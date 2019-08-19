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وزير الآثار يستعرض مسار نقل المومياوات لمتحف الحضارة

١٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٥:١١ م
خالد العناني وزير الآثار
خالد العناني وزير الآثار
استعرض الدكتور خالد العناني وزير الآثار، التصور الخاص بمسار المومياوات الملكية التي سيتم نقلها من المتحف المصرى إلى متحف الحضارة وافتتاح قاعتي العرض به. وقال الوزير خلال اجتماع مع رئيس الوزراء وعد من الوزراء اليوم: إن هناك تكليفات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتطوير ورفع كفاءة المتحف المصري بالتحرير، وكذلك المنطقة المحيطة به، فضلاً عن المنطقة المحيطة بمتحف الحضارة، وبحيرة عين الصيرة. وأشار الوزير، إلى الجهود المبذولة من قبل الوزارة بالتنسيق مع محافظة القاهرة، لرفع كفاءة المتحف المصري بالتحرير والمنطقة المحيطة به.
وأوضح أنه تم الإسناد في يونيو 2019 للشركة الوطنية للمقاولات والتوريدات (جهاز مشروعات الخدمة الوطنية) للقيام بأعمال رفع كفاءة المتحف المصري بالتحرير، موضحا أن تلك الأعمال تشمل (معالجة ودهان الواجهات والقباب، ورفع كفاءة الموقع العام، ورفع كفاءة الأسوار والبوابات).وتناول عرض وزير الآثار الإشارة إلى أنه
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مصطفى-مدبولى

مدبولي: السيسي يتابع مشروع تطوير محور ترعة الطوارئ

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن تطوير محور ترعة الطوارئ أحد أهم المشروعات التى يتابعها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهناك بعض التحديات التى يتم العمل على إزالتها لتسريع الخطى في تنفيذ هذا المشروع المهم، جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده، اليوم الإثنين، لمتابعة أعمال تطوير محور الترعة، بحضور الدكتور محمد العصار وزير الدولة للانتاج الحربى، طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، علاء مرزوق محافظ القليوبية، خالد عبد العال محافظ القاهرة، ومسئولى عدد من الجهات المعنية.
الرئيس-السيسى

السيسي: قمة «تيكاد 7» منصة هامة لدعم إفريقيا

أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسى عن خالص تقديره لشعب وحكومة اليابان، لاستضافتها اجتماعات مؤتمر طوكيو الدولى السابع للتنمية الأفريقية " تيكاد 7 "، المقرر عقدها خلال الفترة من 28 حتى 30 أغسطس الجاري، ومنظمي ذلك الاجتماع الهام، خاصة مفوضية الاتحاد الإفريقي، والبنك الدولي، وبرنامج التنمية التابع للأمم المتحدة، ومكتب المستشار الخاص بشان إفريقيا التابع للأمم المتحدة، مؤكدا أن عملية "التيكاد" أثبتت منذ انطلاق قمتها الأولى عام 1993 أنها إحدى المنصات الهامة التى تجمع مختلف الشركاء معا لدعم أفريقيا وتطلعاتها التنميوية.
قطن (6)

البيع بالمزاد.. هل يعيد النظام الجديد القطن لمكانته؟

نظام جديد أقدمت عليه الحكومة بهدف النهوض بزراعة محصول القطن، وعودته مرة أخرى ليتبوَّأ مكانته العالمية والتصدير إلى دول العالم، كون مصر تصنف في مقدمة الدول تصديرًا للقطن، كما أن القطن المصري يعد أجود أنواع القطن في العالم. ويهدف النظام إلى مواجهة السلبيات فى نظام التداول السابق، والتي أدت إلى انخفاض جودة القطن، مما أثر سلبا على سمعة القطن المصرى بين الأقطان العالمية، حيث تم وضع العديد من الضوابط الفنية والإدارية في هذا النظام، والتى من شأنها رفع جودة القطن المنتج وإعادة القطن المصري إلى سمعته ومكانته العالمية المتميزة.
مجلس-النواب

