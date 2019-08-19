حبس المخرج خالد مرعي 4 أيام في اتهامه بجلب المخدرات

تحرير:التحرير ١٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٤:١٤ م

خالد مرعي

قررت نيابة النزهة، حبس المخرج السينمائى خالد مرعي، 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامه بحيازة مواد مخدرة ، عقب وصوله على إحدى الرحلات الجوية قادما من هولندا، بمطار القاهرة، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها. كانت أجهزة الأمن بمطار القاهرة، قد ألقت القبض على المخرج خالد مرعي، في أثناء عودته من رحلة سفر بالخارج وبحوزته كمية من المخدرات، وجرى ترحيله إلى قسم شرطة النزهة مباشرة عقب تحرير محضر بالواقعة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله وتحريز المضبوطات.

كانت سلطات المطار قد اشتبهت في المخرج في أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة الطائرة المصرية القادمة من أمستردام، فى "خ.ع" مخرج سينمائى، وبتفتيشه عثر بحوزته على كميات كبيرة، من مخدر الحشيش، و3 أكياس من مخدر الماريجوانا، وكميات أخرى من المخدرات داخل جيوب وأحذية الراكب داخل الحقائب.تمت





كانت سلطات المطار قد اشتبهت في المخرج في أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة الطائرة المصرية القادمة من أمستردام، فى "خ.ع" مخرج سينمائى، وبتفتيشه عثر بحوزته على كميات كبيرة، من مخدر الحشيش، و3 أكياس من مخدر الماريجوانا، وكميات أخرى من المخدرات داخل جيوب وأحذية الراكب داخل الحقائب.



تمت مواجهة المخرج الشهير بالمضبوطات قبل التحفظ عليها، وتم تحرير محضر بالواقعة بواسطة رجال الجمارك قبل ترحيله لقسم الشرطة.



مرعي أخرج العديد من الأفلام الشهيرة، من بينها «عسل اسود»، و«آسف على الإزعاج»، و«لف ودوران» و«بلبل حيران»، كما أخرج عدة مسلسلات أشهرها «السبع وصايا»، و«شربات لوز».







