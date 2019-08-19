تغريم الأهلي وإيقاف سيد عبد الحفيظ وأيمن أشرف

١٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٤١ م

الأهلي

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم توقيع غرامة مالية على النادي الأهلي قدرها عشرة آلاف جنيه لعدم التزام لاعبي الفريق بالجلوس على مقاعد البدلاء في مباراة بيراميدز، في دور الستة عشر لمسابقة كأس مصر. كما قررت اللجنة إيقاف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي مباراة واحدة للاعتراض بأسلوب غير لائق على الحكم الإضافي بعد انتهاء المباراة، وإيقاف أيمن أشرف لاعب الأهلي مباراة عقب حصوله على البطاقة الحمراء لسابق حصوله على بطاقتين صفراوين في نفس المباراة.

وشهدت مباراة الأهلي وبيراميدز حالة من الجدل بعدما تكرر اعتراض لاعبي الأهلي الموجودين على دكة البدلاء أكثر من مرة على جهاد جريشة حكم اللقاء، الذي أشهر البطاقة الصفراء في وجه رمضان صبحي بعد استبداله في الشوط الثاني بسبب دخوله الملعب للاعتراض على أحد قراراته، وتكرر الأمر مع صالح جمعة الذي نزل الملعب أيضًا

وشهدت مباراة الأهلي وبيراميدز حالة من الجدل بعدما تكرر اعتراض لاعبي الأهلي الموجودين على دكة البدلاء أكثر من مرة على جهاد جريشة حكم اللقاء، الذي أشهر البطاقة الصفراء في وجه رمضان صبحي بعد استبداله في الشوط الثاني بسبب دخوله الملعب للاعتراض على أحد قراراته، وتكرر الأمر مع صالح جمعة الذي نزل الملعب أيضًا لكن جريشة لم يمنحه أي بطاقة.

وخسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمام بيراميدز بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أول من أمس السبت، على ملعب استاد الجيش في برج العرب بالإسكندرية ضمن مباريات دور الـ16 لمسابقة كأس مصر ليودع الأهلي البطولة، بينما تأهل بيراميدز لمواجهة فريق حرس الحدود في دور الثمانية للبطولة.

