بعد القبض عليه.. من هو خالد مرعي مخرج «خيال مآتة»؟

تحرير:التحرير ١٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٤:٣٠ م

خالد مرعي

الأزمات التي تواجه فيلم "خيال مآتة" متواصلة، وأحدثها إلقاء القبض على مخرجه خالد مرعي، عقب ضبط مواد مخدرة بحوزته في مطار القاهرة، بعد وصوله على إحدى الرحلات الجوية آتيا من هولندا، حيث اشتبه رجال الجمارك في احتواء حقائبه على ممنوعات، وبتفتيشه عُثر بحوزته على كميات كبيرة من مخدر الحشيش، و3 أكياس من مخدر الماريجوانا، وكميات أخرى من المخدرات داخل جيوب وأحذية الراكب، وجرى ترحيله إلى قسم شرطة النزهة لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله وتحريز المضبوطات، وأمرت نيابة شرق القاهرة الكلية، اليوم الإثنين، بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

ولد خالد مرعي في 22 نوفمبر 1970، وبدأ حياته مع السينما "مونتير" لمدة عشر سنوات، لأفلام منها "أفريكانو، السلم والتعبان، جنة الشياطين، أيام السادات، عسكر في المعسكر، سهر الليالي، تيتو، ظرف طارق، جعلتني مجرما، بحب السيما" وغيرها، إضافة إلى مشاركته "مونتير" في أكثر من إعلان دعائى لمنتجات شهيرة. في عام 2007،