة صحية متدهورة، وتوفيت اليوم.
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