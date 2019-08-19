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«طفح جلدي».. احذر إهمال تغيير ملابسك الداخلية يوميا

وجد بحث أن الرجال الأسوأ في إهمال النظافة الشخصية، حيث إنهم يمتلكون ملابسهم الداخلية لمدة عام دون شراء واحدة جديدة، كما قد يرتدون نفس البنطلون لمدة أسبوع
تحرير:فيروز ياسر ١٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٠٠ م
تغيير الملابس الداخلية
تغيير الملابس الداخلية
النظافة الشخصية أمر يستحق الاهتمام كثيرا، تخيل ألا تستحم لأيام أو لا تغير ملابسك الغارقة في العرق لفترات طويلة، إذن ستفوح منك رائحة كريهة تؤذي بها غيرك ونفسك من خلال تراكم البكتيريا في بعض المناطق بجسمك. وفي بحث جديد أجرته شركة Tommy John لصناعة الملابس الداخلية، اكتشفت أن عددا كبيرا من الأشخاص لا يغيرون ملابسهم الداخلية بشكل يومي، كما اعترف بعض الأشخاص بارتداء نفس زوج من الكلسون أو البنطلون لمدة أسبوع كامل، وذلك حسبما ذكر موقع «ميرور» البريطاني.
ووجد البحث أن الرجال الأسوأ في إهمال النظافة الشخصية، حيث إنهم يمتلكون ملابسهم الداخلية لمدة عام دون شراء واحدة جديدة، بالإضافة إلى أن 38% قد يرتدون نفس البنطلون لمدة أسبوع أو أكثر. اعرف ازاي توسع البنطلون الجينز كان هذا السلوك يتعارض مع توصيات الشركة، حيث ينصحون عملاءهم بالتخلص من ملابسهم الداخلية
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ملح

الماء المالح مفيد.. يعالج القشرة وانتفاخ العيون

يعتبر الملح -وهو العنصر الأكثر شيوعًا الموجود في كل مطبخ- بمثابة مُحسِّن الذوق الرئيس في أي نوع من الأطباق أو المأكولات. يحتوي هذا المعدن الطبيعي أيضًا على العديد من الفوائد الصحية؛ تعزيز فقدان الوزن، الهضم بشكل سليم؛ حيث يزيد ملح البحر سرعة الهضم في الجسم، ويحمي الجسم من الإصابة بمشكلة الإمساك. كما يعالج الملح من مشاكل الجهاز التنفسي؛ يساهم أيضًا في تخفيف مشاكل الجهاز التنفسي، مثل: التهاب الشعب الهوائية، والربو، ويقلل الالتهابات والبلغم، لتسهيل عملية التنفس بشكل مريح، حسب صحيفة بولد سكاي الأمريكية.
أم تضع توأمين بينهما 11 أسبوعا (1)

حالة نادرة.. ولادة توأمين بينهما 11 أسبوعا

دائما ما نسمع عن ولادة توأمين بحالات نادرة، أو غصابة أحد الطفلين بمشكلات صحية أو جسدية، كما قد يولد الطفلان متلاصقين ويحتاجان إلى عملية فصل. الأمر الغريب الذي نسمع عنه إنجاب أم لتوأمين، الفارق بينهما 11 أسبوعا، في ظاهرة نادرة لا تتكرر إلا مرة واحدة من بين كل 50 مليون حالة. أنجبت ليليا كونوفالوفا، 29 عامًا، من أورالسك، كازاخستان، الفتاة الأولى في 24 مايو الماضي، كما وضعت التوأم الذكر في 9 أغسطس الحالي، وذلك حسبما ذكر موقع «ميرور» البريطاني. ولدت «ليا» الصغيرة بعد 25 أسبوعا، وجاء أخوها «مكسيم» التوأم بعد شهرين ونصف بوزن مناسب.
نجاة امرأة من مرض الكبد

