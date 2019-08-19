تسريب جديد يكشف مخاطر «البريكست» دون اتفاق

تصدرت قضية مدى استعداد بريطانيا للخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق العناوين الرئيسية لوسائل الإعلام الكبرى، في أعقاب تسرب ملف حكومي سري يكشف الآثار المتوقعة للقرار

تحرير:أحمد سليمان ١٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٣٦ م

منذ استقالته من منصبه وزيرا للخارجية في حكومة رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي، ويرفض بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا الحالي، اتفاق الخروج الذي توصلت إليه ماي مع الاتحاد الأوروبي. وتعهد جونسون في أكثر من مناسبة، بتحقيق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في موعده المحدد في 31 أكتوبر المقبل، حتى وإن كان ذلك دون اتفاق. إلا أن وثيقة جديدة مسربة، من عملية "المطرقة الصفراء" تشير إلى أن بريطانيا في انتظار عواقب وخيمة، حال خروجها من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.

ما عملية "المطرقة الصفراء"؟ تقول شبكة "سكاي نيوز" البريطانية إن عملية "المطرقة الصفراء"، هي الاسم الرمزي للخطة الشاملة لجميع أفرع الحكومة البريطانية، لمعالجة الآثار المباشرة للخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق. وتغطي عملية "المطرقة الصفراء" 12 محورا من محاور الخطر، مثل حركة البضائع والأشخاص عبر الحدود،

ما عملية "المطرقة الصفراء"؟

تقول شبكة "سكاي نيوز" البريطانية إن عملية "المطرقة الصفراء"، هي الاسم الرمزي للخطة الشاملة لجميع أفرع الحكومة البريطانية، لمعالجة الآثار المباشرة للخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.

وتغطي عملية "المطرقة الصفراء" 12 محورا من محاور الخطر، مثل حركة البضائع والأشخاص عبر الحدود، وإمدادات الغذاء والمياه في بريطانيا، والرعاية الصحية والنقل.

كما أنها توضح أسوأ السيناريوهات المحتملة، والتي تشمل تأخير تدفق البضائع على الحدود لمدة تصل إلى ستة أشهر، ونقص الغذاء، والزيادة في أسعار المرافق والوقود والغذاء، بالإضافة إلى زيادة إجراءات سفر المواطنين البريطانيين إلى أوروبا.

ويقول تقرير للمكتب الوطني للمراجعة إن "المقصود من العملية، هو إدارة الأزمات العاجلة التي قد تنشأ من الخروج اتفاق، وتركز على المجالات التي سيكون لها أكبر تأثير على مواطني المملكة المتحدة".

تم الكشف عن وجودها في سبتمبر 2018، عندما تم تصوير شخص ما وهو يغادر مكتب مجلس الوزراء، ويحمل مجموعة من الأوراق، كانت الوثيقة من ضمنها وحملت عنوان "عملية المطرقة الصفراء: التخطيط للطوارئ حال الخروج دون اتفاق".

يذكر أن "المطرقة الصفراء" هو اسم طائر معرض للخطر، وقد عانى انخفاضا في أعداده مؤخرا، وموجود في أجزاء كبيرة من المملكة المتحدة.

هل من المحتمل أن يحدث خروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق؟

أشارت الشبكة البريطانية إلى أن رئيس الوزراء بوريس جونسون تعهد بأن بريطانيا سوف تغادر الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر، مع أو دون اتفاق.

كان جونسون قد أعرب عن أمله في أن يتمكن من إبرام اتفاق جديد مع زعماء الاتحاد الأوروبي، ومغادرة الكتلة باتفاق، لكنه يقول إنه لا ينبغي استبعاد احتمال عدم التوصل إلى اتفاق.

ومع ذلك، فقد حذر معارضو هذا النهج من أن الخروج دون اتفاق من شأنه أن يضر الاقتصاد البريطاني وتعطيل جوانب عديدة من الحياة اليومية، لذا تعمل الحكومة للتأكد من أن بريطانيا مستعدة، أو جاهزة قدر الإمكان، لمثل هذا السيناريو.

