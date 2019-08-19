رانيا يوسف لإليسا: إحساسك لا يمكن الاستغناء عنه

تحرير:التحرير ١٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ م

رانيا يوسف

وجهت الفنانة رانيا يوسف، رسالة إلى المطربة اللبنانية إليسا بعد قرارها المفاجئ اعتزال الغناء. وفاجأت اللبنانية إليسا جمهورها، اليوم الإثنين، بإعلانها أن الألبوم الغنائي الجديد الذي ستصدره قريبا هو آخر ألبوم ستقدمه في مسيرتها الفنية التي تجاوزت العشرين عاما، وكتبت عبر «تويتر»: «أنا أستعد لهذا الألبوم الجديد مع الكثير من الحب والعاطفة»، مشيرة إلى أن هذا الألبوم سيكون الأخير في مسيرتها الفنية. وقالت إليسا: «أعلن ذلك بقلب حزين، ولكن مع قناعة كبيرة بذلك، فأنا لا أستطيع العمل في حقل مشابه للمافيا»، واختتمت: «لا أستطيع أن أكون منتجة بعد الآن».

وكتبت رانيا يوسف ردا على تدوينة إليسا عبر "تويتر": "من الصعب أن يقرر شخص محب للفن أن يتخلى عنه، إليسا أعلم أنكِ تواجهين محنة كبيرة، ولكن خليكي واثقة أن جمهورك الكبير وراكي دائمًا وبيدعمك، قرار اعتزال الفن مش سهل علينا كلنا، غنائك وإحساسك الرائع لا يمكن الاستغناء عنه". من الصعب أن يقرر شخص محب للفن