إيران تعلن قبولها وساطة دولية حول الاتفاق النووي

تحرير:وكالات ١٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٥١ م

إيران - الصورة الأرشيفية

أعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم الإثنين، استعداد بلاده لقبول وساطة دولية بشأن الاتفاق النووي الموقع في 2015 بين دول "5+1". وقال ظريف عقب لقائه وزير الشؤون الخارجية الفنلندي بيكا هافيستو: "ينبغي أن تركز أي وساطة على إعادة الولايات المتحدة إلى اتفاق 2015 الذي انسحبت منه العام الماضي"، مضيفا أن بلاده ليست مهتمة بإجراء محادثات مباشرة مع واشنطن. وفرضت الخزانة الأمريكية، الخميس الماضي، عقوبات دولية على "ظريف". ولا تعد واشنطن وزير خارجية إيران نقطة الاتصال الرئيسية في المحادثات النووية المحتملة.

يأتي ذلك بعد إعلان البيت الأبيض أن الإدارة الأمريكية ستستمر في ممارسة أقصى قدر من الضغط على إيران حتى تتوقف عن رعاية الإرهاب. وسبق أن فرضت الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات على إيران، شملت مرشد إيران "علي خامنئي" وعددًا من قادة ميليشيا الحرس الثوري. وانسحبت الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق النووي