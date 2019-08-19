أهمها الخنفساء.. أفضل سيارات فولكس فاجن في التاريخ

على مدى سنوات طويلة، قدمت شركة فولكس فاجن الألمانية العشرات من السيارات التي استطاعت تحقيق شعبية واسعة في الأسواق العالمية المختلفة؛ مما أسهم في استمرارها حتى الآن
لا شك أن الشركات الألمانية المصنعة للسيارات قد اشتهرت بتقديمها الموديلات ذات القدرات الفنية عالية الجودة، وهو الأمر الذي يجعلها دومًا أيقونة هذه الصناعة الرائجة منذ تاريخ طويل في الأسواق العالمية، ولذلك فإن بعض الشركات الألمانية، وعلى رأسها فولكس فاجن، استطاعت تقديم مجموعة رائعة من الموديلات التي استطاعت تصنيع تاريخ كبير للشركة الألمانية الضخمة، والتي قدمت العشرات من السيارات التي حققت انتشارًا وشعبية واسعة في العديد من الأسواق العالمية المختلفة.
وفي هذا السياق، تستعرض مجلة هوت كارز المعنية بمتابعة شؤون السيارات في الأسواق العالمية المختلفة، أفضل الموديلات التي قدمتها شركة فولكس فاجن الألمانية على مدى تاريخ طويل بالأسواق.
فولكس فاجن بيتل
لا شك أن سيارة بيتل واحدة من أهم السيارات التي حققت شعبية واسعة في الأسواق العالمية، للحد الذي جعلها لا تزال
وفي هذا السياق، تستعرض مجلة هوت كارز المعنية بمتابعة شؤون السيارات في الأسواق العالمية المختلفة، أفضل الموديلات التي قدمتها شركة فولكس فاجن الألمانية على مدى تاريخ طويل بالأسواق.
فولكس فاجن بيتل
لا شك أن سيارة بيتل واحدة من أهم السيارات التي حققت شعبية واسعة في الأسواق العالمية، للحد الذي جعلها لا تزال مطلوبة ومستعملة في العشرات من الأسواق العالمية، وذلك على الرغم من مرور ما يزيد على 65 عامًا على إصدارها للمرة الأولى.
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وخلال السنوات العشر الماضية، حاولت فولكس فاجن تقديم السيارة التاريخية بسمات وشكل خارجي جديد ومميز، وهو الأمر الذي كان بمثابة إعادة إحياء لتلك السيارة الشهيرة في الأسواق العالمية خلال السنوات القليلة الماضية.
فولكس فاجن GTI
تعد واحدة من أهم إصدارات سيارة جولف الشهيرة، والتي تلقى اهتماما كبيرا من جانب الشركة الألمانية العملاقة، لا سيما بعدما أضافت إليها مجموعة من الإمكانات الرائعة على المستوى الفني، وهو الأمر الذي رجح كفتها كواحدة من أهم السيارات في الأسواق العالمية بشكل عام، ولذلك فإنها تستحق التواجد بقوة في قائمة أفضل السيارات التي أصدرتها شركته فولكس فاجن الألمانية بالأسواق العالمية المختلفة منذ عقود طويلة من الإنتاج.
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فولكس فاجن جيتا
لاقت جيتا، وهي واحدة من بين السيارات السيدان الرائعة في الأسواق العالمية، إعجاب الجمهور، وخاصة أنها استطاعت جذب العديد من الفئات الجماهيرية المختلفة، وبالأخص تلك التي تفضل الموديلات الفاخرة ذات القدرات العالية والإمكانات الرائعة على مستوى القيادة السلسة، والتي تعد من أهم الأمور التي تلقى إعجاب الجمهور في العشرات من الأسواق العالمية، وبالأخص تلك التي تحب السيارات التي أنتجتها الشركة الألمانية.
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فولكس فاجن باسات
على مستوى الإمكانات الفنية، استطاعت باسات أن تقدم أيضًا مجموعة من الخيارات المختلفة سواء على المستوى الفني أو الإمكانية الجديدة المتعلقة برفاهية القيادة، وهو الأمر الذي ساعدها على اجتذاب الفئات الجماهيرية المختلفة في الأسواق العالمية خلال السنوات القليلة الماضية، وبالأخص تلك التي تولي اهتمامًا كبيرًا بالحصول على الموديلات التي تجمع بين الشكل الخارجي والإمكانات الفنية التي تقدم سيارة رائعة على المستوى الأمثل.
فولكس فاجن EOS
لا شك أن السيارة المكشوفة تعد واحدة من أهم السيارات التي صنعتها الشركة الألمانية العملاقة، والتي استطاعت عبر سنوات طويلة تقديم نماذج متنوعة ومختلفة من السيارات الرياضية من حيث الشكل الخارجي والإمكانات الفنية، والتي من بينها EOS.
وتعد هذه السيارة الألمانية واحدة من أهم الموديلات الرياضية المكشوفة، ليس فقط في إصدارات الشركة الألمانية على وجه الخصوص، ولكن بين كل منتجي السيارت في الأسواق العالمية المختلفة خلال عشرات السنوات.