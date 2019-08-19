أصالة لإليسا بعد قرار الاعتزال: نحتاجك بيننا

تحرير:التحرير ١٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٧:٠٠ م

أصالة

وجهت الفنانة أصالة نصري، رسالة إلى المطربة اللبنانية إليسا بعد قرارها المفاجئ اعتزال الغناء. وفاجأت اللبنانية إليسا جمهورها، اليوم الإثنين، بإعلانها أن الألبوم الغنائي الجديد الذي ستصدره قريبا هو آخر ألبوم ستقدمه في مسيرتها الفنية التي تجاوزت العشرين عاما، وكتبت عبر «تويتر»: «أنا أستعد لهذا الألبوم الجديد مع الكثير من الحب والعاطفة»، مشيرة إلى أن هذا الألبوم سيكون الأخير في مسيرتها الفنية. وقالت إليسا: «أعلن ذلك بقلب حزين، ولكن مع قناعة كبيرة بذلك، فأنا لا أستطيع العمل في حقل مشابه للمافيا»، واختتمت: «لا أستطيع أن أكون منتجة بعد الآن».

وكتبت أصالة ردا على تدوينة إليسا عبر "تويتر": "نعم هي معركة، فيها ما يؤلم وما لا نستطيع تحمّله في الكثير من الأحيان، خصوصًا لمن هو مثلك لا يريد أن تستعبده هذه المهنة، ولكنّكِ مُهمَّة ومؤثرة وصانعة ومحبوبة من ملايين النّاس، صوتكِ أصبح جزءا من ذكريات كثيرين، وعلى أغنياتك أحبّة كثر اجتمعوا، ونحتاجك بيننا". نعم