جريمة

حبس المخرج خالد مرعي 4 أيام في اتهامه بجلب المخدرات

تحرير:التحرير ١٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٤:١٤ م
خالد مرعي
خالد مرعي
قررت نيابة النزهة، حبس المخرج السينمائى خالد مرعي، 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامه بحيازة مواد مخدرة ، عقب وصوله على إحدى الرحلات الجوية قادما من هولندا، بمطار القاهرة، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها. كانت أجهزة الأمن بمطار القاهرة، قد ألقت القبض على المخرج خالد مرعي، في أثناء عودته من رحلة سفر بالخارج وبحوزته كمية من المخدرات، وجرى ترحيله إلى قسم شرطة النزهة مباشرة عقب تحرير محضر بالواقعة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله وتحريز المضبوطات.
كانت سلطات المطار قد اشتبهت في المخرج في أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة الطائرة المصرية القادمة من أمستردام، فى "خ.ع" مخرج سينمائى، وبتفتيشه عثر بحوزته على كميات كبيرة، من مخدر الحشيش، و3 أكياس من مخدر الماريجوانا، وكميات أخرى من المخدرات داخل جيوب وأحذية الراكب داخل الحقائب.تمت
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التحقيق في آثار حبر على إصبع مصاب بـ«طوارئ المنصورة»

تكثف الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية، من جهودها لكشف لغز حصول مجهول على بصمة إصبع مصاب في حادث سيارة، أثناء غيابه عن الوعي داخل مستشفى الطوارئ بجامعة المنصورة. وكان أحمد مجدي أبو عريضة، 27 عاما، حاصل على بكالوريوس تجارة، قد أصيب في حادث سيارة في منطقة المشاية بمدينة المنصورة، ثالث أيام عيد الأضحى، ونقل إلى المستشفى في حالة خطرة، إذ أكدت التقارير الطبية ضرورة حجزه في العناية المركزة لإجراء تدخل جراحي لاستئصال الطحال وعلاج كسر في الكتف والرجل اليمنى.
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المؤبد والمشدد لـ4 متهمين بقتل أمين شرطة بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار الدكتور محمد علي سكيكر، وعضوية كل من المستشار جمال البغدادي، والمستشار محمد علي عبد المجيد، والمستشار محمد أيمن محفوظ، وأمانة سر خالد محمد حسين بالسجن المؤبد للمدعو "م. م . ع "، والسجن المشدد 10سنوات لكل من "س. ح . ع"، و"خ . ر . ع"، و"أ . م . ع"، لاتهامهم بقتل أمين شرطة والشروع في قتل 8 آخرين، وحيازة سلاح ناري في القضية رقم 9439 لسنة 2015 جنايات قسم شرطة الدخيلة. تلقى مدير أمن الإسكندرية إخطارًا من مأمور قسم الدخيلة بقيام 4 أشخاص بإطلاق النار على دورية أمنية خلال ضبطهم بسرقة سيارة.
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ساعتان في مواجهة جحيم حريق مصنع بلاستيك بأكتوبر

ساعتان متواصلتان واجه فيهما رجال الدفاع المدني جحيم حريق مصنع مواد بلاستيكية ونجحوا في إخماد نيرانه، فالبداية كانت في الثانية عشرة والنصف ظهر اليوم، حركة السيارات والمارة متوسطة في ميدان الحصري الشهير، الواقع في قلب مدينة السادس من أكتوبر، بدت الأمور طبيعية دون أن يطرأ عليها جديد يعكر صفو حالة الهدوء التي تسود الأجواء، قبل أن يلاحظ البعض سحابة سوداء ناتجة عن تصاعد أدخنة كثيفة بالمنطقة الصناعية الثالثة التي تبعد كيلومترات قليلة عن الميدان، وما هي إلا دقائق قليلة حتى دوى صوت سرينة سيارات الإطفاء.
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سحابة سوداء تغطي أكتوبر.. حريق هائل بمصنع بلاستيك

