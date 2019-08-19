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أهمها الخنفساء.. أفضل سيارات فولكس فاجن في التاريخ

على مدى سنوات طويلة، قدمت شركة فولكس فاجن الألمانية العشرات من السيارات التي استطاعت تحقيق شعبية واسعة في الأسواق العالمية المختلفة؛ مما أسهم في استمرارها حتى الآن
تحرير:محمود نبيل ١٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٧:٠٠ م
الخنفساء
الخنفساء
لا شك أن الشركات الألمانية المصنعة للسيارات قد اشتهرت بتقديمها الموديلات ذات القدرات الفنية عالية الجودة، وهو الأمر الذي يجعلها دومًا أيقونة هذه الصناعة الرائجة منذ تاريخ طويل في الأسواق العالمية، ولذلك فإن بعض الشركات الألمانية، وعلى رأسها فولكس فاجن، استطاعت تقديم مجموعة رائعة من الموديلات التي استطاعت تصنيع تاريخ كبير للشركة الألمانية الضخمة، والتي قدمت العشرات من السيارات التي حققت انتشارًا وشعبية واسعة في العديد من الأسواق العالمية المختلفة.
وفي هذا السياق، تستعرض مجلة هوت كارز المعنية بمتابعة شؤون السيارات في الأسواق العالمية المختلفة، أفضل الموديلات التي قدمتها شركة فولكس فاجن الألمانية على مدى تاريخ طويل بالأسواق. فولكس فاجن بيتل لا شك أن سيارة بيتل واحدة من أهم السيارات التي حققت شعبية واسعة في الأسواق العالمية، للحد الذي جعلها لا تزال
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