المؤبد والمشدد لـ4 متهمين بقتل أمين شرطة بالإسكندرية

تحرير:أحمد الزغبي ١٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٥:٢٢ م

صورة تعبيرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار الدكتور محمد علي سكيكر، وعضوية كل من المستشار جمال البغدادي، والمستشار محمد علي عبد المجيد، والمستشار محمد أيمن محفوظ، وأمانة سر خالد محمد حسين بالسجن المؤبد للمدعو "م. م . ع "، والسجن المشدد 10سنوات لكل من "س. ح . ع"، و"خ . ر . ع"، و"أ . م . ع"، لاتهامهم بقتل أمين شرطة والشروع في قتل 8 آخرين، وحيازة سلاح ناري في القضية رقم 9439 لسنة 2015 جنايات قسم شرطة الدخيلة. تلقى مدير أمن الإسكندرية إخطارًا من مأمور قسم الدخيلة بقيام 4 أشخاص بإطلاق النار على دورية أمنية خلال ضبطهم بسرقة سيارة.

كشفت تحريات قسم شرطة الدخيلة عن أن وراء ارتكاب الواقعة كل من "م . م . ع"، صاحب سوبر ماركت، و"س . ح . ع"، عامل، و"خ . ر . ع"، كهربائي سيارات، و"أ. م. ع"، سائق كونوا تشكيلا عصابيا، لسرقة السيارات، وفي أثناء مرور دورية أمنية بشارع البيطاش بدائرة قسم شرطة الدخيلة أبصرت الدورية 4 ملثمين يسرقون سيارة، وعند