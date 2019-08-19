رياضة

«فيفا» يؤجل حسم مصير لجنة اتحاد الكرة

تحرير:أحمد بركات ١٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٤٣ م
اتحاد الكرة
اتحاد الكرة
أبلغ وفد الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، مسؤولي الاتحاد المصري لكرة القدم، بتأجيل زيارتهم التي كان مقررًا لها غدًا الثلاثاء، لمدة 10 أيام، وعلمت «التحرير»، من مصادر داخل الجبلاية أن اتحاد الكرة طلب من وفد «الفيفا» سرعة اعتماد تشكيل لجنة مؤقتة لحسم عدة ملفات معلقة، منها اختيار المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني، عقب إقالة خافير أجيري المدير الفني السابق للفراعنة بسبب الخروج من كأس الأمم الإفريقية، من دور الـ16، بعد الخسارة من منتخب جنوب إفريقيا بهدف دون رد.
وتلقى الاتحاد المصري لكرة القدم إخطارًا من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، خلال الأيام الماضية، يفيد وصول لجان دورية من «فيفا» لاتحاد الكرة لمراقبة أداء الجبلاية، طوال الفترة المقبلة، وتحديدا حتى موعد الانتخابات الجديدة التي ستجري في سبتمبر 2020، على أن يكون دور هذه اللجان هو التفتيش على
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جائزة-بوشكاش‎

ميسي وإبراهيموفيتش يتنافسان على جائزة بوشكاش

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "FIFA" عن القائمة النهائية للأهداف المرشحة للفوز بجائزة "بوشكاش" لأفضل هدف في عام 2019، والتي ضمت عشرة أهداف، حيث ظهر الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم فريق برشلونة الإسباني كأبرز المرشحين للجائزة، عن هدفه في شباك ريال بيتيس، ضمن منافسات دوري الدرجة الأولى الإسباني، كما يعد السويدي زلاتان إبراهيموفيتش نجم فريق لوس أنجلوس جالاكسي أحد أبرز المتنافسين على الجائزة، حيث ترشح عن هدفه في شباك تورنتو، ضمن منافسات الدوري الأمريكي.
الاهلى-وبيراميدز-تصوير-سامح-ابو حسن‎ (1)

تغريم الأهلي وإيقاف سيد عبد الحفيظ وأيمن أشرف

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم توقيع غرامة مالية على النادي الأهلي قدرها عشرة آلاف جنيه لعدم التزام لاعبي الفريق بالجلوس على مقاعد البدلاء في مباراة بيراميدز، في دور الستة عشر لمسابقة كأس مصر. كما قررت اللجنة إيقاف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي مباراة واحدة للاعتراض بأسلوب غير لائق على الحكم الإضافي بعد انتهاء المباراة، وإيقاف أيمن أشرف لاعب الأهلي مباراة عقب حصوله على البطاقة الحمراء لسابق حصوله على بطاقتين صفراوين في نفس المباراة.
ميسى-الارجنتين-كوبا-اميركا (4)

ميسي أبرز الغائبين عن قائمة الأرجنتين لوديتي سبتمبر

أعلن ليونيل سكالوني عن قائمة منتخب الأرجنتين لوديتي المكسيك وتشيلي في شهر سبتمبر المقبل، والتي شهدت غياب العديد من الأسماء البارزة، وعلى رأسها ليونيل ميسي؛ بسبب الإيقاف لمدة 3 مباريات من قبل اتحاد كرة القدم بأمريكا الجنوبية (كونميبول) بسبب تصريحاته في بطولة كوبا أمريكا الأخيرة، إلى جانب الثنائي سيرجيو أجويرو وأنخيل دي ماريا، في الوقت الذي شهدت فيه القائمة عودة ماركوس روخو لصفوف الأرجنتين بعد غياب دام لقرابة العام، وانضمام لوكاس أوكامبوس لاعب إشبيلية للمرة الأولى.
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اتحاد-الكرة

الجبلاية تتلقى إخطارًا بتشكيل رابطة الأندية المحترفة

تلقى اتحاد الكرة إخطارًا من رابطة الأندية المحترفة، يفيد بتشكيل لجنة تضم أحمد حلمي الشريف ونهاد حجاج ومحمد الماشطة لفحص أوراق المرشحين للانضمام للمكتب التنفيذي، وتأتي هذه الخطوة تمهيدًا لإجراء انتخابات اختيار المكتب التنفيذي للرابطة وتشكيلها بصورة رسمية، وكان الأهلى قد رشح عدلى القيعى مستشار التعاقدات بالنادى الأحمر ممثلا عنه فى اللجنة، كما رشح الاتحاد السكندرى محمود الشامى للرابطة، فيما رشح طلائع الجيش أحمد المهدى مدير الكرة، ورشح الإنتاج الحربى خالد مهدى مدير الكرة.
اتحاد-الكرة

«فيفا» يرسل لجان تفتيش لمراقبة أداء اتحاد الكرة

تلقى الاتحاد المصري لكرة القدم إخطارًا من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، يفيد وصول لجان دورية من «فيفا» لاتحاد الكرة لمراقبة أداء الجبلاية، طوال الفترة المقبلة، وتحديدا حتى موعد الانتخابات الجديدة التي ستجري في سبتمبر 2020، على أن يكون دور هذه اللجان هو التفتيش على أداء اللجنة المؤقتة لإدارة الجبلاية والتأكد من عدم وجود تدخل حكومي، وهو ما تعهد به مسؤولو الجبلاية لفيفا، ومن المقرر أن يصل وفد من «فيفا» خلال الساعات المقبلة من أجل إعلان تشكيل لجنة مؤقتة تدير اتحاد الكرة رسميا.
اتحاد-الكرة

تعرف على موعد انطلاق دوري القسم الثاني

حددت لجنة مسابقات أندية القسم الثانى باتحاد الكرة، برئاسة خالد كامل، الأول من أكتوبر المقبل موعدا لانطلاق مباريات الدوري الممتاز "ب"، على أن تنتهى المسابقة يوم 22 أبريل المقبل، وقرر اتحاد الكرة زيادة عدد الفرق المشاركة في دوري القسم الثانى في الموسم الجديد إلى 48 فريقا بدلا من 36 فريقًا، بحيث تضم كل مجموعة من المجموعات الثلاث 16 فريقا بدلا من 12 فريقا، على أن يهبط في نهاية الموسم أربع فرق من كل مجموعة بإجمالى 12 فريقا، ويصعد بدلا منهم أوائل مجموعات دوري القسم الثالث.
هانى-ابو-ريدة-رئيس-اتحاد-الكرة

«استقالة وهمية».. كيف يدير أبو ريدة الكرة المصرية؟

يبدو أن الاستقالة التي تقدم بها هاني أبو ريدة، من رئاسة اتحاد الكرة لا تعدو كونها استقالة وهمية، حيث إن كل المعلومات تؤكد أن أبو ريدة، مازال يدير الجبلاية من الخارج، ويكفي أنه هو المنوط به للتفاوض مع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، للحصول على موافقة لتشكيل اللجنة الخماسية التي ستدير اتحاد الكرة. عقب خروج المنتخب الوطني من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي استضافتها مصر من 21 يونيو إلى 19 يوليو الماضيين، تقدم هاني أبو ريدة، وأعضاء مجلس الإدارة باستقالة جماعية، كما قرر إقالة الجهاز الفني السابق، بقيادة المكسيكي خافيير أجيري.
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