«اقتصادية وخدمية».. قوانين يطلبها نواب البرلمان

مع اقتراب انعقاد دور الانعقاد الأخير بالبرلمان، حدد عدد من النواب طبيعة القوانين التي يحتاجون للتركيز عليها، سواء ذات الطبيعة الاقتصادية أو الخدمية المجتمعية، وصولا إلى القوانين الخاصة بتطوير المنظومة التعليمية، التى تسهم في تصحيح الأوضاع المتعلقة مباشرة بالمواطنين، ومنها -على سبيل المثال- القوانين الخاصة بالإسكان وتصحيح أوضاع الإيجارات، إضافة إلى القوانين الاقتصادية الخاصة بالمعاملات المالية، والتى لها أهمية كبرى، ومنها قوانين الجمارك، والأخرى الخاصة بالضرائب.
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حريق معهد الأورام

صرف 100 ألف جنيه لأسرة كل شهيد في حادث معهد الأورام

أعلنت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه سيتم صرف 100 ألف جنيه لأسرة كل شهيد في حادث انفجار معهد الأورام، و100 ألف جنيه للمصاب بعجز كلى، و50 ألف جنيه لمن يتطلب علاجه بالمستشفى لمدة طويلة، و5 آلاف جنيه لمن يمكث 72 ساعة في المستشفى. جاء ذلك خلال زيارتها مستشفى قصر العيني، للاطمئنان على المرضى مصابي حادث معهد الأورام، ةتفقد مستويات الرعاية الصحية التي يوفرها المستشفى،إذ وجّهت المسئولين بتوفير جميع سبل العناية الطبية حتى تماثل المصابين للشفاء.
مصطفى-مدبولى-والسيسى (3)

السيسي يطلع على مراحل تنفيذ قطار «مونوريل»

بحث الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، مع رئيس الوزراء، ووزير الإسكان، ووزير النقل، ورئيس شركة "بومباردييه" العالمية للنقل، آخر تطورات إنشاء قطار "مونوريل" لربط العاصمة الإدارية بالقاهرة الكبرى و6 أكتوبر. واطلع الرئيس خلال الاجتماع على مراحل التنفيذ المختلفة للمشروع، مؤكدا ضرورة الالتزام بالانتهاء من أعمال المشروع وفقا للجداول الزمنية المحددة واتساقا مع أعلى المعايير الدولية في هذا الصدد.? وأكد المتحدث باسم الرئاسة السفير بسام راضي، توقيع عقد مع شركة "بومباردييه" لإنشاء مونوريل لربط العاصمة الإدارية بالقاهرة الكبرى و6 أكتوبر بطول 96 كم.
اتوبيس-مواصلات-مصر (2)

النقل: 1.5 مليون شخص يستقلون 3000 أتوبيس يوميا

وجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بالإسراع في تطوير هيئة النقل العام والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة من خلالها للمواطنين، إذ أنها تسهم في حركة نقل عدد كبير من الركاب يوميا على طول مسار خطوطها، مشيرا إلى ضرورة أن تكون هناك قدرة لدى الهيئة على الاستمرار في تشغيل وصيانة أسطولها والاستغلال الأمثل لامكاناتها، سعيا لعدم تحقيق أى خسائر، جاء ذلك خلال الاجتماع الذي ترأسه، اليوم الأحد، لاستعراض خطط تطوير خدمات هيئة النقل العام بالقاهرة الكبرى، بحضور محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، خالد عبد العال محافظ القاهرة، رزق علي رئيس هيئة النقل العام.
على-عبد-العال-رئيس-مجلس-النواب (4)

طلب إحاطة لرئيس الوزراء بشان سرقة التيار الكهربائي

تقدم طارق متولي عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتور علي عبد العال، موجها إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حول مشكلة سرقة التيار الكهربائي، والتي تعد أحد أكبر المشكلات التي تواجه قطاع الكهرباء، إذ تكلف الدولة نحو 7 مليارات جنيه سنويا. وقال متولي، في طلبه، إن ظاهرة سرقة التيار الكهربائي منتشرة بشكل كبير بين التجار وأصحاب عربات الطعام، مشيرا إلى أنهم يلجأوون إلى الحصول على التيار بطرق غير شرعية، في ظل ارتفاع اسعار فواتير الكهرباء.
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