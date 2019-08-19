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أغرب سلعة تموينية.. التدخين إجباري في العراق

يوجد في العراق أكثر من 7 ملايين مدخن وفق آخر إحصائية أجرتها الوزارة، وشملت الإحصائية الأعمار من 18 إلى 60 عاما، وربما تفوق الأرقام الحقيقية الإحصائية بكثير
تحرير:وفاء بسيوني ١٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٢٨ م
السجائر على بطاقات التموين في العراق
السجائر على بطاقات التموين في العراق
يعد التدخين بكل أشكاله من الممارسات الضارة بالصحة، فهو يسبب العديد من الأمراض للمدخن والمحيطين به. كما يؤدي إلى تلوث البيئة ويضر بميزانية الفرد، ويرفع تكاليف الرعاية الصحية ويعوق التنمية الاقتصادية. على عكس المتعارف عليه، وهو التحذير من الأضرار الصحية للتدخين والحث على الابتعاد عن هذه الظاهرة، لأنها تؤدي إلى أمراض مميتة، أقدم العراق على فرض السجائر على المواطنين في الحصة التموينية، وهو قرار أثار الكثير من الجدل في الأوساط العراقية. وأكد بعض الأشخاص أنه بناء على هذا القرار "فوجئوا بفرض سجائر على كل عائلة ضمن مفردات البطاقة التموينية".
يأتي هذا القرار المثير في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الصحة عن وجود أكثر من 7 ملايين مدخن في العراق وفق آخر إحصائية أجرتها الوزارة، وشملت الإحصائية الأعمار من 18 إلى 60 عاما. مصدر بالصحة كشف أن الأرقام الحقيقية ربما تفوق الإحصائية بكثير، مشيرا إلى أن هناك نساء كثيرات يدخنّ في السر ولم يفصحن عن أنفسهن
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تركى-المالكى (2)

تشكيل لجنة سعودية إماراتية لمتابعة الانسحاب من عدن

قال تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، اليوم الإثنين: "إن ميليشيات الحوثي تمثل تهديدًا للملاحة في جنوب البحر الأحمر"، مؤكدًا أن العمليات الإرهابية لـ"داعش" في عدن كانت بداية الفتنة. وأوضح التحالف في بيان له، أن السعودية والإمارات نجحتا في تهدئة الوضع في عدن ودعوة الأطراف اليمنية للحوار، مثمنا "قبول الحكومة الشرعية اليمنية والمجلس الانتقالي لدعوات الحوار". وتابع: "سيتم تشكيل لجنة سعودية إماراتية للإشراف على الانسحاب من المنشآت بعدن". كانت الحكومة اليمنية جددت ترحيبها بـ"الدعوة المقدمة من السعودية لعقد اجتماع حول عدن".
البشير1

البشير في القفص بتهم فساد وتمويل الإرهاب (صور)

ظهر الرئيس السوداني السابق عمر البشير، اليوم الإثنين، لأول مرة، وهو داخل قفص الاتهام، خلال أولى جلسات محاكمته بتهم تتعلق بالفساد وإساءة استخدام المال العام. ووفقا لـ"السودان تريبيون"، فقد ارتدى البشير الزي السوداني التقليدي، وبدا في بعض الصور مبتسما، وفي أخرى يحيي بعض الحاضرين داخل قاعة المحكمة، وفي ثالثة وهو يتحدث على ما يبدو مع أحد محاميه. وأضافت الصحيفة أنه بعد الاستماع إلى أقواله، قضت المحكمة بتأجيل محاكمة الرئيس السوداني السابق إلى السبت المقبل، في تهم تتعلق بالفساد خلال فترة حكمه التي استمرت 30 عامًا.
مجلس-النواب-الاردني

«النواب الأردني» يوصي بطرد السفير الإسرائيلي

أوصى مجلس النواب الأردني، اليوم الإثنين، الحكومة بطرد السفير الإسرائيلي وسحب السفير الأردني من تل أبيب، إضافة إلى إعادة النظر في اتفاقية السلام. يأتي ذلك بينما استدعت وزارة الخارجية، أمس الأحد، السفير الإسرائيلي في عمان، لتأكيد إدانة المملكة ورفضها الانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى والحرم القدسي الشريف، مشددة على ضرورة احترام إسرائيل التزاماتها كقوة قائمة بالاحتلال وفقا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. وطالب الأردن إسرائيل بالوقف الفوري للممارسات العبثية الاستفزازية في الحرم الشريف، التي تؤجج الصراع وتشكل خرقًا واضحًا.
نتنياهو

