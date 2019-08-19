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البيع بالمزاد.. هل يعيد النظام الجديد القطن لمكانته؟

وزارة قطاع الأعمال تعلن عن نظام جديد لتوريد القمح من المزارعين.. ومصطفى: للمزارع الحق في قبول سعر المزاد أو رفضه.. وتمراز: دعم المزارع بـ5 آلاف جنيه عن كل فدان زراعة
تحرير:صابر العربي ١٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٥٣ م
القطن- ارشيفية
القطن- ارشيفية
نظام جديد أقدمت عليه الحكومة بهدف النهوض بزراعة محصول القطن، وعودته مرة أخرى ليتبوَّأ مكانته العالمية والتصدير إلى دول العالم، كون مصر تصنف في مقدمة الدول تصديرًا للقطن، كما أن القطن المصري يعد أجود أنواع القطن في العالم. ويهدف النظام إلى مواجهة السلبيات فى نظام التداول السابق، والتي أدت إلى انخفاض جودة القطن، مما أثر سلبا على سمعة القطن المصرى بين الأقطان العالمية، حيث تم وضع العديد من الضوابط الفنية والإدارية في هذا النظام، والتى من شأنها رفع جودة القطن المنتج وإعادة القطن المصري إلى سمعته ومكانته العالمية المتميزة.
ويقضي النظام الجديد والذي يبدأ تطبيقه في محافظتي الفيوم وبني سويف، بأن تُسلّم الأقطان من المزارعين إلى مراكز التجميع الخاصة بشركة الوادى لتجارة وحليج الأقطان، التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، بالمركز الإدارى التابع له المزارع. متوسط السعر العالمي وتتواصل
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مصطفى-مدبولى

مدبولي: السيسي يتابع مشروع تطوير محور ترعة الطوارئ

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن تطوير محور ترعة الطوارئ أحد أهم المشروعات التى يتابعها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهناك بعض التحديات التى يتم العمل على إزالتها لتسريع الخطى في تنفيذ هذا المشروع المهم، جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده، اليوم الإثنين، لمتابعة أعمال تطوير محور الترعة، بحضور الدكتور محمد العصار وزير الدولة للانتاج الحربى، طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، علاء مرزوق محافظ القليوبية، خالد عبد العال محافظ القاهرة، ومسئولى عدد من الجهات المعنية.
الرئيس-السيسى

السيسي: قمة «تيكاد 7» منصة هامة لدعم إفريقيا

أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسى عن خالص تقديره لشعب وحكومة اليابان، لاستضافتها اجتماعات مؤتمر طوكيو الدولى السابع للتنمية الأفريقية " تيكاد 7 "، المقرر عقدها خلال الفترة من 28 حتى 30 أغسطس الجاري، ومنظمي ذلك الاجتماع الهام، خاصة مفوضية الاتحاد الإفريقي، والبنك الدولي، وبرنامج التنمية التابع للأمم المتحدة، ومكتب المستشار الخاص بشان إفريقيا التابع للأمم المتحدة، مؤكدا أن عملية "التيكاد" أثبتت منذ انطلاق قمتها الأولى عام 1993 أنها إحدى المنصات الهامة التى تجمع مختلف الشركاء معا لدعم أفريقيا وتطلعاتها التنميوية.
مجلس-النواب

«اقتصادية وخدمية».. قوانين يطلبها نواب البرلمان

مع اقتراب انعقاد دور الانعقاد الأخير بالبرلمان، حدد عدد من النواب طبيعة القوانين التي يحتاجون للتركيز عليها، سواء ذات الطبيعة الاقتصادية أو الخدمية المجتمعية، وصولا إلى القوانين الخاصة بتطوير المنظومة التعليمية، التى تسهم في تصحيح الأوضاع المتعلقة مباشرة بالمواطنين، ومنها -على سبيل المثال- القوانين الخاصة بالإسكان وتصحيح أوضاع الإيجارات، إضافة إلى القوانين الاقتصادية الخاصة بالمعاملات المالية، والتى لها أهمية كبرى، ومنها قوانين الجمارك، والأخرى الخاصة بالضرائب.
.الحجاج (7)