سيدة تنجح في الاحتفاظ بطفلها بعد عملية زراعة كبد

نأتي إلى الدنيا ولا نعرف من سيكون الأقرب لنا، نبذل طاقتنا مع العديد من الأشخاص، ولا نعلم أننا سنفترق بعد دقائق، وعلى الجانب الآخر، يوجد أشخاص غرباء لا نعلم عنهم شيئًا وليس بيننا من الذكريات ما يجعلهم يضحون من أجلنا، ولكن يشاء القدر أن يصبحوا مصدر الحياة والدعم لنا، وذلك مثل ما حدث مع أماندا واشيك عندما كانت تنتظر مولودها الأول، وفي نفس الوقت تعرضت لتلف كبير في وظائف الكبد، فلم تتوقف عن الأمل لحظة واحدة، وتحققت أمانيها بالشفاء عندما تبرع لها غريب بجزء من كبده، نقلا عن "daily mail".
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اندرويد

وصول 200 تطبيق ضار إلى ملايين المستخدمين خلال يوليو

تعرض متجر جوجل بلاي للعديد من الانتقادات خلال الأسابيع الأخيرة، وذلك بسبب الكشف عن العديد من البرامج والتطبيقات الضارة بالمتجر. من الواضح أنه حتى في الوقت الذي تقدم فيه المنصة مزيدا من الإجراءات الوقائية، فإن الجهات التي تهدد تلك التطبيقات ما زالت تبحث عن سبل ملتوية لإيجاد مساحة لها عبر هواتف أندرويد. على الرغم من زعم جوجل بلاي عدة مرات أنها ستتخذ كل الإجراءات الرادعة للتطبيقات الخبيثة، فعلى المستخدمين توخي الحذر الشديد قبل تنزيل التطبيقات من مصادر غير معروفة وغير موثوقة، حسب صحيفة «فوربس» الأمريكية.
العقرب والعذراء.. علاقة حلوة تدوم!

العلاقة بين الأسد والعقرب ممكنة ومستحيلة

عند ذكر الأسد والعقرب معا، فغالبا ما تسمع أنهما ليسا متوافقين نهائيا، ولكن لا تعرف السبب الحقيقي وراء هذا التصنيف، وإذا كنت مهتما بالإجابة سيكون عليك الوصول إلى المكان الصحيح. ما يجب التركيز عليه أنه ليست كل الأبراج تتوافق مع الأسد وينطبق نفس الشيء على العقرب الذي يُعد من أكثر الابراج غموضا، ولكن هناك توافق بينهما حتى وإن لم يكن قويا. هناك بعض الأشياء التي يفقدها برج الأسد لكن يعوضها العقرب، وإذا كنت رجلا من برج الأسد ومعجب بامرأة من برج العقرب، هناك بعض الأمور الواجب أخذها في الاعتبار تعرف عليها وفقا لما ذكره موقع Guy Counseling.
تربية-الأبناء

«الأرق وتحمل الآلام».. اعرف ما ترثه من والديك

«دي وراثة في العيلة»، غالبا ما نسمع هذه الجملة، والوراثة بالنسبة للكثير من الأشخاص هي ولادة طفل له نفس لون عيني الأب أو الشعر الناعم للأم، وفي الغالب تُظهر الملامح عامل الوراثة، بالإضافة إلى المشكلات الصحية، ولكن هناك بعض الوراثة الخاصة بالصفات والشخصية والعادات اليومية، فالأشياء التي يمكنك أن ترثها من والديك أوسع بكثير من مظهرك البدني أو صحتك؛ وذلك لأن الجينات لها دور كبير في التأثير فى مجالات الحياة، من الموسيقى إلى المهارات، لذا تعرف على ما ورثته من والديك وفقا لما ذكره موقع "Best Life".
بقع-الصيف

تخلصي من بقع الملابس في الصيف بالليمون والملح

خلال الصيف تكثر البقع على الملابس، وذلك نتيجة الخروجات والمصايف ولمة الأصدقاء، تخيل أن في الصيف تقضي معظم وقتك بالخارج، سواء من خلال التنزه في الحدائق وتتناول بعض المشروبات الساخنة أو الباردة، أو تتناول الطعام في أحد المطاعم من وقت لآخر سواء مع اصدقائك أو أقاربك ولابد من وقوع بعض الكاتشب، وبهذا فيمكن أن يؤدي الصيف إلى بعض المواقف الفوضوية. إذا كنتِ تريدين التخلص من البقع الموجودة في الملابس وأيا كان نوع الطعام الذي أحدث تلك البقع، اعرفي طرقا تساعدك وفقا لما ذكرع موقع Woman's World.
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