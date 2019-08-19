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السيسي: قمة «تيكاد 7» منصة هامة لدعم إفريقيا

١٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:١٣ م
الرئيس عبد الفتاح السيسي - صورة أرشيفية
الرئيس عبد الفتاح السيسي - صورة أرشيفية
أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسى عن خالص تقديره لشعب وحكومة اليابان، لاستضافتها اجتماعات مؤتمر طوكيو الدولى السابع للتنمية الأفريقية " تيكاد 7 "، المقرر عقدها خلال الفترة من 28 حتى 30 أغسطس الجاري، ومنظمي ذلك الاجتماع الهام، خاصة مفوضية الاتحاد الإفريقي، والبنك الدولي، وبرنامج التنمية التابع للأمم المتحدة، ومكتب المستشار الخاص بشان إفريقيا التابع للأمم المتحدة، مؤكدا أن عملية "التيكاد" أثبتت منذ انطلاق قمتها الأولى عام 1993 أنها إحدى المنصات الهامة التى تجمع مختلف الشركاء معا لدعم أفريقيا وتطلعاتها التنميوية.
جاء ذلك في رسالة وجهها السيسي إلى قمة "التيكاد 7" المقبلة، ونشرت على الموقع الرسمى للخارجية اليابانية، اليوم الإثنين، والتي قال فيها إن عملية التكامل في إفريقيا انطلقت بشكل ملحوظ خلال العقدين الماضيين منذ إنشاء الاتحاد الإفريقي، مضيفا أن تبني أجندة "إفريقيا 2063" وإطلاق منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية،
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مصطفى-مدبولى

مدبولي: السيسي يتابع مشروع تطوير محور ترعة الطوارئ

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن تطوير محور ترعة الطوارئ أحد أهم المشروعات التى يتابعها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهناك بعض التحديات التى يتم العمل على إزالتها لتسريع الخطى في تنفيذ هذا المشروع المهم، جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده، اليوم الإثنين، لمتابعة أعمال تطوير محور الترعة، بحضور الدكتور محمد العصار وزير الدولة للانتاج الحربى، طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، علاء مرزوق محافظ القليوبية، خالد عبد العال محافظ القاهرة، ومسئولى عدد من الجهات المعنية.
موسم جني القطن-1

البيع بالمزاد.. هل يعيد النظام الجديد القطن لمكانته؟

نظام جديد أقدمت عليه الحكومة بهدف النهوض بزراعة محصول القطن، وعودته مرة أخرى ليتبوَّأ مكانته العالمية والتصدير إلى دول العالم، كون مصر تصنف في مقدمة الدول تصديرًا للقطن، كما أن القطن المصري يعد أجود أنواع القطن في العالم. ويهدف النظام إلى مواجهة السلبيات فى نظام التداول السابق، والتي أدت إلى انخفاض جودة القطن، مما أثر سلبا على سمعة القطن المصرى بين الأقطان العالمية، حيث تم وضع العديد من الضوابط الفنية والإدارية في هذا النظام، والتى من شأنها رفع جودة القطن المنتج وإعادة القطن المصري إلى سمعته ومكانته العالمية المتميزة.
مجلس-النواب

«اقتصادية وخدمية».. قوانين يطلبها نواب البرلمان

مع اقتراب انعقاد دور الانعقاد الأخير بالبرلمان، حدد عدد من النواب طبيعة القوانين التي يحتاجون للتركيز عليها، سواء ذات الطبيعة الاقتصادية أو الخدمية المجتمعية، وصولا إلى القوانين الخاصة بتطوير المنظومة التعليمية، التى تسهم في تصحيح الأوضاع المتعلقة مباشرة بالمواطنين، ومنها -على سبيل المثال- القوانين الخاصة بالإسكان وتصحيح أوضاع الإيجارات، إضافة إلى القوانين الاقتصادية الخاصة بالمعاملات المالية، والتى لها أهمية كبرى، ومنها قوانين الجمارك، والأخرى الخاصة بالضرائب.
.الحجاج (7)