غدا.. مصر للطيران تسير أكبر عدد لرحلات عودة الحجاج

أعلنت شركة مصر للطيران، في بيان لها، اليوم الإثنين، أنها تسير غدا الثلاثاء، أكبر عدد لرحلات عودة الحجاج من الأراضي المقدسة في يوم واحد لنقل حجاج بيت الله الحرام، إذ أنها ستسير 27 رحلة جوية من جدة والمدينة المنورة إلى القاهرة، لنقل 6 آلاف و300 حاج بواقع 11 رحلة من جدة لنقل 2400 حاج من بينها رحلة خاصة لنقل حجاج دولة مالي، مضيفة أن من بين تلك الرحلات 16 رحلة من المدينة المنورة لنقل 3 آلاف و900 حاج، من بينها رحلة خاصة لحجاج دولة فلسطين، وحجاج قرعة الجيزة والمنوفية والسويس.
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مجلس-النواب

«اقتصادية وخدمية».. قوانين يطلبها نواب البرلمان

مع اقتراب انعقاد دور الانعقاد الأخير بالبرلمان، حدد عدد من النواب طبيعة القوانين التي يحتاجون للتركيز عليها، سواء ذات الطبيعة الاقتصادية أو الخدمية المجتمعية، وصولا إلى القوانين الخاصة بتطوير المنظومة التعليمية، التى تسهم في تصحيح الأوضاع المتعلقة مباشرة بالمواطنين، ومنها -على سبيل المثال- القوانين الخاصة بالإسكان وتصحيح أوضاع الإيجارات، إضافة إلى القوانين الاقتصادية الخاصة بالمعاملات المالية، والتى لها أهمية كبرى، ومنها قوانين الجمارك، والأخرى الخاصة بالضرائب.
الجلسة-العامة-مجلس-النواب-القاعة

«إسكان النواب» تطالب بتحديد الأحوزة العمرانية

طالب النائب علاء والي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي بضرورة الانتهاء من تحديد الأحوزة العمرانية والكتل السكنية المتاخمة على أرض الواقع في أسرع وقت، وقال والي، إن المادة الأولى من اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء، تتضمن الانتهاء من تحديد الأحوزة العمرانية والكتل السكنية المتاخمة للحيز العمرانى بالقرى والنجوع على الطبيعة، ووضع علامات الكردونات الجديدة وإحداثيات نقط المساحات المضافة المطلوب إقرارها وكذا حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة.
المحاجر الصحية البيطرية

أوضاع الأطباء البيطريين بالمحاجر الصحية في طلب إحاطة

قال خالد مشهور عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن أبرز المشكلات التي يعاني منها الأطباء البيطريين بالمحاجر هي انخفاض رواتبهم، والتي لا تتعدى 1500 جنيه غالبا، وعدم منحهم أي امتيازات مالية رغم صعوبة المهام المكلفين بها، وتحملهم مخاطر كبيرة نتيجة التعامل مع أغذية قد تكون فاسدة، والتعامل مع بعض المستثمرين من معدومي الضمير الذي على استعداد لفعل أي شيء حتى يتم الموافقة على الشحنات. وبناءً عليه تقدم مشهور بطلب إحاطة موجه الى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حول أوضاع الأطباء البيطريين بالمحاجر الصحية.
على-عبد-العال-رئيس-مجلس-النواب (4)

طلب إحاطة لرئيس الوزراء بشان سرقة التيار الكهربائي

تقدم طارق متولي عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتور علي عبد العال، موجها إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حول مشكلة سرقة التيار الكهربائي، والتي تعد أحد أكبر المشكلات التي تواجه قطاع الكهرباء، إذ تكلف الدولة نحو 7 مليارات جنيه سنويا. وقال متولي، في طلبه، إن ظاهرة سرقة التيار الكهربائي منتشرة بشكل كبير بين التجار وأصحاب عربات الطعام، مشيرا إلى أنهم يلجأوون إلى الحصول على التيار بطرق غير شرعية، في ظل ارتفاع اسعار فواتير الكهرباء.
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