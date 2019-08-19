البشير في القفص بتهم فساد وتمويل الإرهاب (صور)

تحرير:وكالات ١٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٤١ م

عمر البشير

ظهر الرئيس السوداني السابق عمر البشير، اليوم الإثنين، لأول مرة، وهو داخل قفص الاتهام، خلال أولى جلسات محاكمته بتهم تتعلق بالفساد وإساءة استخدام المال العام. ووفقا لـ"السودان تريبيون"، فقد ارتدى البشير الزي السوداني التقليدي، وبدا في بعض الصور مبتسما، وفي أخرى يحيي بعض الحاضرين داخل قاعة المحكمة، وفي ثالثة وهو يتحدث على ما يبدو مع أحد محاميه. وأضافت الصحيفة أنه بعد الاستماع إلى أقواله، قضت المحكمة بتأجيل محاكمة الرئيس السوداني السابق إلى السبت المقبل، في تهم تتعلق بالفساد خلال فترة حكمه التي استمرت 30 عامًا.

ووصل الرئيس السوداني السابق إلى مقر المحكمة في الخرطوم محاطا بحراسة مشددة، ورصدت كاميرا سكاي نيوز عربية لحظة وصول البشير من سجن كوبر إلى مقر المحكمة في الخرطوم. ووجهت النيابة للبشير أيضًا اتهامات بالتحريض على قتل المحتجين والضلوع فيه، إضافة إلى غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. وتأتي أول جلسة لمحاكمة البشير