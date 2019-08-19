«حاجة متخصكش» ثالث أغنيات أصالة من ألبوم «في قربك»

تحرير:التحرير ١٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٤٣ م

أصالة

طرحت المطربة أصالة نصري، اليوم الإثنين، أغنية "حاجة متخصكش" من ألبومها الجديد "في قربك"، عبر قناتها على "يوتيوب". وتقول كلمات الأغنية التي كتبها ناصر الجيل: "حاجة ماتهمكشي.. أنا بعمل إيه، حاجة ماتهمكشي.. أو بتكلم.. حاجة ماتهمكشي... وأخرج مع مين، مش هعمل تاني اللي بيعجبك.. أنا من دلوقتي نويت أتعبك.. كنت بتستهتر بيا زمان.. واللي بتستهتر بيه بيغلبك.. لقيت حبك ده شيء عادي ونسيانه سهل.. ومكسب ليا إنى أنهي حياتي معاك.. قرار البعد أنا لاقيته ده عين العقل.. وأموت في البعد مش أحسن ما أموت وياك.. ماتجيش بقى تمثل عليا دور البريء".

"حاجة متخصكش" من ألحان وتوزيع آدم حسين، وجيتار أوسو ومهندس صوت أندرو داوود، ومكس علي الأمير، وإنتاج "روتانا". وطرحت أصالة مؤخرًا أغنيتها "نكتة بايخة"، التى حققت أكثر من 4 ملايين مشاهدة، وذلك بعد طرحها على موقع يوتيوب في 7 أغسطس الجاري، وهي من كلمات عبد الحميد حباك، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع فهد. كما