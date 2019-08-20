كيف تخفض مستويات الكوليسترول في الدم؟

قالت مؤسسة القلب البريطانية: "لدى الكوليسترول ثلاث وظائف رئيسية، فهو جزء رئيسي من الطبقة الخارجية لكل خلية في الجسم ويعتبر غشاء الخلايا"
الكوليسترول هو مادة دهنية شمعية، تنتج من الكبد، كما يوجد الكوليسترول في بعض الأطعمة، ويحتاج الجسم للكوليسترول للبقاء عل قيد الحياة.
لكن عندما يعاني الشخص من ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم، يمكن أن يؤدي ذلك إلى انسداد الشرايين ويؤدي إلى مشكلات صحية قد تكون ضارة للغاية.
ما المكملات الغذائية التي يمكنك تناولها لخفض الكوليسترول في الدم والحفاظ على الصحة؟
يلعب الكوليسترول دورًا حيويا في كيفية عمل الجسم، كما يوجد في كل خلية في الجسم، وهو مهم بشكل خاص لخلايا المخ والأعصاب والجلد.
كشفت العديد من الدراسات الطبية حسب موقع express البريطاني، أن ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والنوبات القلبية، ومن هنا تبرز أهمية التحكم في نسبة الكوليسترول.
رغم محاولات البعض التحكم في نسبة الكوليسترول في الدم عن طريق تناول الأدوية، فإن العديد من الدراسات
كشفت العديد من الدراسات الطبية حسب موقع express البريطاني، أن ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والنوبات القلبية، ومن هنا تبرز أهمية التحكم في نسبة الكوليسترول.
رغم محاولات البعض التحكم في نسبة الكوليسترول في الدم عن طريق تناول الأدوية، فإن العديد من الدراسات أثبتت أن تغيير نمط الحياة يمكن أن يكون له دور فعال في ذلك؛ منها عادات إنقاص الوزن وضرورة ممارسة الرياضة بانتظام واتباع نظام غذائي مدى الحياة.
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قالت مؤسسة القلب البريطانية: "لدى الكوليسترول ثلاث وظائف رئيسية، فهو جزء رئيسي من الطبقة الخارجية لكل خلية في الجسم ويعتبر غشاء الخلايا".
أضافت المؤسسة: "يستخدم الكوليسترول لإنتاج فيتامين (د) وهرمونات الستيرويد التي تحافظ على صحة العظام والأسنان والعضلات، وإفراز الأملاح الصفراء التي تساعد على هضم الدهون التي تتناولها".
كشفت المؤسسة: "لدى النساء بشكل طبيعي مستويات عالية من الكوليسترول الحميد، والمعروفة باسم الكوليسترول الجيد، مقارنة بالرجال، ويرجع ذلك إلى الاختلافات في الجينات، فلدى النساء مستويات الكوليسترول الحميد (HDL) التي تصل إلى 1.2 مليمول/ لتر بينما، بينما تصل عند الرجال الرجال إلى من 1 مليمول/ لتر".
هناك طريقة للحفاظ على مستويات الكوليسترول وتنظيمها؛ من خلال الحفاظ على مستويات الأحماض الدهنية الأساسية التي تدخل في الجسم.
يمكن للأحماض الدهنية أوميجا 3 خفض مستويات الكوليسترول والدهون الثلاثية في الجسم.
يضمن تناول مكملات الأحماض الدهنية أوميجا 3، التحكم في مستويات الكوليسترول في الدم.
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توفر الأحماض الدهنية أوميجا 3، التي تعتبر "دهونا صحية"، أيضًا مزايا صحية أخرى، وتمنع مشكلات القلب والأوعية الدموية.
تتوفر أحماض أوميجا 3 الدهنية في مجموعة متنوعة من الأطعمة والمكملات الغذائية، بما في ذلك زيت السمك.
يجب ألا يزيد أي شخص من جرعته بشكل أكبر من تلك الدهون دون استشارة الطبيب.
قد تؤثر الجرعات الكبيرة من أحماض أوميجا 3 الدهنية على مستويات الصفائح الدموية، مما يؤدي إلى تعرض الشخص للنزيف والكدمات بسهولة أكبر.
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أفضل مصدر للأحماض الدهنية أوميجا 3 هو الأسماك الطازجة وغيرها من الأطعمة التي تحتوي بشكل طبيعي على هذه الدهون الصحية.
توجد أحماض أوميجا 3 الدهنية يغزارة في بعض أنواع الأسماك مثل السلمون والماكريل والرنجة، وتوجد أيضا في الجوز واللوز وبذور الكتان المطحونة.
كما تعمل أوميجا 3 على تقليل خطر الإصابة بالتجلطات والذبحات الصدرية.
من ناحية أخرى لا يكون تغيير نمط المعيشة وحده كافيًا لضبط مستويات الكوليسترول في الدم للمستويات المستهدفة، المهم أن تتأكد من قدرتك على الالتزام والمواظبة على نمط حياة بعينه.
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