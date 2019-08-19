«فيفا» يؤجل حسم مصير لجنة اتحاد الكرة

تحرير:أحمد بركات ١٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٤٣ م

اتحاد الكرة

أبلغ وفد الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، مسؤولي الاتحاد المصري لكرة القدم، بتأجيل زيارتهم التي كان مقررًا لها غدًا الثلاثاء، لمدة 10 أيام، وعلمت «التحرير»، من مصادر داخل الجبلاية أن اتحاد الكرة طلب من وفد «الفيفا» سرعة اعتماد تشكيل لجنة مؤقتة لحسم عدة ملفات معلقة، منها اختيار المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني، عقب إقالة خافير أجيري المدير الفني السابق للفراعنة بسبب الخروج من كأس الأمم الإفريقية، من دور الـ16، بعد الخسارة من منتخب جنوب إفريقيا بهدف دون رد.

وتلقى الاتحاد المصري لكرة القدم إخطارًا من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، خلال الأيام الماضية، يفيد وصول لجان دورية من «فيفا» لاتحاد الكرة لمراقبة أداء الجبلاية، طوال الفترة المقبلة، وتحديدا حتى موعد الانتخابات الجديدة التي ستجري في سبتمبر 2020، على أن يكون دور هذه اللجان هو التفتيش على

وتلقى الاتحاد المصري لكرة القدم إخطارًا من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، خلال الأيام الماضية، يفيد وصول لجان دورية من «فيفا» لاتحاد الكرة لمراقبة أداء الجبلاية، طوال الفترة المقبلة، وتحديدا حتى موعد الانتخابات الجديدة التي ستجري في سبتمبر 2020، على أن يكون دور هذه اللجان هو التفتيش على أداء اللجنة المؤقتة لإدارة الجبلاية والتأكد من عدم وجود تدخل حكومي.



وكانت لجنة من فيفا قد وصلت إلى مصر مؤخرًا؛ لمقابلة مسؤولي الرياضة المصرية لمناقشة ملف إدارة اتحاد الكرة عقب استقالة المجلس السابق، برئاسة هاني أبو ريدة، عقب خروج المنتخب الوطني أمام جنوب إفريقيا، من دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي أقيمت في مصر.