في الثانية عشرة والنصف ظهر اليوم، حركة السيارات والمارة متوسطة في ميدان الحصري الشهير، الواقع في قلب مدينة السادس من أكتوبر، بدت الأمور طبيعية دون أن يطرأ عليها جديد يعكر صفو حالة الهدوء التي تسود الأجواء قبل أن يلاحظ البعض سحابة سوداء ناتجة عن تصاعد أدخنة كثيفة بالمنطقة الصناعية الثالثة التي تبعد كيلومترات قليلة عن الميدان، وما هي إلا دقائق قليلة حتى دوى صوت سرينة سيارات الإطفاء مسرعة في طريقها إلى مصدر الأدخنة التي بدت جلية للقاصي والداني على حد سواء.
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المخرج خالد مرعى

حشيش هولندي.. ترحيل المخرج خالد مرعي لقسم النزهة

باشرت نيابة النزهة، التحقيق مع المخرج السينمائى خالد مرعي، عقب ضبط مواد مخدرة بحوزته فى مطار القاهرة، عقب وصوله على إحدى الرحلات الجوية قادما من هولندا، واشتباه رجال الجمارك في احتواء حقائبه على ممنوعات، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها. كانت أجهزة الأمن بمطار القاهرة، قد ألقت القبض على المخرج خالد مرعي، في أثناء عودته من رحلة سفر بالخارج وبحوزته كمية من المخدرات، وجرى ترحيله إلى قسم شرطة النزهة مباشرة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله وتحريز المضبوطات.
مطار-القاهرة

ضبط عملات أثرية في طرد قادم من التشيك بمطار القاهرة

في ضربة جديدة تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة للطرود البريدية بمطار القاهرة الدولي، من ضبط محاولة تهريب عدد من العملات الأثرية، داخل طرد قادم من التشيك بالمخالفة لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنه 1983 وتعديلاته. جاء ذلك في أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على الطرود البريدية الواردة بجمرك DHL، تم الكشف على مشمول البوليصة رقم 1623772264 الواردة من التشيك باسم «ا. م. ع» وبفتح الطرد تبين وجود 9 عملات معدنية قديمة داخل الطرد تم الشكك في أثريتها. وبعرض العملات على لجنة الآثار أفادت بأثريتها، وأن تاريخها يرجع للعصر الإغريقي والبطلمي.
جمارك-مطار -القاهرة(2)

إحباط محاولة تهريب عقد للسلطان محمد الخامس بالمطار

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، اليوم الإثنين، محاولة تهريب عقد أثري بالمخالفة لقانون حماية الآثار، داخل طرد أمتعة شخصية واردة من إنجلترا. وكانت سلطات المطار قد اشتبهت في بوليصة شحن عبارة عن طرد أمتعة شخصية وارد من إنجلترا أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على الطرود البريدية الواردة بجمرك فيدكس وبتفتيش الطرد عثر على عقد من المعدن مثبت عليه 19 عملة معدنية قديمة، يشتبه في أثريتها. وبعرض المضبوطات على الوحدة الأثرية بمطار القاهرة الدولي أفادت اللجنة بأن العملات الـ 19 تعود للعصر العثماني.
حشيش

ضبط 20 طربة حشيش بحوزة 4 عاطلين في الإسكندرية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، من ضبط أربعة عناصر إجرامية خطرة، وبحوزتهم 20 طربة لمخدر الحشيش تزن نحو 5 كيلو جرامات بدائرة قسم شرطة العامرية غرب المحافظة، حيث تبين وجود نشاط ملحوظ لبعض مروجي المواد المخدرة فى محافظة الإسكندرية للقيام به من أجل ترويج مخدر الحشيش على عملائهم، مستهدفين الشباب فى المراحل العمرية من 16 سنة من طلاب المدارس والجامعات والمترددين على المقاهي ومراكز الشباب والأندية.
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