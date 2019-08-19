رياضة

تغريم الأهلي وإيقاف سيد عبد الحفيظ وأيمن أشرف

١٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٤١ م
الأهلي
الأهلي
قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم توقيع غرامة مالية على النادي الأهلي قدرها عشرة آلاف جنيه لعدم التزام لاعبي الفريق بالجلوس على مقاعد البدلاء في مباراة بيراميدز، في دور الستة عشر لمسابقة كأس مصر. كما قررت اللجنة إيقاف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي مباراة واحدة للاعتراض بأسلوب غير لائق على الحكم الإضافي بعد انتهاء المباراة، وإيقاف أيمن أشرف لاعب الأهلي مباراة عقب حصوله على البطاقة الحمراء لسابق حصوله على بطاقتين صفراوين في نفس المباراة.
وشهدت مباراة الأهلي وبيراميدز حالة من الجدل بعدما تكرر اعتراض لاعبي الأهلي الموجودين على دكة البدلاء أكثر من مرة على جهاد جريشة حكم اللقاء، الذي أشهر البطاقة الصفراء في وجه رمضان صبحي بعد استبداله في الشوط الثاني بسبب دخوله الملعب للاعتراض على أحد قراراته، وتكرر الأمر مع صالح جمعة الذي نزل الملعب أيضًا
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ميسي أبرز الغائبين عن قائمة الأرجنتين لوديتي سبتمبر

أعلن ليونيل سكالوني عن قائمة منتخب الأرجنتين لوديتي المكسيك وتشيلي في شهر سبتمبر المقبل، والتي شهدت غياب العديد من الأسماء البارزة، وعلى رأسها ليونيل ميسي؛ بسبب الإيقاف لمدة 3 مباريات من قبل اتحاد كرة القدم بأمريكا الجنوبية (كونميبول) بسبب تصريحاته في بطولة كوبا أمريكا الأخيرة، إلى جانب الثنائي سيرجيو أجويرو وأنخيل دي ماريا، في الوقت الذي شهدت فيه القائمة عودة ماركوس روخو لصفوف الأرجنتين بعد غياب دام لقرابة العام، وانضمام لوكاس أوكامبوس لاعب إشبيلية للمرة الأولى.
سيميوني‎

سيميوني يؤكد عدم إصابة جواو فيليكس

على الرغم من عدم تسجيل جواو فيليكس في فوز أتلتيكو مدريد أمس على خيتافي بهدف نظيف، في الجولة الأولى من الموسم الجديد 2019- 2020 للدوري الإسباني "لا ليجا"، فإنه كان نجم الفريق الأول، ليخرج مدرب الفريق الأرجنتيني دييجو سيميوني ويؤكد سلامته وجاهزيته للمباراة التالية، بعد خروجه في الشوط الثاني مع شكوك حول تعرضه للإصابة. وقال سيميوني: "عانى جواو فيليكس من شد عضلي، فقررنا إخراجه من أرض الملعب، هو في حالة جيدة الآن، من الصعب خوض مباراتك الأولى في هذا الدوري، وأمام فريق قوي دفاعيا، لم يحصل على المساحات في الشوط الأول".
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ورطة في الأهلي بسبب المدير الفني الجديد

ورطة حقيقية وقع فيها النادي الأهلي بعدما أصبح منصب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم شاغرًا، عقب قرار لجنة التخطيط للكرة بالقلعة الحمراء برئاسة طه إسماعيل وبحضور محمود الخطيب رئيس النادي بتوجيه الشكر للأوروجواياني مارتن لاسارتي ومعاونيه الأجانب، بعد الفترة التي تولى فيها المهمة مع النادي، عقب توديع فريق الكرة مسابقة كأس مصر من دور الستة عشر، على يد بيراميدز، بالخسارة بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء السبت، على استاد الجيش ببرج العرب في الإسكندرية، وقادها تحكيميا الحكم الدولي جهاد جريشة.
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إيقاف جهاد جريشة بسبب موقعة الأهلي وبيراميدز

قررت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة سمير عثمان، إيقاف جهاد جريشة، الحكم الدولي، لفترة غير محددة؛ وذلك بعد أخطائه في لقاء الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمام نظيره بيراميدز، والذي أقيم بينهما السبت الماضي، على استاد برج العرب، بدور الـ16 لبطولة كأس مصر، وانتهى بخسارة المارد الأحمر بهدف دون رد، ليودع البطولة. وعلمت «التحرير» من مصادر داخل اللجنة أن الإيقاف قد يقتصر على بطولة كأس مصر فقط، على اعتبار أن البطولة ستنتهي قبل انطلاق الدوري، المقرر له 18 سبتمبر المقبل.
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صدمة جديدة.. ثلاثي الأهلي يغيب عن مباراة السوبر

تأكد غياب رمضان صبحي وأيمن أشرف وعمرو السولية، لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن مواجهة الزمالك المقبلة، المقرر لها يوم 18 سبتمبر المقبل، في مباراة كأس السوبر المصري. ويأتي غياب ثلاثي الأهلي بسبب الإيقاف، حيث حصل رمضان صبحي والسولية على البطاقة الصفراء الثالثة لهما، بينما يأتي غياب أيمن أشرف بعد أن تلقى البطاقة الحمراء في الدقيقة 70 من مباراة اليوم عقب عرقلته لإيريك تراوري لاعب بيراميدز قبل أن ينفرد بمرمى محمد الشناوي حارس القلعة الحمراء.
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بيراميدز يُطيح بالأهلي من دور الـ16 في كأس مصر

تأهل فريق بيراميدز إلى دور الثمانية لبطولة كأس مصر، بعدما خطف فوزًا ثمينًا من نظيره الأهلي، بهدف نظيف سجله إيريك تراوري، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، ضمن مباريات دور الستة عشر من المسابقة، ليضرب موعدًا مع فريق حرس الحدود في الثامن والعشرين من شهر أغسطس الجاري، وبتلك الهزيمة يكون فريق بيراميدز قد أقصى المارد الأحمر من بطولة الكأس للمرة الثانية على التوالي، وفاز عليه 4 مباريات متتالية في كل البطولات.
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الأهلي بالقوة الضاربة لمواجهة بيراميدز

أعلن الأوروجواياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تشكيل فريقه الذي سيخوض به مواجهة نظيره بيراميدز، المقرر لها في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم السبت، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، ضمن مباريات دور الستة عشر ببطولة كأس مصر، تحت قيادة الحكم الدولي جهاد جريشة، ويعاونه كل من هاني عبد الفتاح مساعدًا أول، ويوسف البساطي مساعدًا ثانيا، وصبحي العمراوي حكمًا رابعًا، وطارق سامي حكما إضافيا أول، ومحمود ناجي حكما إضافيا ثانيًا.
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