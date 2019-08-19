الأهلى لاتحاد الكرة: صبرنا على الأخطاء التحكيمية نفد

تحرير:أحمد سعيد ١٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٥:٣٩ م

مجلس الأهلى

أرسلت إدارة النادي الأهلي خطابًا، ظهر اليوم الإثنين، للاتحاد المصرى لكرة القدم تؤكد فيه رفضها القاطع للأخطاء التحكيمية "الفجة" التي كبّدت الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي الكثير في بطولة الدوري الممتاز والكأس هذا الموسم، وأن النادي سبق أن حذّر في كتابات عديدة لاتحاد الكرة من خطورة استمرار هذه الأخطاء التي تجاوز نطاق "التقديرية". وعرض في السابق الحل القاطع لإيقاف هذه الأخطاء بتطبيق تقنية الـVAR، وأكمل البيان أن الجبلاية تعهدت بتنفيذ هذا الحل مطلع يناير الماضي؛ للحفاظ على الشفافية؛ وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين كل الأندية.

وأكّد الأهلي، في خطابه، أنه تحمّل فوق الطاقة، ونفدَ صبره من جراء الضرر البالغ الواقع على فريق الكرة بسبب أخطاء التحكيم المؤثرة، وسط عدم تفاعل من جانب اتحاد الكرة لوضع حد فاصل لهذا الأمر. وجاء في الخطاب أن النادي يتطلع لإعلان اتحاد الكرة عن خطوات حاسمة وفعلية من تدابير فنية وإدارية؛ حرصًا على نجاح المسابقات