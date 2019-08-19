ميسي وإبراهيموفيتش يتنافسان على جائزة بوشكاش

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "FIFA" عن القائمة النهائية للأهداف المرشحة للفوز بجائزة "بوشكاش" لأفضل هدف في عام 2019، والتي ضمت عشرة أهداف، حيث ظهر الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم فريق برشلونة الإسباني كأبرز المرشحين للجائزة، عن هدفه في شباك ريال بيتيس، ضمن منافسات دوري الدرجة الأولى الإسباني، كما يعد السويدي زلاتان إبراهيموفيتش نجم فريق لوس أنجلوس جالاكسي أحد أبرز المتنافسين على الجائزة، حيث ترشح عن هدفه في شباك تورنتو، ضمن منافسات الدوري الأمريكي.
وسيتم اختيار قائمة مختصرة من ثلاثة أهداف عبر التصويت الجماهيري، الذي يستمر حتى الأول من سبتمبر المقبل، وبعدها تقوم لجنة من أساطير كرة القدم، باختيار الهدف الفائز بالجائزة.
وجاءت قائمة المرشحين لجائزة بوشكاش 2019 كالتالي:
- ماتياس "باير ليفركوزن" في شباك لايبزج.
- زلاتان إبراهيموفيتش "لوس أنجلوس" في
وسيتم اختيار قائمة مختصرة من ثلاثة أهداف عبر التصويت الجماهيري، الذي يستمر حتى الأول من سبتمبر المقبل، وبعدها تقوم لجنة من أساطير كرة القدم، باختيار الهدف الفائز بالجائزة.
وجاءت قائمة المرشحين لجائزة بوشكاش 2019 كالتالي:
- ماتياس "باير ليفركوزن" في شباك لايبزج.
- زلاتان إبراهيموفيتش "لوس أنجلوس" في شباك تورنتو.
- ليونيل ميسي "برشلونة" في شباك ريال بيتيس.
- أجارا نكوت "منتخب الكاميرون للسيدات" في شباك نيوزيلندا.
- فابيو كوالياريلا "سامبدوريا" في شباك نابولي.
- خوان كوينتيرو "ريفر بليت" في شباك ريسينج كلوب.
- آمي رودريجيز "أوتاه رويالز للسيدات" في شباك سكاي بلو.
- بيلي سيمبسون "كليفتونفيل للسيدات" في شباك سيون سويفتس.
- آندروس تاوسند "كريستال بالاس" في شباك مانشستر سيتي.
- دانييل شوري "ديبريسين" في شباك فرينشفاروز.