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بعد القبض عليه.. من هو خالد مرعي مخرج «خيال مآتة»؟

تحرير:التحرير ١٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٤:٣٠ م
خالد مرعي
خالد مرعي
الأزمات التي تواجه فيلم "خيال مآتة" متواصلة، وأحدثها إلقاء القبض على مخرجه خالد مرعي، عقب ضبط مواد مخدرة بحوزته في مطار القاهرة، بعد وصوله على إحدى الرحلات الجوية آتيا من هولندا، حيث اشتبه رجال الجمارك في احتواء حقائبه على ممنوعات، وبتفتيشه عُثر بحوزته على كميات كبيرة من مخدر الحشيش، و3 أكياس من مخدر الماريجوانا، وكميات أخرى من المخدرات داخل جيوب وأحذية الراكب، وجرى ترحيله إلى قسم شرطة النزهة لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله وتحريز المضبوطات، وأمرت نيابة شرق القاهرة الكلية، اليوم الإثنين، بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.
ولد خالد مرعي في 22 نوفمبر 1970، وبدأ حياته مع السينما "مونتير" لمدة عشر سنوات، لأفلام منها "أفريكانو، السلم والتعبان، جنة الشياطين، أيام السادات، عسكر في المعسكر، سهر الليالي، تيتو، ظرف طارق، جعلتني مجرما، بحب السيما" وغيرها، إضافة إلى مشاركته "مونتير" في أكثر من إعلان دعائى لمنتجات شهيرة. في عام 2007،
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كريم عبد العزيز فى الفيل الازرق الجزء الثانى

«الفيل الأزرق» يلاحق «ولاد رزق» فى الإيرادات اليومية

نجح الفنان كريم عبد العزيز فى الوصول لإيرادات تقدر بنحو 80 مليونا، فى نحو 26 يوما من طرح الجزء الثاني من فيلم «الفيل الأزرق»، إذ بلغت إيرادات ليلة أمس الأحد مليونا و527 ألفا و546 جنيها، محتلا المركز الثاني بعد "ولاد رزق" الذي حقق 3.1 مليون جنيه. وأطاح "الفيل الأزرق 2" بـ"كازابلانكا" من صدارة إيرادات السينما المصرية عبر تاريخها بما يزيد على 81 مليونا. ويشارك فى بطولة الفيلم «هند صبري، نيللي كريم، إياد نصار، شيرين رضا، تارا عماد» بجانب ظهور الفنان خالد الصاوي ضيف شرف في أحداث الجزء الثاني، إلى جانب وجود عدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف.
فيلم خيال مآتة

مليون جنيه لـ«خيال مآتة» في سابع يوم عرض

يواصل فيلم "خيال مآتة" للنجم أحمد حلمي تراجعه في حصد الإيرادات، إذ بلغ إيراده أمس الأحد (سابع أيام عرضه) نحو مليون و79 ألفا و260 جنيها، محتلا المركز الثالث، بعد فيلمي "ولاد رزق 2" للنجوم "أحمد عز، عمرو يوسف، أحمد الفيشاوي، أحمد داوود، كريم قاسم، خالد الصاوي، محمد ممدوح، باسم سمرة"، إذ حقق العمل إيرادات تقدر بنحو 3.1 مليون جنيه، و"الفيل الأزرق 2" للنجوم "كريم عبد العزيز ونيللي كريم وهند صبري"، إذ حقق العمل نحو 1.5 مليون جنيه. وبذلك تصل الإيرادات الإجمالية لـ"خيال مآتة" إلى نحو 26 مليون جنيه في أسبوع منذ طرحه ثاني أيام عيد الأضحى.
ولاد-رزق

«ولاد رزق 2» يتخطى 60 مليون جنيه في 11 يومًا

يواصل فيلم «ولاد رزق 2- عودة أسود الأرض»، تصدره للإيراد اليومي لأفلام عيد الأضحى، إذ بلغت إيراداته أمس الأحد، 3 ملايين و143 ألفا و895 جنيها، وبذلك بلغ إجمالي إيرادات الفيلم في 11 يوم عرض، 60 مليونا و850 ألف جنيه، وبذلك أصبحت المنافسة مشتعلة بين «ولاد رزق 2» و«الفيل الأزرق 2» الذي تخطى الـ80 مليون جنيه فى نحو 25 يوما. الفيلم الأول من بطولة «أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوى ونسرين أمين»، وتأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان وإنتاج سينرجي فيلمز لمالكها تامر مرسي.
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فيلم خيال مآتة

