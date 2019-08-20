كيف تخفض مستويات الكوليسترول في الدم؟

قالت مؤسسة القلب البريطانية: "لدى الكوليسترول ثلاث وظائف رئيسية، فهو جزء رئيسي من الطبقة الخارجية لكل خلية في الجسم ويعتبر غشاء الخلايا"

تحرير:مي فؤاد ٢٠ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ م

مكمل غذائي

الكوليسترول هو مادة دهنية شمعية، تنتج من الكبد، كما يوجد الكوليسترول في بعض الأطعمة، ويحتاج الجسم للكوليسترول للبقاء عل قيد الحياة. لكن عندما يعاني الشخص من ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم، يمكن أن يؤدي ذلك إلى انسداد الشرايين ويؤدي إلى مشكلات صحية قد تكون ضارة للغاية. ما المكملات الغذائية التي يمكنك تناولها لخفض الكوليسترول في الدم والحفاظ على الصحة؟ يلعب الكوليسترول دورًا حيويا في كيفية عمل الجسم، كما يوجد في كل خلية في الجسم، وهو مهم بشكل خاص لخلايا المخ والأعصاب والجلد.

كشفت العديد من الدراسات الطبية حسب موقع express البريطاني، أن ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والنوبات القلبية، ومن هنا تبرز أهمية التحكم في نسبة الكوليسترول. رغم محاولات البعض التحكم في نسبة الكوليسترول في الدم عن طريق تناول الأدوية، فإن العديد من الدراسات