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ويرى منتقدو تيريزا ماي، التي أكدت أكثر من مرة خلال فترة قيادتها للحكومة أن "لا اتفاق أفضل من اتفاق سيئ"، أنها لم تكن مستعدة للانسحاب من مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، إذا لم تحظ باتفاق جيد.

ومنذ توليه منصبه في يوليو الماضي، لعب جونسون دورا كبيرا في الاستعداد للرحيل دون اتفاق، حيث يقول رئيس الوزراء إن حكومته كثفت الاستعدادات وتريد أن توضح أنها ليست تهديدا فارغا.

وتأكيدا لنواياه، أضاف جونسون ملياري جنيه إسترليني أخرى، للاستعداد للخروج دون اتفاق، إلى مبلغ 4.2 مليار جنيه إسترليني تعهد بها وزير الخزانة السابق فيليب هاموند.

وستخصص هذه الأموال لزيادة عدد موظفي حرس الحدود، وتخزين الأدوية، بالإضافة إلى شن حملة إعلانية تستهدف الجمهور والشركات.

لماذا عادت عملية "المطرقة الصفراء" للعناوين الرئيسية؟

في عطلة نهاية الأسبوع، ذكرت صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية أنها حصلت على تقرير عملية "المطرقة الصفراء" بالكامل، وقالت إن التقرير يحدد "التبعات المحتملة" للخروج دون اتفاق من الاتحاد الأوروبي.

وذكر مصدر رفيع المستوى في الحكومة البريطانية نقلت عنه "صنداي تايمز" أن: "هذا ليس مشروعا للخوف، فهو التقييم الأكثر واقعية لما يواجهه الجمهور حال الخروج دون اتفاق، هذه سيناريوهات محتملة وأساسية ومعقولة، وليست أسوأ الحالات".

وفقا للصحيفة، فإن الملف يتوقع، "انهيارا" لمدة ثلاثة أشهر في المواني البريطانية لأن 85% من الشاحنات التي تستخدم معابر القناة الرئيسية "قد لا تكون جاهزة".

في الوقت نفسه، من المحتمل وجود حدود قاسية بين أيرلندا الشمالية وجمهورية أيرلندا، بالإضافة إلى نقص في امدادات الغذاء والدواء، كما أن فرض رسوم على استيراد البنزين سيؤدي إلى إغلاق مصفاتين للنفط.

وتتوقع الوثيقة المسربة اندلاع الاحتجاجات في جميع أنحاء المملكة المتحدة، وهو الأمر الذي قد "يتطلب زيادة كبيرة في موارد الشرطة"، وقد يواجه سكان جبل طارق تأخيرا يصل إلى أربع ساعات على الحدود مع إسبانيا لبضعة أشهر.

ماذا كان رد الحكومة؟

نقلت "سكاي نيوز" عن مايكل جوف الوزير المسؤول عن الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، قوله إنها كانت "وثيقة قديمة" نظرت فقط إلى "ما سيكون عليه الوضع الأسوأ للغاية".

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واعترف بأنه "سيكون هناك بعض المطبات على الطريق، وبعض أسباب الاضطراب في حال عدم التوصل لاتفاق"، لكنه أضاف أنه تم اتخاذ عدد من الإجراءات منذ نشر هذه الاستعدادات لأول مرة.

وأكد جوف: "أن الوثيقة التي نشرتها صنداي تايمز كانت محاولة قديمة للتوصل إلى ما سيكون عليه الوضع الأسوأ، لذلك يمكننا اتخاذ خطوات لتخفيف ذلك".

وتابع: "لقد اتخذنا خطوات، ليس فقط للتعامل مع بعض المخاطر، ولكن أيضًا للتأكد من أن اقتصادنا وبلدنا في وضع أفضل لمغادرة الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر".