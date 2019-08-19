إرهاب

«إرهاب البيتكوين» أزمة جديدة تهدد العالم

لاحظت بعض الأوساط الاستخباراتية في العالم توجها واضحا من جانب التنظيمات الإرهابية نحو استخدام عملات بيتكوين، وذلك في ظل مراقبة الأنظمة المالية
تحرير:محمود نبيل ١٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٢٧ م
البيتكوين
البيتكوين
على الرغم من القيود التي يسعى المجتمع الدولي لوضعها من أجل الحد من تدفق الأموال إلى التنظيمات الإرهابية والجماعات المسلحة، سواء عن طريق التحويلات المباشرة أو حتى التبرعات التي في الأصل تكون لصالح الأعمال الخيرية قبل أن تصبح في أيدي المتطرفين، فإن تلك الجهود لا تزال تواجه العديد من المشكلات الضخمة على مستوى العملية التنظيمية، لا سيما في الوقت الذي تسعى فيه تلك التنظيمات لإيجاد بدائل أكثر تماشيا مع التكنولوجيا الحديثة، وهو الأمر الذي استطاعوا تحقيقه من خلال عملة البيتكوين الافتراضية الإلكترونية.
صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية سلطت الضوء على مصادر التمويل الحديثة للتنظيمات الإرهابية، حيث قالت إن بعض التنظيمات الإرهابية والجماعات المسلحة حاولت إيجاد سبل أكثر تطورًا من حيث التطور التقني. وأشارت إلى أنه منذ تصنيف حركة حماس على أنها منظمة إرهابية من قبل الحكومات الغربية، تم عزلها عن النظام المالي
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هجوم-انتحارى-في -باكستان (2)

الهند تخرق هدنة وقف النار في كشمير وتقتل شخصين

أعلنت الخارجية الباكستانية، اليوم الإثنين، مقتل شخصين وإصابة آخرين، جراء إطلاق النار في إقليم كشمير المتنازع عليه من قبَل القوات الهندية. وأوضحت أن شخصين في سن 75 و61 عاما قتلا في القصف عبر "خط السيطرة"، محملة نيودلهي المسؤولية عن انتهاك نظام وقف إطلاق النار دون سابق استفزاز. وذكرت الوزارة أن القوات الباكستانية قصفت بدورها النقاط التي أطلقت منها القذائف، ما أدى إلى مقتل عسكريين هنديين اثنين، بينما لم يصدر عن نيودلهي أي تعليق، وهو ما يشير إلى إمكانية اتخاذ موقف ما.
تفجير-في-أفغانستان (3)

«داعش» يتبنى تفجير أفغانستان.. والرئيس يعلق

أعلن تنظيم "داعش" الإرهابي، اليوم الأحد، مسؤوليته عن الهجوم الانتحاري الذي استهدف حفل زفاف في أفغانستان وأسفر عن وقوع قتلى ومصابين. كان الانفجار وقع في العاصمة الأفغانية كابول، أمس السبت، واستهدف صالة أفراح، ونتج عنه سقوط 63 قتيلًا و182 مصابًا. من جانبه، قال الرئيس الأفغاني أشرف غني، اليوم الأحد، إن حركة طالبان لا يمكنها إعفاء نفسها من اللوم على الهجوم الدموي الذي استهدف عرسا بالعاصمة كابول. وكتب غني عبر "تويتر": "لا يمكن لطالبان إعفاء أنفسهم من اللوم على توفير منصة للإرهابيين.. اليوم هو يوم حداد".
النازيون-الجدد

إحباط هجوم إرهابي يكشف علاقات اليمين المتطرف الدولية

ألقت السلطات الأمريكية، في وقت سابق من شهر أغسطس الجاري، القبض على رجل يقيم بمدينة لاس فيجاس، بعد اتهامه بالتخطيط لشن هجمات على تجمعات يهودية وأخرى للمثليين. وقال مسؤولون فيدراليون إن المتهم، كونر كليمو، البالغ من العمر 23 عاما، أرسل رسائل مشفرة إلى جماعات العنصريين البيض هذا العام لمناقشة الهجوم المحتمل باستخدام قنابل المولوتوف وغيرها من المتفجرات البدائية. ومن جانبها ادعت جماعة متطرفة من النازيين الجدد أنها كانت على علم مسبق بالهجمات الإرهابية المخطط لها من قبل كليمو.
انفجار-افغانستان (2)