مليون جنيه لـ«خيال مآتة» في سابع يوم عرض

يواصل فيلم "خيال مآتة" للنجم أحمد حلمي تراجعه في حصد الإيرادات، إذ بلغ إيراده أمس الأحد (سابع أيام عرضه) نحو مليون و79 ألفا و260 جنيها، محتلا المركز الثالث، بعد فيلمي "ولاد رزق 2" للنجوم "أحمد عز، عمرو يوسف، أحمد الفيشاوي، أحمد داوود، كريم قاسم، خالد الصاوي، محمد ممدوح، باسم سمرة"، إذ حقق العمل إيرادات تقدر بنحو 3.1 مليون جنيه، و"الفيل الأزرق 2" للنجوم "كريم عبد العزيز ونيللي كريم وهند صبري"، إذ حقق العمل نحو 1.5 مليون جنيه. وبذلك تصل الإيرادات الإجمالية لـ"خيال مآتة" إلى نحو 26 مليون جنيه في أسبوع منذ طرحه ثاني أيام عيد الأضحى.
فيلم خيال مآتة

هل هناك حملة ضد أحمد حلمي و«خيال مآتة»؟

إعلان النجم أحمد حلمي عن عودته إلى السينما بعد غياب 3 أعوام كان خبرا سارا لجمهوره، الذى ينتظره بشغف كبير، ولكن فيلمه "خيال مآتة" يواجه الكثير من الأزمات منذ الإعلان عن طرحه، فبدأت تلك الأزمات بتأخر عرض الفيلم حتى مساء ثاني أيام عيد الأضحى، رغم تأكيد صناع العمل جاهزيته للعرض، فدور العرض أكدت أن النسخ تأخرت فى الوصول إليها وهناك مشكلة ما بها، ومع طرحه توافد الجمهور على السينمات لمشاهدة الفيلم، في حين أن هناك تناقضا كبيرا بين الأرقام التي حققها الفيلم في شباك التذاكر، والآراء السلبية التي تُكتب عنه.
فيلم خيال مآتة

حلمي ما بيسرقش.. 14 معلومة تنفي سرقة «خيال مآتة»

قال الكاتب الصحفي محمد فتحي، أستاذ الإعلام بجامعة حلوان، إن النجم أحمد حلمي أبعد ما يكون عن سرقة فكرة فيلم. وكتب فتحي منشورا عبر حسابه على موقع «فيسبوك»، قال فيه: «أحمد حلمى بالنسبة لي وبالنسبة لناس كتير من جيلنا هو أحمد حلمنا مش أحمد حلمه.. الواد اللي من بنها وشبهنا وطلعها من أول السلم بدراعه مش بواسطة، والدنيا جابته يمين وشمال واشتغل كل حاجة لغاية ما بقى نجم كبير تثق وأنت داخل فيلمه إنك مش هتخرج زعلان لا أنت ولا عيالك.. عشان كده خليني أقول كام حاجة بخصوص اتهام حلمي بسرقة خيال مآتة.. والحاجات اللي جاية دي (معلومات) مش استنتاجات».
أحمد-حلمي

هجوم ضد «خيال مآتة».. وهؤلاء يدعمون أحمد حلمي

إعلان النجم أحمد حلمي عن عودته إلى السينما بعد غياب 3 أعوام، كان خبرا سارا لجمهوره، الذى ينتظره بشغف كبير، ولكن فيلمه «خيال مآتة» يواجه الكثير من الأزمات منذ الإعلان عن طرحه، فبدأت تلك الأزمات بتأخر عرض الفيلم حتى مساء ثاني أيام عيد الأضحى، رغم تأكيد صناع العمل جاهزيته للعرض، إلا أن دور العرض أكدت أن النسخ تأخرت فى الوصول إليها وهناك مشكلة ما بها، ومع طرحه توافد الجمهور على السينمات لمشاهدة الفيلم، في حين أن هناك تناقضا كبيرا بين الأرقام التي حققها الفيلم في شباك التذاكر على مدار اليومين الماضيين، والآراء السلبية التي تُكتب عنه.
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