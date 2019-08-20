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كيف تخفض مستويات الكوليسترول في الدم؟

قالت مؤسسة القلب البريطانية: "لدى الكوليسترول ثلاث وظائف رئيسية، فهو جزء رئيسي من الطبقة الخارجية لكل خلية في الجسم ويعتبر غشاء الخلايا"
تحرير:مي فؤاد ٢٠ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ م
مكمل غذائي
مكمل غذائي
الكوليسترول هو مادة دهنية شمعية، تنتج من الكبد، كما يوجد الكوليسترول في بعض الأطعمة، ويحتاج الجسم للكوليسترول للبقاء عل قيد الحياة. لكن عندما يعاني الشخص من ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم، يمكن أن يؤدي ذلك إلى انسداد الشرايين ويؤدي إلى مشكلات صحية قد تكون ضارة للغاية. ما المكملات الغذائية التي يمكنك تناولها لخفض الكوليسترول في الدم والحفاظ على الصحة؟ يلعب الكوليسترول دورًا حيويا في كيفية عمل الجسم، كما يوجد في كل خلية في الجسم، وهو مهم بشكل خاص لخلايا المخ والأعصاب والجلد.
كشفت العديد من الدراسات الطبية حسب موقع express البريطاني، أن ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والنوبات القلبية، ومن هنا تبرز أهمية التحكم في نسبة الكوليسترول. رغم محاولات البعض التحكم في نسبة الكوليسترول في الدم عن طريق تناول الأدوية، فإن العديد من الدراسات
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سرطان-الدماغ

إهمال الرياضة والنوم.. 5 عادات تؤذي دماغك

أدمغتنا جزء مهم للغاية من أجسادنا، حيث تعطينا شخصيتنا وأفكارنا وعواطفنا وتمكننا من التفسير والتفاعل مع العالم من حولنا، فالدماغ عضو لا يمكننا إجراء عملية زراعة له، لذلك يجب الاعتناء به. للأسف.. هناك الكثير من الطرق لإيذاء أدمغتنا، والتي قد يكون بعضها مفاجئا، لذلك دعنا نلقي نظرة على بعض الطرق التي يمكن أن يتعرض بها الدماغ للأذى بشكل مؤقت أو دائم، وذلك حتى لا تفعلها مرة أخرى وتحافظ على دماغك بعيدا عن المشكلات الصحية التي تواجهها مع التقدم في العمر وفقا لما ذكره موقع Listverse.
تطبيق-يساعد-في اكتشاف-السكري

الإفراط في تناول علاج السكري خطر على الصحة

حذر بحث جديد حسب صحيفة medicalnewstoday، من أن الكثير من المصابين بداء السكري وخاصة المصابين بداء السكري من النوع 1، قد يزيد لديهم خطر الإصابة بنقص السكر في الدم إذا تلقوا الكثير من العلاج لخفض الجلوكوز. حذر بحث جديد من مايو كلينك في روتشستر، مينيسوتا، من أن مصابي داء السكري يواجهون مشكلة أكثر خطورة من المرض نفسه؛ عند الاستخدام المفرط لعلاج مرض السكري. أجرى الباحثون الدراسة بمستشفيات مايو كلينك الأمريكية، ونشروا نتائجها في العدد الأخير من مجلة Mayo Clinic Proceedings العلمية.
الحمل-والسرطان

علاجات منزلية لتقليل التورم أثناء الحمل

تعد مرحلة الحمل والولادة من المراحل المهمة في حياة كل امرأة، لذا تعتبر قدم المرأة أكثر عضو يعاني أثناء فترة الحمل، حيث ينتج الجسم نحو 50% من السوائل والدم أثناء الحمل، مما قد يؤدي إلى تضخم اليدين والساق والوجه والأرجل. تلاحظ معظم النساء تورمًا في هذه الأجزاء من أجسادهن لفترة قد تصل إلى نحو خمسة أشهر من الحمل، وقد يستمر ذلك حتى الولادة. مع ذلك هناك العديد من العلاجات المنزلية المتاحة لك للمساعدة في تقليل الانتفاخ الذي يحدث أثناء تلك الفترة المرهقة، حسب صحيفة بولد سكاي الأمريكية.
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السرطان-والقلب

العلاج بهرمون الذكورة يسبب النوبات القلبية

قد يبدو تناول التستوستيرون فكرة جيدة لرجل كبير السن، لكن أفادت دراسة جديدة أن العلاج من المرجح أن يكون خطرا على القلب ويسبب العديد من الأزمات القلبية، حسب صحيفة health 24. أظهرت الدراسة أن الرجال الذين تناولوا علاج التستوستيرون، كان لديهم زيادة طفيفة في خطر الإصابة بنوبة قلبية وسكتة دماغية في السنوات القليلة الأولى من تناول العلاج. كما يسبب علاج هرمون الذكورة العديد من المخاطر الصحية، منها المساهمة في انقطاع النفس في أثناء النوم، وهو اضطراب يحدث في أثناء النوم، قد يكون خطيرا، إذ يتوقف التنفس ويبدأ بشكل متكرر.
اللحوم والكوليسترل

كيف تحافظ على نسبة الكوليسترول في عيد الأضحى؟

يقترب عيد الأضحى، وبدأت رائحة الشوارع تفوح بالخرفان والأضحيات المختلفة التي يستعد الجميع لذبحها، فهو "عيد اللحمة" الذي تعمّ فيه البهجة بالذبح وتناول اللحوم بطرق مختلفة، بالإضافة إلى التجمع العائلي والتقاء الأصدقاء، فخلال الـ4 أيام نتناول اللحوم، سواء المشوية أو المسلوقة أو حتى المفرومة. وعلى الرغم من فرحتك بهذا العيد، فإن هناك بعض الأمور التي عليك الحذر منها حتى لا تصاب بمشكلات صحية، خاصة إذا كان لديك الكوليسترول مرتفعا؛ لذا تعرف على بعض النصائح وفقا لما ذكره موقع Global Village Space.
تناول-السمك

تناول السمك 3 مرات في الأسبوع يحمي من سرطان الأمعاء

السمك من الأطعمة اللذيذة وغني بالعناصر الغذائية التي يحتاج إليها الجسم، وتشير الأبحاث إلى أن تناول السمك 3 مرات في الأسبوع يقلل من خطر الإصابة بسرطان الأمعاء، كما كشفت عن أن الأشخاص الذين يستهلكون 3 حصص منه أو أكثر هم أقل عرضة بنسبة 12% للإصابة بالمرض من أولئك الذين لديهم حصة واحدة فقط. ينطبق هذا الاكتشاف على جميع أنواع الأسماك، لكن أولئك الذين يتناولون الأصناف التي تحتوي على الزيت، مثل السلمون أو الماكريل، يقل خطر الإصابة بالأمراض لديهم بنسبة 10%. وذلك وفقا لما ذكره موقع «الديلي ميل» البريطاني.
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