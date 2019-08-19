أغرب سلعة تموينية.. التدخين إجباري في العراق

يوجد في العراق أكثر من 7 ملايين مدخن وفق آخر إحصائية أجرتها الوزارة، وشملت الإحصائية الأعمار من 18 إلى 60 عاما، وربما تفوق الأرقام الحقيقية الإحصائية بكثير

تحرير:وفاء بسيوني ١٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٢٨ م

يعد التدخين بكل أشكاله من الممارسات الضارة بالصحة، فهو يسبب العديد من الأمراض للمدخن والمحيطين به. كما يؤدي إلى تلوث البيئة ويضر بميزانية الفرد، ويرفع تكاليف الرعاية الصحية ويعوق التنمية الاقتصادية. على عكس المتعارف عليه، وهو التحذير من الأضرار الصحية للتدخين والحث على الابتعاد عن هذه الظاهرة، لأنها تؤدي إلى أمراض مميتة، أقدم العراق على فرض السجائر على المواطنين في الحصة التموينية، وهو قرار أثار الكثير من الجدل في الأوساط العراقية. وأكد بعض الأشخاص أنه بناء على هذا القرار "فوجئوا بفرض سجائر على كل عائلة ضمن مفردات البطاقة التموينية".

يأتي هذا القرار المثير في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الصحة عن وجود أكثر من 7 ملايين مدخن في العراق وفق آخر إحصائية أجرتها الوزارة، وشملت الإحصائية الأعمار من 18 إلى 60 عاما. مصدر بالصحة كشف أن الأرقام الحقيقية ربما تفوق الإحصائية بكثير، مشيرا إلى أن هناك نساء كثيرات يدخنّ في السر ولم يفصحن عن أنفسهن

يأتي هذا القرار المثير في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الصحة عن وجود أكثر من 7 ملايين مدخن في العراق وفق آخر إحصائية أجرتها الوزارة، وشملت الإحصائية الأعمار من 18 إلى 60 عاما.

مصدر بالصحة كشف أن الأرقام الحقيقية ربما تفوق الإحصائية بكثير، مشيرا إلى أن هناك نساء كثيرات يدخنّ في السر ولم يفصحن عن أنفسهن فضلا عن وجود مناطق نائية لم يتم التمكن من الوصول إليها.



"بدعة غريبة"

النائب عن تيار "الحكمة" العراقي علي البديري وصف هذا القرار بـ"البدعة الغريبة"، مؤكدا شروعه في جمع التوقيعات لمساءلة وزير التجارة.

البديري قال: "إن الخطوة التي قامت بها وزارة التجارة بفرض سجائر ماركة (سومر) من الإنتاج المحلي على المواطنين ضمن البطاقة التموينية وبسعر 2500 دينار وهو ما يعادل دولارين، لكل 10 علب سجائر هي بدعة غريبة وتناقض أوقع الحكومة نفسها فيه".

وأضاف: "كان الأجدر بالحكومة لو كانت فعلا تدعي الحرص على دعم المنتج المحلي، أن تعمل على إضافة الألبان أو بيض المائدة أو التمور المعلبة أو غيرها من عشرات البضائع المحلية عوضا عن فرض السموم على المواطن".

مشيرا إلى أنه "يبدو أن المتنفذين والفاسدين لم يكفهم موت العراقيين بالمفخخات وداعش الإرهابي، فاخترعوا بدعة توزيع السموم لهم بالبطاقة التموينية، وقد نسمع مستقبلا بتوزيع المخدرات أيضا"، وفقا لـ"السومرية نيوز".

عودة "سومر"

واستطاعت الشركة العامة للتبغ والسجائر، التابعة لوزارة الصناعة والمعادن العراقية، مؤخرا، إعادة إنتاج سجائر "سومر" المزينة برسمة آلة القيثارة الموسيقية العائدة إلى العصر السومري، من أقدم معاملها العائد تاريخ تأسيسه إلى ستينيات القرن الماضي، بعد انقطاع دام سنوات طويلة، على أثر الحروب، والأزمات التي شهدها العراق.

العراق يحظر منتجات تركيا من أجل عيون إيران



وصرح مواطنون عراقيون بأنهم استلموا علب سجائر سومر، ضمن مفردات البطاقة التموينية التي توزع شهريا على العائلات، من قبل وزارة التجارة، إلا أن الأخيرة نفت بدورها صلتها بذلك.



وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة العراقية محمد حنون، أنه لا يوجد أي تجهيز من قبل وزارة التجار لمادة "سجائر سومر"، ضمن مفردات البطاقة التموينية، قائلا: "هناك وكلاء لديهم محلات تجارية اتفقوا مع الصناعة على البيع، وذلك لا يخص وزارة التجارة".



وأشار حنون إلى أن وزارة التجارة وضعت شرطا على وكلاء البطاقة التموينية، وهو ألا يجبر أي وكيل، أو مواطن، على شراء، أو استلام أي مادة غير البطاقة التموينية، بحسب "سبوتنيك".



ونوهت وزارة التجارة بأن وزارة الصناعة أرادت الاستفادة من مواقع بعض الوكلاء في بغداد والمحافظات لتسويق بعض المنتجات الوطنية في إطار مشروع دعم المنتج الوطني بشرط موافقة الوكيل على استغلال مكان الوكالة، والتنسيق مع الشركة المعنية في الصناعة على الكمية التي يريد عرضها دون أن يدفع الوكيل أي مبلغ قبل عملية تسويق الكميات التي يتفق عليها، مشيرة إلى أن عملية تجهيز مفردات البطاقة التموينية لا ترتبط بفرض أي مادة خارج المواد الأساسية التي هي "السكر، وزيت الطعام، والأرز، والطحين".



قرارات متناقضة

سبق القرار المثير للجدل إصدار البرلمان في الدورة السابقة قرارا بمنع التدخين بالمؤسسات والدوائر الحكومية، إلا أن الحكومة تأتي اليوم لتوزع السجائر إجباريا على المواطنين.

وفي يونيو الماضي أعلن مسؤولون في العراق أن تعديلات مقترحة لقانون التدخين ستقدم قريبا إلى البرلمان لإقرارها، بهدف الحد من التدخين.

وقال ممثل منظمة الصحة العالمية في العراق ثامر الحلفي، إن قانون التدخين رقم 19 لعام 2012 لا يكفي لمكافحة التدخين، ووزارة الصحة راجعته وتوصلت إلى قناعة بضرورة تعديله، موضحا أن التعديلات المقترحة ستتضمن زيادة الضرائب على منتجات التبغ.

وتابع: "اتفقنا مع وزارة المالية على فرض 500 دينار (نحو 0.4 دولار) على كل علبة سجائر، إضافة إلى منع الترويج والإعلان عن التبغ ومنتجاته".

وأفاد الحلفي أن الأموال التي يمكن جمعها من تلك الضرائب قد تبلغ 121 مليون دولار سنويا، وستذهب إلى دعم البرامج الصحية، بحسب ما نقلته "الأناضول".

وكان وكيل وزير الصحة العراقية جاسم الفلاحي أعلن أن الوزارة ستتولى التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لتحقيق أهداف التعديلات الجديدة، عبر تضمين المناهج الدراسية مواد تبين خطر التدخين.

بعد تسمم الآلاف.. «البصرة» تشهد كارثة إنسانية



وأضاف الفلاحي أنه ستتم توعية المزارعين بضرورة عدم زراعة التبغ، والاتجاه نحو محاصيل بديلة، موضحا أن التعديلات ستتضمن نصوصا عقابية بحق المخالفين للقانون من المدخنين والمصنعين والبائعين والمروجين للتبغ.

ومن ثم نجد أن هناك تناقضا واضحا في القرارات الحكومية بهذا الشأن.

وفاة كل 20 دقيقة

وبحسب مسوحات أجرتها وزارة الصحة العراقية تم الكشف عن أن شخصا يموت كل 20 دقيقة لأسباب تتعلق بالتدخين.

وأوضح عضو برنامج مكافحة التبغ في وزارة الصحة العراقية وسيم كيلان أن العراق ينفق يوميا ملياري دينار (نحو 1.65 مليون دولار) لشراء التبغ ومنتجاته من الخارج.



ما نود الإشارة إليه أن العالم العربي ينفق على التدخين وتبعاته أكثر مما ينفق على الأبحاث العلمية وعلى الصحة، حيث أكدت أحدث أرقام منظمة الصحة العالمية ارتفاع عدد المدخنين بين الأطفال العرب في الفئة العمرية من 13- 15 سنة، حيث بلغت نسبة المدخنين بين الأطفال في هذه المرحلة العمرية 22%.

نار العقوبات الأمريكية على إيران تكوي «العراقيين»



بلغت نسبة المدخنين العرب 28% تقريبا من مجموع السكان البالغ 380 مليون نسمة حاليا، ما يعني أن هناك نحو 100 مليون مدخن عربي.