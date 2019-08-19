ساعتان في مواجهة جحيم حريق مصنع بلاستيك بأكتوبر
تحرير:محمد الشاملي
١٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٠٢ م
حريق مصنع - أرشيفية
ساعتان متواصلتان واجه فيهما رجال الدفاع المدني جحيم حريق مصنع مواد بلاستيكية ونجحوا في إخماد نيرانه، فالبداية كانت في الثانية عشرة والنصف ظهر اليوم، حركة السيارات والمارة متوسطة في ميدان الحصري الشهير، الواقع في قلب مدينة السادس من أكتوبر، بدت الأمور طبيعية دون أن يطرأ عليها جديد يعكر صفو حالة الهدوء التي تسود الأجواء، قبل أن يلاحظ البعض سحابة سوداء ناتجة عن تصاعد أدخنة كثيفة بالمنطقة الصناعية الثالثة التي تبعد كيلومترات قليلة عن الميدان، وما هي إلا دقائق قليلة حتى دوى صوت سرينة سيارات الإطفاء.
تفاصيل الواقعة تعود إلى تلقي مشرف غرفة عمليات الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، إشارة من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق هائل في إحدى المنشآت الصناعية بأكتوبر على مساحة 2000 متر.
دفع اللواء هاني سعيد، مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بـ14 سيارة إطفاء، وحاصر رجال الدفاع المدني النيران
تفاصيل الواقعة تعود إلى تلقي مشرف غرفة عمليات الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، إشارة من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق هائل في إحدى المنشآت الصناعية بأكتوبر على مساحة 2000 متر.
دفع اللواء هاني سعيد، مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بـ14 سيارة إطفاء، وحاصر رجال الدفاع المدني النيران وأخمدوا الحريق دون خسائر في الأرواح، بعد تقسيم رجال الإطفاء إلى مجموعات عمل تنوعت أدوارها ما بين محاصرة النيران من الجهات الأربع ومنع خطر امتدادها إلى المنشآت المجاورة.
وانتدب مدير أمن الجيزة لجنة من المعمل الجنائي لحصر الخسائر وتحديد أسباب الحريق.
المعاينة الأولية لرجال الإطفاء كشفت عن أن الحريق اندلع في مصنع مواد بلاستيكية في المنطقة الصناعية الثالثة، على مساحة 2000 متر.
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