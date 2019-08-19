«طفح جلدي».. احذر إهمال تغيير ملابسك الداخلية يوميا

وجد بحث أن الرجال الأسوأ في إهمال النظافة الشخصية، حيث إنهم يمتلكون ملابسهم الداخلية لمدة عام دون شراء واحدة جديدة، كما قد يرتدون نفس البنطلون لمدة أسبوع

تحرير:فيروز ياسر ١٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٠٠ م

تغيير الملابس الداخلية

النظافة الشخصية أمر يستحق الاهتمام كثيرا، تخيل ألا تستحم لأيام أو لا تغير ملابسك الغارقة في العرق لفترات طويلة، إذن ستفوح منك رائحة كريهة تؤذي بها غيرك ونفسك من خلال تراكم البكتيريا في بعض المناطق بجسمك. وفي بحث جديد أجرته شركة Tommy John لصناعة الملابس الداخلية، اكتشفت أن عددا كبيرا من الأشخاص لا يغيرون ملابسهم الداخلية بشكل يومي، كما اعترف بعض الأشخاص بارتداء نفس زوج من الكلسون أو البنطلون لمدة أسبوع كامل، وذلك حسبما ذكر موقع «ميرور» البريطاني.

ووجد البحث أن الرجال الأسوأ في إهمال النظافة الشخصية، حيث إنهم يمتلكون ملابسهم الداخلية لمدة عام دون شراء واحدة جديدة، بالإضافة إلى أن 38% قد يرتدون نفس البنطلون لمدة أسبوع أو أكثر. اعرف ازاي توسع البنطلون الجينز كان هذا السلوك يتعارض مع توصيات الشركة، حيث ينصحون عملاءهم بالتخلص من ملابسهم الداخلية