غدا.. مصر للطيران تسير أكبر عدد لرحلات عودة الحجاج

أعلنت شركة مصر للطيران، في بيان لها، اليوم الإثنين، أنها تسير غدا الثلاثاء، أكبر عدد لرحلات عودة الحجاج من الأراضي المقدسة في يوم واحد لنقل حجاج بيت الله الحرام، إذ أنها ستسير 27 رحلة جوية من جدة والمدينة المنورة إلى القاهرة، لنقل 6 آلاف و300 حاج بواقع 11 رحلة من جدة لنقل 2400 حاج من بينها رحلة خاصة لنقل حجاج دولة مالي، مضيفة أن من بين تلك الرحلات 16 رحلة من المدينة المنورة لنقل 3 آلاف و900 حاج، من بينها رحلة خاصة لحجاج دولة فلسطين، وحجاج قرعة الجيزة والمنوفية والسويس.
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اجتماع-الرئيس-عبد الفتاح-السيسى-مع الحكومة

السيسي يوجه الحكومة بتسخير إمكانات مصر لمصلحة إفريقيا

وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكومة بتسخير إمكانات مصرية لمصلحة إفريقيا والانخراط بفعالية في صياغة وتطوير آليات العمل الإفريقي المشترك، تحقيقا للمصلحة المشتركة لجميع الدول في القارة السمراء، فيما يتعلق بالقضايا المحورية التي تمسها، وبخاصةً الملفات التنموية والخدمية وملفات صون السلم والأمن في أفريقيا. كما طالب الرئيس السيسي الحكومة بالاستمرار في العمل على توسيع دائرة التعاون مع الدول الإفريقية ومد جسور التواصل الحضاري مع جميع شعوبها.
الرئيس-السيسى

انتهاء حفل تخرج «تأهيل الشباب الإفريقي» بحضور الرئيس

حضر الرئيس عبد الفتاح السيسي، حفل تخريج الدفعة الأولى من البرنامج الرئاسي لتدريب وتأهيل الشباب الإفريقي للقيادة ، والتي تضم مشاركين من 29 دولة إفريقية، صباح اليوم الأربعاء، والتقط الرئيس صورة تذكارية مع الخريجين في نهاية حفل التخرج. ومن المقرر أن يعقب حفل التخرج إطلاق مبادرة التحول الرقمي، ثم المؤتمر الأول لمبادرة حياة كريمة، تعقبه استراحة لتبدأ جلسة "اسأل الرئيس"، وبعدها استراحة لمدة نصف الساعة، لتعقد الجلسة الختامية.
مصطفى-مدبولي-رئيس-الوزراء

الحكومة تعقد أول اجتماع في مدينة العلمين الجديدة

‏بدأ مجلس الوزراء، صباح اليوم الأربعاء، اجتماعه الأسبوعي، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، للمرة الأولى، في المقر الجديد للحكومة بمدينة العلمين الجديدة، وذلك لبحث العديد من الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. ويناقش المجلس عددا من الموضوعات ومشروعات القوانين والقرارات الوزارية الهامة التي تهدف إلى إحداث نهضة علي كافة المستويات، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وتشجيع الاستثمارات، ومتابعة استكمال العمل بالمشروعات المختلفة بعدد من المحافظات، ومدينة العلمين الجديدة.
عبد-الفتاح-السيسي-يشهد-صباح-اليوم-بالكلية-الحربية-حفل-تخرج (14)

صحف الكويت تبرز تأكيد السيسي نجاح مصر في دحر الإرهاب

أبرزت الصحف الكويتية، الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي نجاح مصر في دحر الإرهاب، وتحيته إلى الشعب المصري لتحمله الصعاب، وذلك خلال كلمته، أمس الإثنين، في احتفالية تخريج دفعة جديدة من طلبة الكليات العسكرية والمعهد الفني للقوات المسلحة، والتي تتزامن مع الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة. وقالت صحيفة (الأنباء)، تحت عنوان (السيسي: لن ننحني للإرهاب والمصريون بطل معركة الاقتصاد) إن الرئيس وجه الشكر للشعب المصري، لتحمله الصعاب في مواجهة خطر الإرهاب وتحدي الاقتصاد، إذ أنه البطل الحقيقي في نجاح مسيرة التنمية والبناء.
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