التحقيق في آثار حبر على إصبع مصاب بـ«طوارئ المنصورة»

تحرير:رانيا الديداموني ١٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٥:٣٦ م

مستشفى طورائ المنصورة

تكثف الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية، من جهودها لكشف لغز حصول مجهول على بصمة إصبع مصاب في حادث سيارة، أثناء غيابه عن الوعي داخل مستشفى الطوارئ بجامعة المنصورة. وكان أحمد مجدي أبو عريضة، 27 عاما، حاصل على بكالوريوس تجارة، قد أصيب في حادث سيارة في منطقة المشاية بمدينة المنصورة، ثالث أيام عيد الأضحى، ونقل إلى المستشفى في حالة خطرة، إذ أكدت التقارير الطبية ضرورة حجزه في العناية المركزة لإجراء تدخل جراحي لاستئصال الطحال وعلاج كسر في الكتف والرجل اليمنى.

تلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من ضباط قسم أول المنصورة، بتحرير أسرة المصاب بلاغا ضد إدارة المستشفى وصاحب السيارة المتسبب في الحادث ووالده، بالحصول على بصمة المصاب في أثناء غيابه عن الوعي. وأكدت الأسرة، في محضر الشرطة، ملاحظتهم وجود آثار حبر على إصبع الإبهام عقب خروجه من غرفة الأشعة