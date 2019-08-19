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مدبولي: السيسي يتابع مشروع تطوير محور ترعة الطوارئ

١٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:١٩ م
مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء
مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن تطوير محور ترعة الطوارئ أحد أهم المشروعات التى يتابعها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهناك بعض التحديات التى يتم العمل على إزالتها لتسريع الخطى في تنفيذ هذا المشروع المهم، جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده، اليوم الإثنين، لمتابعة أعمال تطوير محور الترعة، بحضور الدكتور محمد العصار وزير الدولة للانتاج الحربى، طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، علاء مرزوق محافظ القليوبية، خالد عبد العال محافظ القاهرة، ومسئولى عدد من الجهات المعنية.
واستمع مدبولي، خلال الاجتماع، إلى شرح حول المكونات الرئيسية للمشروع، إذ تمت الإشارة إلى أنها تتضمن إنشاء محور اتجاهين بطول 13.5 كم، وبعرض 50 م، بحيث يشتمل الاتجاه الواحد على طريق رئيسي مكون من 3 حارات مرورية بعرض 10.8 م، وطريق خدمة 2 حارة مرورية بعرض 8.9 م، بالإضافة إلى رصيفي مشاه بعرض 2.5 م.كما تمت
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السيسي: قمة «تيكاد 7» منصة هامة لدعم إفريقيا

أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسى عن خالص تقديره لشعب وحكومة اليابان، لاستضافتها اجتماعات مؤتمر طوكيو الدولى السابع للتنمية الأفريقية " تيكاد 7 "، المقرر عقدها خلال الفترة من 28 حتى 30 أغسطس الجاري، ومنظمي ذلك الاجتماع الهام، خاصة مفوضية الاتحاد الإفريقي، والبنك الدولي، وبرنامج التنمية التابع للأمم المتحدة، ومكتب المستشار الخاص بشان إفريقيا التابع للأمم المتحدة، مؤكدا أن عملية "التيكاد" أثبتت منذ انطلاق قمتها الأولى عام 1993 أنها إحدى المنصات الهامة التى تجمع مختلف الشركاء معا لدعم أفريقيا وتطلعاتها التنميوية.
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البيع بالمزاد.. هل يعيد النظام الجديد القطن لمكانته؟

نظام جديد أقدمت عليه الحكومة بهدف النهوض بزراعة محصول القطن، وعودته مرة أخرى ليتبوَّأ مكانته العالمية والتصدير إلى دول العالم، كون مصر تصنف في مقدمة الدول تصديرًا للقطن، كما أن القطن المصري يعد أجود أنواع القطن في العالم. ويهدف النظام إلى مواجهة السلبيات فى نظام التداول السابق، والتي أدت إلى انخفاض جودة القطن، مما أثر سلبا على سمعة القطن المصرى بين الأقطان العالمية، حيث تم وضع العديد من الضوابط الفنية والإدارية في هذا النظام، والتى من شأنها رفع جودة القطن المنتج وإعادة القطن المصري إلى سمعته ومكانته العالمية المتميزة.
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«اقتصادية وخدمية».. قوانين يطلبها نواب البرلمان

مع اقتراب انعقاد دور الانعقاد الأخير بالبرلمان، حدد عدد من النواب طبيعة القوانين التي يحتاجون للتركيز عليها، سواء ذات الطبيعة الاقتصادية أو الخدمية المجتمعية، وصولا إلى القوانين الخاصة بتطوير المنظومة التعليمية، التى تسهم في تصحيح الأوضاع المتعلقة مباشرة بالمواطنين، ومنها -على سبيل المثال- القوانين الخاصة بالإسكان وتصحيح أوضاع الإيجارات، إضافة إلى القوانين الاقتصادية الخاصة بالمعاملات المالية، والتى لها أهمية كبرى، ومنها قوانين الجمارك، والأخرى الخاصة بالضرائب.
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غدا.. مصر للطيران تسير أكبر عدد لرحلات عودة الحجاج

أعلنت شركة مصر للطيران، في بيان لها، اليوم الإثنين، أنها تسير غدا الثلاثاء، أكبر عدد لرحلات عودة الحجاج من الأراضي المقدسة في يوم واحد لنقل حجاج بيت الله الحرام، إذ أنها ستسير 27 رحلة جوية من جدة والمدينة المنورة إلى القاهرة، لنقل 6 آلاف و300 حاج بواقع 11 رحلة من جدة لنقل 2400 حاج من بينها رحلة خاصة لنقل حجاج دولة مالي، مضيفة أن من بين تلك الرحلات 16 رحلة من المدينة المنورة لنقل 3 آلاف و900 حاج، من بينها رحلة خاصة لحجاج دولة فلسطين، وحجاج قرعة الجيزة والمنوفية والسويس.
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السيسي يكلف بإخلاء القاهرة من الوزارات في 2020

كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بإخلاء محافظة القاهرة من الوزارات والمقار الإدارية الحكومية. ومن جانبه، أكد رئيس مجلس الوزراء، على تنفيذ تكليف الرئيس خلال عام 2020، بما يسمح لعودة القاهرة لدورها التاريخي والثقافي والسياحي والأثري، متابعا: "انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية الجديدة سيكون فرصة للاهتمام بالقاهرة ومبانيها التاريخية، ومعالمها الأثرية والسياحية".
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السيسي: الدولة مستمرة في زيادة مخصصات التعليم والبحث

ألقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، كلمة في احتفالية عيد العلم، المقام في مركز المنارة، قال فيها: "أتوجه بمناسبة الاحتفال بعيد العلم بتحية تقدير لعلماء مصر لجهدهم في إعلاء شأن الوطن، ومصر الجديدة تولي أهمية قصوى لبناء الإنسان المصري صحيا وتعليميا وثقافيا، ومن هذا المنطلق جاء إعلان عام 2019 عاما للتعليم، فالاهتمام بالتعليم والبحث العلمي والابتكار كان ولا يزال من أولويات الدولة، كما أن الدولة استمرت في تنفيذ وخدمة رؤيتها التنموية بزيادة مخصصات التعليم والبحث العلمي".
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السيسي يشهد الاحتفال بعيد العلم «بث مباشر»

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلى مركز المنارة للمؤتمرات الدولية، مقر انعقاد احتفالية عيد العلم، التي ستشهد تكريم الرئيس لعدد من العلماء الحاصلين على جوائز الدولة، وفقا للمتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي. يحضر الاحتفال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ورئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.
مصطفى-مدبولي

قرار وزاري بالاستيلاء المباشر على أراضِ لصالح المترو

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 31 مكرر (ه) الصادر بتاريخ 6 أغسطس 2019، قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رقم 1843 لسنة 2019، بشأن تعديل قرار رئيس الجمهورية رقم 438 لسنة 2012 باعتبار مشروع إنشاء المرحلتين الثالثة والرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق من أعمال المنفعة العامة والمعدل بالقرار رقم 536 لسنة 2016 بإضافة بعض المسطحات اللازمة للتنفيذ.
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