«إرهاب البيتكوين» أزمة جديدة تهدد العالم

لاحظت بعض الأوساط الاستخباراتية في العالم توجها واضحا من جانب التنظيمات الإرهابية نحو استخدام عملات بيتكوين، وذلك في ظل مراقبة الأنظمة المالية
على الرغم من القيود التي يسعى المجتمع الدولي لوضعها من أجل الحد من تدفق الأموال إلى التنظيمات الإرهابية والجماعات المسلحة، سواء عن طريق التحويلات المباشرة أو حتى التبرعات التي في الأصل تكون لصالح الأعمال الخيرية قبل أن تصبح في أيدي المتطرفين، فإن تلك الجهود لا تزال تواجه العديد من المشكلات الضخمة على مستوى العملية التنظيمية، لا سيما في الوقت الذي تسعى فيه تلك التنظيمات لإيجاد بدائل أكثر تماشيا مع التكنولوجيا الحديثة، وهو الأمر الذي استطاعوا تحقيقه من خلال عملة البيتكوين الافتراضية الإلكترونية.
صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية سلطت الضوء على مصادر التمويل الحديثة للتنظيمات الإرهابية، حيث قالت إن بعض التنظيمات الإرهابية والجماعات المسلحة حاولت إيجاد سبل أكثر تطورًا من حيث التطور التقني.
وأشارت إلى أنه منذ تصنيف حركة حماس على أنها منظمة إرهابية من قبل الحكومات الغربية، تم عزلها عن النظام المالي
صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية سلطت الضوء على مصادر التمويل الحديثة للتنظيمات الإرهابية، حيث قالت إن بعض التنظيمات الإرهابية والجماعات المسلحة حاولت إيجاد سبل أكثر تطورًا من حيث التطور التقني.
وأشارت إلى أنه منذ تصنيف حركة حماس على أنها منظمة إرهابية من قبل الحكومات الغربية، تم عزلها عن النظام المالي التقليدي، لكن جناحها العسكري طور هذا العام آلية متزايدة التعقيد لجمع الأموال باستخدام البيتكوين.
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وفي أحدث إصدار من الموقع الإلكتروني الذي أنشأه الجناح، والمعروف باسم كتائب القسام، يحصل كل زائر على عنوان بيتكوين جديد يسهل عليه إرسال العملة الرقمية، وهي طريقة تجعل تطبيق القانون على هذه التدفقات المالية أمرا شبه مستحيل تقريبًا.
وحسب الصحيفة الأمريكية، يحتوي الموقع المتوفر بسبع لغات ويحمل شعار كتائب القسام، على فيديو تم إنتاجه يوضح كيفية الحصول على بيتكوين وإرسالها دون إخطار السلطات.
وأشارت الصحيفة إلى أن العديد من التنظيمات الإرهابية اتجهت إلى بيتكوين، واستخدموها في كل شيء بدءًا من شراء المخدرات إلى غسل الأموال، لكن في الأشهر الأخيرة، بدأت السلطات الحكومية والمؤسسات التي تتعقب تمويل الإرهاب في إثارة إنذارات بشأن زيادة عدد المنظمات الإرهابية التي تستخدم البيتكوين وغيرها من العملات الرقمية.
وعلى الرغم من أن عائدات الحملات الفردية متواضعة وتقدر بعشرات الآلاف من الدولارات، فإن السلطات تشير إلى أن الهجمات الإرهابية غالبا ما تتطلب القليل من التمويل، مؤكدة أن استخدام المجموعات للعملات المشفرة أصبح أكثر تطورا.
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وقال يايا فانوسي، وهو محلل سابق في وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية: "نشاهد الآن المزيد من هذا التطور، ونقوم الآن بالتشاور مع الجهات الفاعلة بشأن استخدام العملات المشفرة، الذي يعد جزءًا من عمليات تمويل الإرهاب، وهو أمر يجب على الناس الانتباه إليه".
وخلال الأشهر القليلة الماضية، لفت وزير الخزانة ستيفن منوشين، الانتباه إلى هذه المسألة في خطبتين متفرقتين، داعيًا إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات التي تضمن المراقبة النشطة من شركات العملة المشفرة، وذلك منعًا لوصولها إلى أيدي التنظيمات الإرهابية.
وقال سيجال ماندلكر، وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، في مقابلة مع الصحيفة الأمريكية: "إننا نخصص الكثير من الموارد على وجه التحديد لهذا المجال، وما زال الأمر جديدًا نسبيا بالنسبة إليهم، لكنني واثق بأننا سنرى المزيد في المستقبل".
وتعد العملات الرقمية المشفرة جذابة للمخالفين للقانون لأنها تتيح الاحتفاظ بالمال وتحويله دون سلطة مركزية، مثل بعض الأنظمة الرسمية التي يمكن التحكم فيها وإغلاق حساباتها وتجميد أموالها.
وتكمن الصعوبات الأساسية في مواجهة تلك العملات، وهي أن أي شخص في العالم لديه القدرة على إنشاء عنوان بيتكوين والبدء في تلقي الرموز الرقمية دون حتى تقديم اسم أو عنوان، وهو الأمر الذي يصعب على الجهات الرقابية رصده أو منع تلك التدفقات.