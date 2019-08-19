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«حاجة متخصكش» ثالث أغنيات أصالة من ألبوم «في قربك»

تحرير:التحرير ١٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٤٣ م
أصالة
أصالة
طرحت المطربة أصالة نصري، اليوم الإثنين، أغنية "حاجة متخصكش" من ألبومها الجديد "في قربك"، عبر قناتها على "يوتيوب". وتقول كلمات الأغنية التي كتبها ناصر الجيل: "حاجة ماتهمكشي.. أنا بعمل إيه، حاجة ماتهمكشي.. أو بتكلم.. حاجة ماتهمكشي... وأخرج مع مين، مش هعمل تاني اللي بيعجبك.. أنا من دلوقتي نويت أتعبك.. كنت بتستهتر بيا زمان.. واللي بتستهتر بيه بيغلبك.. لقيت حبك ده شيء عادي ونسيانه سهل.. ومكسب ليا إنى أنهي حياتي معاك.. قرار البعد أنا لاقيته ده عين العقل.. وأموت في البعد مش أحسن ما أموت وياك.. ماتجيش بقى تمثل عليا دور البريء".
"حاجة متخصكش" من ألحان وتوزيع آدم حسين، وجيتار أوسو ومهندس صوت أندرو داوود، ومكس علي الأمير، وإنتاج "روتانا". وطرحت أصالة مؤخرًا أغنيتها "نكتة بايخة"، التى حققت أكثر من 4 ملايين مشاهدة، وذلك بعد طرحها على موقع يوتيوب في 7 أغسطس الجاري، وهي من كلمات عبد الحميد حباك، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع فهد. كما
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رحلة إليسا في 20عاما| من بدي دوب إلى كل اللي بيحبوني

فجرت الفنانة إليسا مفاجأة صادمة ليس فقط لجمهورها، إنما أيضا لزملائها بالساحة الغنائية، الذين أعربوا عن غضبهم الشديد من قرارها الأخير وهو اعتزالها الغناء، فكيف تعتزل وهي «ملكة الإحساس»، فصوتها وحده قادر عن أن يحملك من بلد لآخر، ويعود بك من الحاضر إلى الماضى، ولكن يبدو أن ما تواجهه إليسا أقوى من التفكير فى كل ذلك، حيث كتبت: «أنا باحضر ألبومى الأخير بكل حب وشغف، وده هيكون آخر ألبوم فى مسيرتي الفنية، وأعلن ذالك بقلب مكسور، ولكن ذلك القرار عن قناعة لأننى لا أستطيع العمل فى مجال يشبه المافيا، ولا أستطيع تقديم أكثر من ذلك ولا إنتاج ألبوماتي».
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وجه الإعلامي عمرو أديب رسالة إلى المطربة اللبنانية إليسا بعد قرارها المفاجئ اعتزال الغناء. وفاجأت اللبنانية إليسا جمهورها، اليوم الإثنين، بإعلانها أن الألبوم الغنائي الجديد الذي ستصدره قريبا هو آخر ألبوم ستقدمه في مسيرتها الفنية التي تجاوزت العشرين عاما، وكتبت عبر «تويتر»: «أنا أستعد لهذا الألبوم الجديد مع الكثير من الحب والعاطفة»، مشيرة إلى أن هذا الألبوم سيكون الأخير في مسيرتها الفنية. وقالت إليسا: «أعلن ذلك بقلب حزين، ولكن مع قناعة كبيرة بذلك، فأنا لا أستطيع العمل في حقل مشابه للمافيا»، واختتمت: «لا أستطيع أن أكون منتجة بعد الآن».
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إليسا تعتزل الغناء: ألبومي الجديد هو الأخير

