«طفح جلدي».. احذر إهمال تغيير ملابسك الداخلية يوميا

وجد بحث أن الرجال الأسوأ في إهمال النظافة الشخصية، حيث إنهم يمتلكون ملابسهم الداخلية لمدة عام دون شراء واحدة جديدة، كما قد يرتدون نفس البنطلون لمدة أسبوع
النظافة الشخصية أمر يستحق الاهتمام كثيرا، تخيل ألا تستحم لأيام أو لا تغير ملابسك الغارقة في العرق لفترات طويلة، إذن ستفوح منك رائحة كريهة تؤذي بها غيرك ونفسك من خلال تراكم البكتيريا في بعض المناطق بجسمك.
وفي بحث جديد أجرته شركة Tommy John لصناعة الملابس الداخلية، اكتشفت أن عددا كبيرا من الأشخاص لا يغيرون ملابسهم الداخلية بشكل يومي، كما اعترف بعض الأشخاص بارتداء نفس زوج من الكلسون أو البنطلون لمدة أسبوع كامل، وذلك حسبما ذكر موقع «ميرور» البريطاني.
ووجد البحث أن الرجال الأسوأ في إهمال النظافة الشخصية، حيث إنهم يمتلكون ملابسهم الداخلية لمدة عام دون شراء واحدة جديدة، بالإضافة إلى أن 38% قد يرتدون نفس البنطلون لمدة أسبوع أو أكثر.
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كان هذا السلوك يتعارض مع توصيات الشركة، حيث ينصحون عملاءهم بالتخلص من ملابسهم الداخلية
ووجد البحث أن الرجال الأسوأ في إهمال النظافة الشخصية، حيث إنهم يمتلكون ملابسهم الداخلية لمدة عام دون شراء واحدة جديدة، بالإضافة إلى أن 38% قد يرتدون نفس البنطلون لمدة أسبوع أو أكثر.
اعرف ازاي توسع البنطلون الجينز
كان هذا السلوك يتعارض مع توصيات الشركة، حيث ينصحون عملاءهم بالتخلص من ملابسهم الداخلية القديمة وشراء جديدة كل ستة أشهر أو كل سنة، وذلك لأن الملابس الداخلية تجمع البكتيريا التي يمكن أن تؤدي إلى التهابات سيئة على المدى الطويل.
أما بالنسبة إلى حمالات الصدر، فقد تحدثت جوليا ميرسر، التي تعمل في إحدى الشركات المنتجة، أن تلك الملابس تبقى في حالة جيدة لمدة عام واحد فقط، وبعد ذلك يجب استبدالها.
ماذا يحدث لك عند ارتداء نفس الملابس الداخلية ليومين؟
1- تظهر رائحة سيئة
عند إعادة ارتداء نفس الملابس الداخلية لمدة يومين أو أكثر، تتراكم الإفرازات على الملابس الداخلية ويزداد ترطيبها وتؤدي إلى الرائحة السيئة.
2- يفوح العرق من بعض المناطق
نظرًا لأنك ترتدي الملابس الداخلية القذرة نفسها، وتتعرض لرائحة وإفرازات مختلفة، يمكن أن تجعلك أيضًا أكثر تعرقًا، لذا حان وقت تغييرها.
3- تراكم البقع
إذا لم تقم بتغيير ملابسك الداخلية، فقد يؤدي ذلك إلى بعض البقع الكريهة التي تتراكم أثناء استخدامك للحمام، وهو ما لا تريده بالتأكيد حول منطقة الفخذ.
4- زيادة الإفرازات
بالنسبة للرجال والنساء.. فمن المحتمل إيجاد زيادة في إفرازات السوائل، وتراكمها وتلامسها مع الأعضاء التناسلية يسمح بدخول البكتيريا في المناطق الحساسة؛ مما يؤدي إلى العدوى.
5- البثور والمشكلات الجلدية
عليك معرفة أن الطفح الجلدي قد يطول أي مكان في جسمك خاصة إذا كنت تهمل تغيير ملابسك الداخلية، وبنفس الطريقة التي يحتاج بها جلد بشرتك إلى النظافة والتخلص من الأوساخ، فإن المناطق الحساسة كذلك، لذا تأكد من تغيير ملابسك الداخلية وعدم المخاطرة بتراكم الأوساخ والزيوت؛ لأن هذا سيؤدي إلى الاحمرار والبثور والتهيج.
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6- عدوى الخميرة
ليست عدوى الخميرة موجودة فقط في النساء، بل يمكن للرجال الإصابة بها، وذلك لأن الافتقار إلى النظافة الشخصية وتطهير المناطق الحساسة يستدعي الإصابة بهذا النوع من العدوى وتحتاج إلى المضادات الحيوية لعلاجها.
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تحدث عدوى الخميرة عندما يكون هناك انتشار للبكتيريا، وعندما تعيد ارتداء الملابس الداخلية القذرة، فإنك تسمح للبكتيريا من اليوم السابق بالتراكم.
فكر مرة أخرى قبل إعادة ارتداء نفس الملابس الداخلية لليوم الثاني على التوالي، وبالرغم من أنك قد تجبر على فعل هذا الأمر سواء نتيجة نسيانك تبديلها أو لم تجد واحدة أخرى نظيفة فاعلم أنها هذا الأمر سيؤثر على صحتك.
والأهم من كل ذلك، الانتباه إلى تاريخ انتهاء صلاحية الملابس الداخلية مثل ما أوضحت الشركات المختصة أنه يجب شراء الجديد بعد 6 اشهر أو سنة على الأكثر.
عزيزي نظافتك الشخصية مهمة للغاية، فالأمر لا يقتصر على حماية نفسك بل غيرك أيضا من خلال عدم شم رائحة مؤذية.