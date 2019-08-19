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تسريب جديد يكشف مخاطر «البريكست» دون اتفاق

تصدرت قضية مدى استعداد بريطانيا للخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق العناوين الرئيسية لوسائل الإعلام الكبرى، في أعقاب تسرب ملف حكومي سري يكشف الآثار المتوقعة للقرار
تحرير:أحمد سليمان ١٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٣٦ م
المطرقة الصفراء
المطرقة الصفراء
منذ استقالته من منصبه وزيرا للخارجية في حكومة رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي، ويرفض بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا الحالي، اتفاق الخروج الذي توصلت إليه ماي مع الاتحاد الأوروبي. وتعهد جونسون في أكثر من مناسبة، بتحقيق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في موعده المحدد في 31 أكتوبر المقبل، حتى وإن كان ذلك دون اتفاق. إلا أن وثيقة جديدة مسربة، من عملية "المطرقة الصفراء" تشير إلى أن بريطانيا في انتظار عواقب وخيمة، حال خروجها من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.
ما عملية "المطرقة الصفراء"؟ تقول شبكة "سكاي نيوز" البريطانية إن عملية "المطرقة الصفراء"، هي الاسم الرمزي للخطة الشاملة لجميع أفرع الحكومة البريطانية، لمعالجة الآثار المباشرة للخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق. وتغطي عملية "المطرقة الصفراء" 12 محورا من محاور الخطر، مثل حركة البضائع والأشخاص عبر الحدود،
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تهديد ايران للملاحة

إيران تعلن قبولها وساطة دولية حول الاتفاق النووي

أعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم الإثنين، استعداد بلاده لقبول وساطة دولية بشأن الاتفاق النووي الموقع في 2015 بين دول "5+1". وقال ظريف عقب لقائه وزير الشؤون الخارجية الفنلندي بيكا هافيستو: "ينبغي أن تركز أي وساطة على إعادة الولايات المتحدة إلى اتفاق 2015 الذي انسحبت منه العام الماضي"، مضيفا أن بلاده ليست مهتمة بإجراء محادثات مباشرة مع واشنطن. وفرضت الخزانة الأمريكية، الخميس الماضي، عقوبات دولية على "ظريف". ولا تعد واشنطن وزير خارجية إيران نقطة الاتصال الرئيسية في المحادثات النووية المحتملة.
حسن-روحانى

إيران تعلن استعدادها للتعاون مع دول الخليج

أعلنت الحكومة الإيرانية، اليوم الإثنين، عن تلقيها إشارات جيدة من دول الجوار تصب في صالح المنطقة وشعوبها. وصرح المتحدث باسم الحكومة علي ربيعي، بأن دول الجوار باتت تبدي أهمية كبرى لأمن المنطقة وعلاقات الصداقة مع إيران، لافتا إلى أن علاقات إيران مع السعودية والإمارات تختلف عما هي عليه مع الولايات المتحدة، وذلك حسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا". وأشار إلى أن التفاوض مع واشنطن لا بد أن يكون ضمن ظروف متكافئة، وبعد إنهاء الإرهاب الاقتصادي الممارس ضد إيران.
حريق-بكاتدرائية نوتردام- في فرنسا (2)

استئناف أعمال الترميم بكاتدرائية نوتردام بعد الحريق

ذكرت صحيفة «لوموند» الفرنسية، اليوم الإثنين، أن العمال استأنفوا أعمال الإصلاح لترميم كاتدرائية نوتردام بعد تعرضها لحريق، في 15 أبريل الماضي، إذ أنه تم إيقاف أعمال الترميم في كاتدرائية باريس، في 25 يوليو الماضي، بسبب خطر التسمم بمادة رصاص البناء، وذلك بعد ذوبان مئات الأطنان منها خلال الحريق واستقرارها بشكل جزيئات داخل وحول المبنى، لافتة إلى أنه لضمان سلامة العمال، تم اتخاذ مجموعة من التدابير الخاصة منها: تعقيم السجاد، والحمامات بعد العمل، وارتداء ملابس لمرة واحدة، بالإضافة إلى القواعد الصارمة في الدخول إلى المنشأة.
ناقلة النفط الإيرانية جريس 1

