وزير الآثار يستعرض مسار نقل المومياوات لمتحف الحضارة

١٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٥:١١ م

خالد العناني وزير الآثار

استعرض الدكتور خالد العناني وزير الآثار، التصور الخاص بمسار المومياوات الملكية التي سيتم نقلها من المتحف المصرى إلى متحف الحضارة وافتتاح قاعتي العرض به. وقال الوزير خلال اجتماع مع رئيس الوزراء وعد من الوزراء اليوم: إن هناك تكليفات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتطوير ورفع كفاءة المتحف المصري بالتحرير، وكذلك المنطقة المحيطة به، فضلاً عن المنطقة المحيطة بمتحف الحضارة، وبحيرة عين الصيرة. وأشار الوزير، إلى الجهود المبذولة من قبل الوزارة بالتنسيق مع محافظة القاهرة، لرفع كفاءة المتحف المصري بالتحرير والمنطقة المحيطة به.

وأوضح أنه تم الإسناد في يونيو 2019 للشركة الوطنية للمقاولات والتوريدات (جهاز مشروعات الخدمة الوطنية) للقيام بأعمال رفع كفاءة المتحف المصري بالتحرير، موضحا أن تلك الأعمال تشمل (معالجة ودهان الواجهات والقباب، ورفع كفاءة الموقع العام، ورفع كفاءة الأسوار والبوابات).وتناول عرض وزير الآثار الإشارة إلى أنه