63 قتيلا و182 مصابا في انفجار ضرب قاعة زفاف بأفغانستان

أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية، اليوم الأحد، ارتفاع عدد ضحايا الهجوم الانتحاري الذي ضرب حفل زفاف في العاصمة كابول إلى 63 قتيلًا و182 مصابًا وفقًَا لموقع "العربية". وكان الانفجار وقع في العاصمة الأفغانية كابول، أمس السبت، واستهدف صالة أفراح. وأفاد نصرة رحيمي، متحدث وزارة الداخلية، في تغريدة عبر موقع "تويتر"، بوقوع انفجار داخل صالة أعراس في الدائرة السادسة بكابول، مضيفا: "حتى الآن لم تتضح طبيعة الانفجار، والقوات الأمنية وصلت إلى المكان". فيما ذكر فاروق بشري، رئيس مركز الإعلام الحكومي بالوكالة، في بيان بورود أنباء عن وقوع ضحايا في الانفجار.
اقرأ المزيد من الأخبار
النازيون-الجدد

إحباط هجوم إرهابي يكشف علاقات اليمين المتطرف الدولية

ألقت السلطات الأمريكية، في وقت سابق من شهر أغسطس الجاري، القبض على رجل يقيم بمدينة لاس فيجاس، بعد اتهامه بالتخطيط لشن هجمات على تجمعات يهودية وأخرى للمثليين. وقال مسؤولون فيدراليون إن المتهم، كونر كليمو، البالغ من العمر 23 عاما، أرسل رسائل مشفرة إلى جماعات العنصريين البيض هذا العام لمناقشة الهجوم المحتمل باستخدام قنابل المولوتوف وغيرها من المتفجرات البدائية. ومن جانبها ادعت جماعة متطرفة من النازيين الجدد أنها كانت على علم مسبق بالهجمات الإرهابية المخطط لها من قبل كليمو.
انفجار-افغانستان (1)

انفجار في أفغانستان.. وسقوط عشرات الضحايا

وقع انفجار في العاصمة الأفغانية كابول، اليوم السبت، واستهدف صالة أفراح، وذكر مسؤولان حكوميان أفغانيان أن انفجارا وقع بالعاصمة كابول، مساء اليوم السبت، مع أنباء تفيد بوقوع ضحايا. وأفاد نصرة رحيمي، متحدث وزارة الداخلية، في تغريدة عبر موقع "تويتر"، بوقوع انفجار داخل صالة أعراس في الدائرة السادسة بكابول، مضيفا: "حتى الآن لم تتضح طبيعة الانفجار، والقوات الأمنية وصلت إلى المكان". فيما ذكر فاروق بشري، رئيس مركز الإعلام الحكومي بالوكالة، في بيان بورود أنباء عن وقوع ضحايا في الانفجار، وذلك حسبما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية.
مسجد-النور-فى-النرويج

الشرطة النرويجية: حادث المسجد هجوم إرهابي

قالت الشرطة النرويجية اليوم الأحد، إن السلطات النرويجية تتعامل مع إطلاق النار الذي وقع أمس داخل مسجد قرب «أوسلو»، والذى نتجه عنه إصابة شخص بجروح طفيفة، بوصفه «محاولة هجوم إرهابي»، لأن منفذ الهجوم أرداد أن ينشر الرعب خاصة وأن المعطيات التي جمعتها الشرطة تظهر أن منفذ الهجوم كانت لديه توجهات متطرفة ومواقف معادية،.. وعثرت الشرطة على العديد من الأسلحة، كان المهاجم قد تركها داخل المسجد، وتمكن شخص في المكان من السيطرة على المهاجم قبل وصول قوات الأمن للقبض عليه، بحسب العربية.
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هل يعود «داعش» للساحة على خطى جماعات تفوق البيض؟

من الوهلة الأولى، قد لا يبدو أن هناك تشابها بين القائمين على تجنيد المؤيدين لجماعات تفوق البيض، وتنظيم "داعش" الإرهابي، إذ تتبنى إحداهما أيديولوجية عنصرية مناهضة للمهاجرين، وتستغل المخاوف في الولايات المتحدة من تفوق الأقليات على العرق الأبيض، بينما تعتقد المجموعة الأخرى أنه يجب عليها قتل "الكفار"، وبناء "الخلافة" الإسلامية. ومع ذلك، يقول خبراء الإرهاب إن عملية التطرف والتكتيكات التي تستخدمها جماعات تفوق البيض تشبه تلك التي يستخدمها "داعش"، مضيفين أن فهم ما تشترك فيه المجموعتان، يمكن أن يساعد على تطوير إستراتيجية لمواجهة التطرف.
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