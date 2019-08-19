ساعتان في مواجهة جحيم حريق مصنع بلاستيك بأكتوبر

تحرير:محمد الشاملي ١٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٠٢ م

حريق مصنع - أرشيفية

ساعتان متواصلتان واجه فيهما رجال الدفاع المدني جحيم حريق مصنع مواد بلاستيكية ونجحوا في إخماد نيرانه، فالبداية كانت في الثانية عشرة والنصف ظهر اليوم، حركة السيارات والمارة متوسطة في ميدان الحصري الشهير، الواقع في قلب مدينة السادس من أكتوبر، بدت الأمور طبيعية دون أن يطرأ عليها جديد يعكر صفو حالة الهدوء التي تسود الأجواء، قبل أن يلاحظ البعض سحابة سوداء ناتجة عن تصاعد أدخنة كثيفة بالمنطقة الصناعية الثالثة التي تبعد كيلومترات قليلة عن الميدان، وما هي إلا دقائق قليلة حتى دوى صوت سرينة سيارات الإطفاء.

تفاصيل الواقعة تعود إلى تلقي مشرف غرفة عمليات الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، إشارة من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق هائل في إحدى المنشآت الصناعية بأكتوبر على مساحة 2000 متر. دفع اللواء هاني سعيد، مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بـ14 سيارة إطفاء، وحاصر رجال الدفاع المدني النيران