نتنياهو: إسرائيل تستعد لحرب جديدة ضد غزة

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن حكومته تدرس شن حرب جديدة واسعة النطاق على قطاع غزة. وأوضح نتنياهو، في أثناء توجهه إلى أوكرانيا في زيارة رسمية، أن حكومته تتخذ جميع الإجراءات العسكرية اللازمة بحق غزة، مشددا على أن إسرائيل ستخوض معركة عسكرية واسعة النطاق في القطاع إذا اقتضى الأمر ذلك، وفي أي وقت حتى قبل انتخابات الكنيست المقرر إجراؤها في سبتمبر المقبل. من جانبه، أكد وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتز، وهو من أبرز أعضاء مجلس الوزراء، أن تل أبيب تستعد لعملية عسكرية موسعة محتملة في القطاع.
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الجيش العراقي2

بعد المطالبة بحله.. العراقيون ينتفضون لنصرة الجيش

جاء التطاول على الجيش العراقي ووصفه بالمرتزقة من قيادي في أحد الفصائل المسلحة ليثير حالة من الغضب بين العراقيين الذين خرجوا إلى الشوارع في العاصمة بغداد وعدد من المحافظات، لنصرة الجيش والتنديد بأي مساس بالقوات الأمنية. فقد أثار تطاول الأمين العام لشورى العلماء والمنسق العام للتجمع العربي والإسلامي في العراق، عضو حركة "النجباء" المنضوية تحت لواء الحشد الشعبي، الشيخ يوسف الناصري، على الجيش، غضب مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في العراق بعد مطالبته بحل الجيش العراقي ووصف أفراده بالمرتزقة.
انفجار-جنوبي-بغداد (1)

السيطرة على انفجار بغداد وفتح الطرق بشكل كامل

أعلنت قيادة عمليات بغداد، عن السيطرة على انفجار "كدس العتاد" في معسكر صقر ببغداد، مؤكدة أنه تم فتح جميع الطرق بشكل كامل. وقالت القيادة - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية مساء أمس الإثنين، إنه بإشراف مباشر من قائد عمليات بغداد، فقد تمكنت الفرق المختصة من السيطرة بشكل كامل على الانفجار الذي حصل لـ"كدس عتاد" في معسكر الصقر. ودعت القيادة، المواطنين من سكان المناطق المحيطة بالمعسكر إلى الانتباه من احتمال وجود بعض المقذوفات غير المنفلقة وعدم الاقتراب منها، وإبلاغ القوات الأمنية عند مشاهدة أي جسم غريب.
انفجار-جنوبي-بغداد (2)

انفجار قوي في بغداد وسقوط قذائف بمحيط سفارة أمريكا

أفادت قناة سكاي نيوز عربية، نقلا عن مصادر خاصة، اليوم الإثنين، بوقوع انفجار في مخزن للأسلحة تابع لميلشيات "الحشد الشعبي، جنوبي بغداد، وتصاعدت الأدخنة بكثافة في موقع الانفجار بمنطقة أبو دشير، فيما أشارت قيادة عمليات بغداد، إلى أن الانفجار وقع داخل معسكر "صقر" التابع للحشد الشعبي، والذي يضم أسلحة منها قذائف هاون، وأخرى ثقيلة تابعة للميليشيات، بينما أطلقت السفارة الأمريكية في بغداد صفارات الإنذار بسبب سقوط قذائف في محيطها، بعد سقوط قذائف في المنطقة الخضراء ومحيطها، نتيجة الانفجار.
وزارة-النفط-العراقية

أول تعليق من العراق على السفينة المحتجزة لدى إيران

نفت وزارة النفط العراقية أن تكون ناقلة النفط التي احتجزتها إيران عراقية خلافا لادعاءات الحرس الثوري الإيراني، بحسب "سكاي نيوز عربية". وأعلنت إيران، مساء الأحد، أن ناقلة النفط التي احتجزها الحرس الثوري في الخليج لتهريبها الوقود هي سفينة عراقية، وفقا لوكالة الأنباء الرسمية. وأوردت الوكالة عن الحرس الثوري الإيراني قوله: "ناقلة النفط التي احتجزت الأربعاء الماضي لتهريبها الوقود الإيراني إلى دول أخرى كانت سفينة عراقية". وأوضح قيادي بالحرس الثوري أن ناقلة النفط الأجنبية المحتجزة كانت تحمل 700 ألف لتر من الوقود و7 بحارة تم احتجازهم، وفقا لـ"رويترز".
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