رياضة

الأهلى لاتحاد الكرة: صبرنا على الأخطاء التحكيمية نفد

تحرير:أحمد سعيد ١٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٥:٣٩ م
مجلس الأهلى
مجلس الأهلى
أرسلت إدارة النادي الأهلي خطابًا، ظهر اليوم الإثنين، للاتحاد المصرى لكرة القدم تؤكد فيه رفضها القاطع للأخطاء التحكيمية "الفجة" التي كبّدت الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي الكثير في بطولة الدوري الممتاز والكأس هذا الموسم، وأن النادي سبق أن حذّر في كتابات عديدة لاتحاد الكرة من خطورة استمرار هذه الأخطاء التي تجاوز نطاق "التقديرية". وعرض في السابق الحل القاطع لإيقاف هذه الأخطاء بتطبيق تقنية الـVAR، وأكمل البيان أن الجبلاية تعهدت بتنفيذ هذا الحل مطلع يناير الماضي؛ للحفاظ على الشفافية؛ وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين كل الأندية.
وأكّد الأهلي، في خطابه، أنه تحمّل فوق الطاقة، ونفدَ صبره من جراء الضرر البالغ الواقع على فريق الكرة بسبب أخطاء التحكيم المؤثرة، وسط عدم تفاعل من جانب اتحاد الكرة لوضع حد فاصل لهذا الأمر. وجاء في الخطاب أن النادي يتطلع لإعلان اتحاد الكرة عن خطوات حاسمة وفعلية من تدابير فنية وإدارية؛ حرصًا على نجاح المسابقات
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سانتياجو-سولاري

الأهلي يتفاوض مع مدرب ريال مدريد لخلافة لاسارتي

قدمت إحدى شركات التسويق 3 سير ذاتية لمدربين أمام إدارة الأهلي من أجل خلافة مارتن لاسارتي المدير الفني للمارد الأحمر، الذي تمت إقالته أمس الأحد بعد السقوط أمام بيراميدز والخروج من بطولة كأس مصر، حيث علمت "التحرير" أن أمير توفيق، مدير لجنة التعاقدات بالقلعة الحمراء، تلقى عددا من السير الذاتية لعدد من المدربين الأجانب من أجل عرضها على لجنة التخطيط بالنادي برئاسة طه إسماعيل، وعضوية كل من زكريا ناصف وخالد بيبو؛ تمهيدا للتعاقد مع أحدهم خلفا للمدرب الأوروجوياني.
توقيع-ميشو‎

رسميًّا.. ميتشو يوقع للزمالك لمدة موسم

وقع المدرب الصربي ميلوتين سريدوفيتش «ميتشو»، رسميًّا لنادي الزمالك لمدة موسم واحد لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، وذلك في حضور مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة النادي وأحمد جلال إبراهيم نائب رئيس النادي، وإسماعيل يوسف وعلاء مقلد عضوي المجلس والدكتورة شريفة الفار عضوة مجلس الإدارة وأمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة وأحمد مرتضى عضو المجلس السابق وطارق يحيى، الذي تولى قيادة الفريق مؤقتًا بعد رحيل السويسري كريستيان جروس عن قيادة الفارس الأبيض، لحين التعاقد مع مدرب أجنبي.
محمد صلاح

صلاح: لم أطالب بعودة وردة واللاعب فى حاجة للعلاج

أكد محمد صلاح، لاعب منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، أنه لم يتدخل لإعادة عمرو وردة إلى معسكر منتخب مصر بعد استبعاده منه خلال منافسات كأس أمم إفريقيا 2019. وأشار صلاح -في تصريحات لشبكة سي إن إن الأمريكية- إلى أن عمرو وردة بحاجة للخضوع للعلاج أو إعادة التأهيل؛ منعًا لتكرار واقعة التحرش الجنسي التي اتهم بها اللاعب أثناء بطولة أمم إفريقيا. وقال محمد صلاح: "بالتأكيد لم يكن لي دور في عودة عمرو وردة إلى المنتخب، أنا لست قائد الفريق أو المدير الفني".
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الخطيب

الخطيب يقيم تجربة لاسارتي ويرفض القرارات الانفعالية

يعكف محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، حاليًا على تقييم شامل لتجربة مارتن لاسارتي المدير الفني لفريق الكرة، وذلك للوقوف على مدى الإيجابيات والسلبيات التي تحيط بها. وقال مصدر مطلع داخل النادي الأهلي، إن هناك تشاور يتم الآن بين الخطيب ولجنة التخطيط بدون الإتفاق على عقد جلسات حتى الآن، حيث يرفض رئيس النادي اتخاذ قرارات انفعالية أو متعجلة ولكن يدرس الحالة بكل تفاصيلها والملابسات ومن ثم سيتم اتخاذ قرار في صالح الفريق فقط بدون ضغوط او عصبية.
.حسن-حمدي‎

حسن حمدي يؤازر الأهلي أمام بيراميدز

حضر حسن حمدي رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي السابق، في مقصورة استاد الجيش ببرج العرب، التي تشهد مباراة الأهلي ونظيره فريق بيراميدز، التي انطلقت في الثامنة مساء اليوم السبت، ضمن مباريات دور الستة عشر ببطولة كأس مصر، وظهر حمدي في المقصورة لمؤازرة الفريق الأحمر في لقاء لا يقبل القسمة على اثنين، وهتفت الجماهير الحاضرة للمواجهة له، وحرصوا على التقاط الصور التذكارية معه، يأتي ظهور حمدي في الوقت الذي غاب فيه محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي ونائبه العامري فاروق عن حضور المباراة دون أسباب واضحة.
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جريشة حكمًا لموقعة الأهلي وبيراميدز في الكأس

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، طاقم تحكيم مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أمام نظيره بيراميدز، والمقرر إقامتها في تمام الساعة الثامنة مساء غد السبت، في دور الـ16 من بطولة كأس مصر، بقيادة جهاد جريشة، ويعاونه هاني عبد الفتاح مساعدا أول ويوسف البساطي مساعدًا ثانيًا، وصبحي العمراوي حكمًا رابعًا، وطارق سامي حكما إضافيا أول ومحمود ناجي حكما إضافيا ثانيا. وكان سمير محمود عثمان رئيس لجنة الحكام قد أعلن في وقت سابق بعد تعيينه عن إسناد جميع مباريات الفرق المصرية لطواقم تحكيم محلية.
ميدو - مصر للمقاصة (4)

المقاصة: اتهامات مسئولى الزمالك باطلة

أكد بكرى سليم، المدير التنفيذى لنادي مصر للمقاصة، أن مجلس إدارة الفريق الفيومي ينتمى بالكامل للزمالك باستثناء عضوين، ورغم ذلك يتهم النادي بأنه يجامل الأهلي، وذلك حسبما أفاد في تصريحات تليفزيونية، اليوم الثلاثاء. وقال بكرى سليم: "تعاملات الأهلى معنا أكثر من رائعة، أما الزمالك فلن نقول شيئاً سوى أنهم لا بد أن يتبعوا الأصول، فلقد وافقنا على انتقال إسلام جابر للزمالك، ولا يحكمنا سوى رغبة اللاعبين، رغم أن مجلس المقاصة بالكامل انتماؤه للزمالك باستثناء الثنائى محمد مجد وعصام سراج الدين يشجعان الأهلى".
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