رياضة

ميسي وإبراهيموفيتش يتنافسان على جائزة بوشكاش

تحرير:علي الزيني ١٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٥:١٤ م
بوشكاش
بوشكاش
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "FIFA" عن القائمة النهائية للأهداف المرشحة للفوز بجائزة "بوشكاش" لأفضل هدف في عام 2019، والتي ضمت عشرة أهداف، حيث ظهر الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم فريق برشلونة الإسباني كأبرز المرشحين للجائزة، عن هدفه في شباك ريال بيتيس، ضمن منافسات دوري الدرجة الأولى الإسباني، كما يعد السويدي زلاتان إبراهيموفيتش نجم فريق لوس أنجلوس جالاكسي أحد أبرز المتنافسين على الجائزة، حيث ترشح عن هدفه في شباك تورنتو، ضمن منافسات الدوري الأمريكي.
وسيتم اختيار قائمة مختصرة من ثلاثة أهداف عبر التصويت الجماهيري، الذي يستمر حتى الأول من سبتمبر المقبل، وبعدها تقوم لجنة من أساطير كرة القدم، باختيار الهدف الفائز بالجائزة. وجاءت قائمة المرشحين لجائزة بوشكاش 2019 كالتالي: - ماتياس "باير ليفركوزن" في شباك لايبزج. - زلاتان إبراهيموفيتش "لوس أنجلوس" في
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اتحاد-الكرة

«فيفا» يؤجل حسم مصير لجنة اتحاد الكرة

أبلغ وفد الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، مسؤولي الاتحاد المصري لكرة القدم، بتأجيل زيارتهم التي كان مقررًا لها غدًا الثلاثاء، لمدة 10 أيام، وعلمت «التحرير»، من مصادر داخل الجبلاية أن اتحاد الكرة طلب من وفد «الفيفا» سرعة اعتماد تشكيل لجنة مؤقتة لحسم عدة ملفات معلقة، منها اختيار المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني، عقب إقالة خافير أجيري المدير الفني السابق للفراعنة بسبب الخروج من كأس الأمم الإفريقية، من دور الـ16، بعد الخسارة من منتخب جنوب إفريقيا بهدف دون رد.
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تغريم الأهلي وإيقاف سيد عبد الحفيظ وأيمن أشرف

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم توقيع غرامة مالية على النادي الأهلي قدرها عشرة آلاف جنيه لعدم التزام لاعبي الفريق بالجلوس على مقاعد البدلاء في مباراة بيراميدز، في دور الستة عشر لمسابقة كأس مصر. كما قررت اللجنة إيقاف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي مباراة واحدة للاعتراض بأسلوب غير لائق على الحكم الإضافي بعد انتهاء المباراة، وإيقاف أيمن أشرف لاعب الأهلي مباراة عقب حصوله على البطاقة الحمراء لسابق حصوله على بطاقتين صفراوين في نفس المباراة.
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ميسي أبرز الغائبين عن قائمة الأرجنتين لوديتي سبتمبر

أعلن ليونيل سكالوني عن قائمة منتخب الأرجنتين لوديتي المكسيك وتشيلي في شهر سبتمبر المقبل، والتي شهدت غياب العديد من الأسماء البارزة، وعلى رأسها ليونيل ميسي؛ بسبب الإيقاف لمدة 3 مباريات من قبل اتحاد كرة القدم بأمريكا الجنوبية (كونميبول) بسبب تصريحاته في بطولة كوبا أمريكا الأخيرة، إلى جانب الثنائي سيرجيو أجويرو وأنخيل دي ماريا، في الوقت الذي شهدت فيه القائمة عودة ماركوس روخو لصفوف الأرجنتين بعد غياب دام لقرابة العام، وانضمام لوكاس أوكامبوس لاعب إشبيلية للمرة الأولى.
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محمد-صلاح-يتسلم-جائزة-بوشكاش

تعرف على موعد الإعلان عن المرشحين لجائزة بوشكاش

أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» أنه سيعلن عن قائمة المرشحين للفوز بجائزة بوشكاش عن أفضل هدف خلال عام 2019 يوم الإثنين المقبل، حيث نشر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "يوم الإثنين الموافق 19 من شهر أغسطس الجاري سنكشف لكم عن مرشحين لجائزة بوشكاش 2019". وتابع الاتحاد الدولي: "يمنح FIFA هذه الجائزة المرموقة لأفضل هدف في العام تكريماً لذكرى الراحل فيرينك بوشكاش أسطورة المجر الذي حفر اسمه بأحرف من ذهب في كتاب تاريخ كرة القدم".
رونالدو

كريستيانو رونالدو: هذا هو الاختلاف بيني وبين ميسي

أشاد الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم نادي يوفنتوس الإيطالي، بقدرات الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد نادي برشلونة الإسباني، موضحا الفارق بينه وبين البرغوث، وذلك حسبما أفاد، اليوم الثلاثاء، في تصريحات لشبكة "DAZN". وقال كريستيانو رونالدو: "الاختلاف بيني وبين ميسي أنني لعبت مع أكثر من نادٍ، وحققت دوري أبطال أوروبا رفقة فريقين مختلفين، وكنت هداف دوري أبطال أوروبا لـ6 مواسم متتالية، كما أنه لا يوجد العديد من اللاعبين الذين فازوا بخمسة ألقاب في الشامبيونزليج، ولهذا السبب أشعر بأنني أجد نفسي في هذه البطولة".
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برشلونة يعلن إصابة حارسه بكسر في اليد

أعلن نادي برشلونة الإسباني عن تعرض حارسه الدولي البرازيلي نيتو، لإصابة بكسر في معصم اليد، خلال التدريب الأخير بالولايات المتحدة الأمريكية، وتبين إصابته بكسر في العظمة العنقودية، دون أن يكشف الطاقم الطبي لنادي برشلونة عن مدة غيابه. وذكر النادي في بيانه أن حارس المرمى البرازيلي سيخضع لفحوصات إضافية غدًا الإثنين، لتحديد فترة العلاج ومدة غيابه، من جانبها اتفقت صحيفتا "آس" و"الموندو ديبورتيفو" الإسبانيتان على مدة الغياب المتوقعة وهي خمسة أسابيع على الأقل.
ميسى

ميسي: لم أندم على وعد العام الماضي.. وأكرره

وجه الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم فريق برشلونة، رسالة لجماهير الفريق الكتالوني، مساء اليوم الأحد، قبل انطلاق ودية مباراة أرسنال، المقامة على ملعب «كامب نو» في النسخة رقم 54 من كأس جامبر الودية السنوية، تلك البطولة التي تقام من مباراة واحدة بشكل سنوي في شهر أغسطس، ويستضيفها برشلونة على ملعب الكامب نو، ويشارك أرسنال للمرة الأولى في تلك البطولة، ويعد هذا هو أول ظهور إنجليزي في البطولة منذ مشاركة مانشستر سيتي في نسخة عام 2009، ويحمل برشلونة الرقم القياسي في عدد التتويج بلقب البطولة بواقع 41 مرة.
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