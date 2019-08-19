مدبولي: السيسي يتابع مشروع تطوير محور ترعة الطوارئ

١٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:١٩ م

مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن تطوير محور ترعة الطوارئ أحد أهم المشروعات التى يتابعها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهناك بعض التحديات التى يتم العمل على إزالتها لتسريع الخطى في تنفيذ هذا المشروع المهم، جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده، اليوم الإثنين، لمتابعة أعمال تطوير محور الترعة، بحضور الدكتور محمد العصار وزير الدولة للانتاج الحربى، طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، علاء مرزوق محافظ القليوبية، خالد عبد العال محافظ القاهرة، ومسئولى عدد من الجهات المعنية.

واستمع مدبولي، خلال الاجتماع، إلى شرح حول المكونات الرئيسية للمشروع، إذ تمت الإشارة إلى أنها تتضمن إنشاء محور اتجاهين بطول 13.5 كم، وبعرض 50 م، بحيث يشتمل الاتجاه الواحد على طريق رئيسي مكون من 3 حارات مرورية بعرض 10.8 م، وطريق خدمة 2 حارة مرورية بعرض 8.9 م، بالإضافة إلى رصيفي مشاه بعرض 2.5 م.كما تمت