كشفت النجمة اللبنانية إليسا عن أن الألبوم الغنائي الجديد الذي ستصدره قريبا هو آخر ألبوم ستقدمه في مسيرتها الفنية التي تجاوزت العشرين عاما. وقالت إليسا، عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»: «أنا أستعد لهذا الألبوم الجديد مع الكثير من الحب والعاطفة»، مشيرة إلى أن هذا الألبوم سيكون الأخير في مسيرتها الفنية. وقالت إليسا: «أعلن ذلك بقلب حزين، ولكن مع قناعة كبيرة بذلك، فأنا لا أستطيع العمل في حقل مشابه للمافيا»، واختتمت: «لا أستطيع أن أكون منتجة بعد الآن».
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هيثم شاكر يفجر مفاجأة ويكشف السبب الحقيقي لابتعاده

توجه المطرب هيثم شاكر بالشكر إلى جمهوره، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وذلك بعد ردود الأفعال التي تلقاها على ألبومه الجديد، والذي حمل اسم "معرفة قديمة". وكتب شاكر، اليوم الخميس: "الحمد لله على ردود أفعال الجمهور عليه (الألبوم) مفرحاني ومخلياني مبسوط جداً بكل تعليق ورأي ونقد عن الألبوم، شكراً لكل واحد قال كلمة حلوة عن أغاني الألبوم الجديد وأول فيديو كليب منه، صدقوني حاولت أقرا كل تعليقاتكم وآرائكم.. شكراً لكل الزملاء المحترمين على مباركتهم ودعمهم".
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«مبقاش سر» ثاني أغنيات أصالة من ألبوم «في قربك»

طرحت المطربة أصالة نصري، اليوم الأربعاء، أغنية "مبقاش سر" من ألبومها الجديد "في قربك"، عبر قناتها على موقع "يوتيوب". وتقول كلمات الأغنية التي كتبها أمير طعيمة: "مبقاش سر.. اختياراتي تمللى تندم.. وما بوصلش لحاجة تسر.. مبقاش سر.. كل ما أحاول يوم أتقدم.. برجع تاني محلك سر.. قلبي تاعبني بحكم العادة.. والأيام عمالة تمر.. دايما يشرب قهوته سادة.. ويرجع يشكى الطعم المر.. دايما يختار سكة وجعي ويجري عليها.. ويخليني حكاية الناس تفضل تحكيها.. وأما أقوله يا قلبي ارحمني يقولي أنا حر.. حر في نفسك فيّ أنا لأ.. أنا إنسانة ولي الحق.. إني أعيش العمر سعيدة".
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«لما تقول يا عوم» ديو جديد يجمع أصالة ومصطفى حجاج

نشرت الفنانة أصالة نصري، جزءا من «لما تقول يا عوم»، الأغنية الترويجية لفيلم «ولاد رزق 2» الذي انطلق عرضه فى السينمات يوم الخميس الماضي، ويشاركها في الغناء مصطفى حجاج، الأغنية من كلمات مصطفى حسن وألحان بلال سرور وتوزيع جلال الحمداوي، وتم طرحها على تطبيق «أنغامي» ومن المنتظر طرحها كاملة على موقع «يوتيوب» قريبًا.. الفنانة السورية لا تشارك في الغناء فقط بهذا الفيلم، ولكنه أيضا سيشهد أول ظهور سينمائي لها، وذلك بعد أن أقنعها زوجها المخرج طارق العريان بالظهور ضيف شرف بالفيلم.
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أصالة و«نكتة بايخة» مع منى الشاذلي في كواليس «معكم»

كشفت قناة cbc، اليوم الخميس، عن حلول الفنانة أصالة نصري، ضيفة على برنامج «معكم» الذى تقدمه الإعلامية منى الشاذلي ضمن لقاءات الموسم الجديد من البرنامج الذي ستنطلق أولى حلقاته خلال عيد الأضحى المقبل، ونشرت القناة عبر حسابها على «إنستجرام» فيديو للفنانة السورية وهى تغني أغنيتها الجديدة «نكتة بايخة» بصوتها دون "مزيكا" داخل الكواليس، وتقف إلى جوارها ابنتها شام، وعلقت القناة على الفيديو: «شوف أصالة وهي بتغني مع منى الشاذلي (نكتة بايخة) من ألبومها الجديد.. استنوها قريبًا».
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