بعد مغادرتها جبل طارق.. ناقلة النفط الإيرانية تتجه لليونان

أظهرت بيانات ريفينيتيف لتعقب السفن، أن ناقلة النفط الإيرانية "جريس 1" التي احتجزتها القوات البريطانية، منذ يوليو الماضي، غيرت وجهتها إلى مدينة كالاماتا اليونانية، بعد أن غادرت جبل طارق، وفقًا لموقع سكاي نيوز عربية. وكانت حكومة جبل طارق رفضت، أمس الأحد، مذكرة أميركية باحتجاز ناقلة النفط الإيرانية المتوقفة قبالة جبل طارق. وقالت سلطات جبل طارق في بيان: "بموجب القانون الأوروبي، ليس بمقدور جبل طارق تقديم المساعدة التي تطلبها الولايات المتحدة"، إذ تريد واشنطن حجز الناقلة استناداً إلى العقوبات الأميركية على إيران.
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مظاهرة ضد بوريس جونسون

هل يستطيع جونسون القضاء على الإسلاموفوبيا ببريطانيا؟

لم تكن هانية آدمز مسلمة منذ ولادتها، حيث نشأت في أسرة من السيخ في وسط إنجلترا، واعتنقت الإسلام قبل عقد من الزمن، وهي في الـ25 من عمرها. منذ ذلك الحين اختارت ارتداء النقاب، لذلك فهي تعرف معنى أن تكون مختلفا، وتقول "إذا قارنت حياتي مع ما كانت عليه من قبل، فأعتقد أن هناك تحيزا ضد المسلمين، الناس يترددون في التحدث إلى نساء مثلي، بسبب الصورة النمطية من كوننا متطرفات، أو مضطهدات، أو أننا لا يمكننا تحدث الإنجليزية". وكان بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا، قد أثار الجدل العام الماضي، بسبب النقاب عندما شبّه المنتقبات بـ"صناديق البريد" و"لصوص البنوك".
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لماذا لا يخشى الاتحاد الأوروبي تهديدات جونسون؟

منذ أن بدأت بريطانيا في التفاوض مع الاتحاد الأوروبي حول "البريكست، ويحاول رئيس وزرائها بوريس جونسون، تخويف أوروبا لمنحه اتفاقا أفضل. لكنه لم يكن بارعا في ذلك، فخلال حملته الانتخابية للحصول على مقعد تيريزا ماي، قال جونسون إنه إذا فاز، فسوف يكثف الاستعدادات لمغادرة الاتحاد الأوروبي دون اتفاق. ويعتمد جونسون في هذه الاستراتيجية على فكرة أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق سيثير الفوضى ليس فقط في بريطانيا ولكن في الدول الأوروبية أيضا، وهو ما قد يدفع أوروبا للتراجع في نهاية المطاف وتعيد التفاوض بشأن الاتفاق الذي أبرمته مع ماي العام الماضي.
بوريس جونسون

حكومة البريكست.. جونسون يختار الوزراء الجدد

حتى اللحظة التي فاز فيها في انتخابات حزب المحافظين البريطاني يوم الثلاثاء الماضي، كان من الصعب التنبؤ بتوجهات رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون. قد يبدو من الغريب وصف جونسون بأنه شخصية غير معروفة، حيث إنه وصل لمناصب عدة مثل عمدة بلدية لندن ووزير الخارجية البريطاني، بالإضافة إلى عمله كصحفي ومقدم برامج، وكذلك المديح الذي تلقاه من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لذلك جونسون ليس جديدًا على الساحة السياسية، ولكن بوريس جونسون ارتدى العديد من الوجوه على مدار حياته السياسية.
بوريس جونسون

مظاهرة وهجوم ووعود.. أول يوم لجونسون في رئاسة حكومة بريطانيا

قال بوريس جونسون، في أول خطاب له بعد تولي مهامه رسميا كرئيس للحكومة البريطانية، إنه سينفذ "الوعود المتكررة للبرلمان والناس، بالخروج من الاتحاد الأوروبي في الموعد المحدد يوم 31 أكتوبر، بدون أي حجج أو مبررات"، مؤكدا للصحفيين أمام مقر الحكومة البريطانية "دواننج ستريت"، إنه سيسعى من خلال منصبه لبناء شراكة قوية مع الأوروبيين، وسيتم إبرام اتفاقا جديد للخروج من الاتحاد الأوروبي، لكنه أبدى تشككا من موقف بروكسل في التفاوض مجددا، مشيرا إلى احتمالية رفضها والخروج بدون اتفاق.
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