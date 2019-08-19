ميسي وإبراهيموفيتش يتنافسان على جائزة بوشكاش

تحرير:علي الزيني ١٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٥:١٤ م

بوشكاش

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "FIFA" عن القائمة النهائية للأهداف المرشحة للفوز بجائزة "بوشكاش" لأفضل هدف في عام 2019، والتي ضمت عشرة أهداف، حيث ظهر الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم فريق برشلونة الإسباني كأبرز المرشحين للجائزة، عن هدفه في شباك ريال بيتيس، ضمن منافسات دوري الدرجة الأولى الإسباني، كما يعد السويدي زلاتان إبراهيموفيتش نجم فريق لوس أنجلوس جالاكسي أحد أبرز المتنافسين على الجائزة، حيث ترشح عن هدفه في شباك تورنتو، ضمن منافسات الدوري الأمريكي.

وسيتم اختيار قائمة مختصرة من ثلاثة أهداف عبر التصويت الجماهيري، الذي يستمر حتى الأول من سبتمبر المقبل، وبعدها تقوم لجنة من أساطير كرة القدم، باختيار الهدف الفائز بالجائزة. وجاءت قائمة المرشحين لجائزة بوشكاش 2019 كالتالي: - ماتياس "باير ليفركوزن" في شباك لايبزج. - زلاتان إبراهيموفيتش "لوس أنجلوس" في